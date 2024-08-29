شرارة اشتعال فتيل الانتفاضة الفلسطينية الثالثة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قبل ثلاثة عقود تقريباً، وصل نتيناهو إلى الحكم، وتحيداً في عام 1996، ومنذ ذلك التاريخ وهو الأكثر تشكيلاً للحكومات الإسرائيلية، ومع الزمن، أصبح متعمقا بالتطرف، ولا يؤمن بالسلام والرافض له مع الفلسطينيين بكافة أشكاله، مع عدم إيمانه بالحدود السياسية الحالية لدولة إسرائيل، بل أنه يتحدث عن الحدود الأمنية، تدعمه بذلك القيادات والحاخامات المتطرفين والمتحالفين معه، والعاملين على تقديم الفتاوى وإسقاط بعض ما ورد في التلمود على الوضع الجيوسياسي والصراع الدموي القائم حالياً.
لقد سعى نتيناهو وأعوانه خلال العقود الثلاثة الماضية إلى قتل فكرة إقامة الدولة الفلسطينية عن طريق التوسع بالبؤر الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي رفع عدد المستوطنيين من حوالي 70,000 الى ما يزيد عن 800,000 شخص خلال عقدين من الزمن، منهم 100,000 شخص مسلح، يمارسون الارهاب المسلح ضد سكان القرى والمدن الفلسطينية العزل.
لم تكتفي حكومات التطرف في اسرائيل من التوسع بالستيطان، بل مارست أعمال القتل والاعتقال وإرهاب السكان بعمليات عسكرية متتالية خلال العقدين الآخرين، حيث بدأت بالدرع الواقي عام 2002، مروراً بعملية "قوس قزح" عام 2004، "أول الغيث" في 2005، و"أمطار الصيف والحديد البنفسجي" 2006 و "عمود السحاب و حارس الأسوار " عام 2012، وتكسير العظام في غزة في عام 2014 "نريد أن نكسر عظامهم دون وضعهم في المستشفى" (حسب تصريحات الجيش الاسرائيلي في ذلك الوقت)، والفجر الصادق في عام 2022، والعمليات المستمرة تحت مسمى عمليات جزّ العشب وهي الاستراتيجية القتالية الاسرائيلية لديفيد بن غوريون والقائمة على استخدام القوة لإضعاف القدرات العسكرية للخصم لكي لا يشكل تهديداً استراتيجياً على الدولة الاسرائيلية وابقاء التهديد الأمني في المستوى المقبول، وصولاً الى السيوف الحديدية في غزه عام 2023، والتي هي نوع من الانتقام لما كان يقوم به الفلسطنيين من احتكار لصناعة الحديد قبل الالف السنيين.
انه لمن الملاحظ ان اسماء العمليات العسكرية الاسرائيلية تحمل دللالات توراتية، وذلك بهدف اضفاء الطابع الديني عليها، واظهارها للعالم بالصراع الديني وليس صراع احتلال لأرض شعب راغباً في العيش بسلام.
خلال ما يقرب من عام والحرب على غزة فلسطين مستمرة، حيث تم تدمير كل ما يمكن تدميره، واستشهاد عشرات آلاف من ابناء الشعب الفلسطيني دون تحقيق النصر الذي كانت تحلم به حكومة نتيناهو، استمرت اعمال القتل للفلسطينين في مدن وقرى الضفة الغربية (التي ذهب ضحيتها ما يقارب 660 فلسطيناً وجرح ما لا يقل عن 6000 منهم وتم اعتقال حوالي 10,000 اخرين مع استمرار الاقتحامات من قبل المستوطنيين واستفزازات وزير الامن القومي الاسرائيلي واقتحامه لباحة المسجد الاقصى (وهو الفعل الذي سبق وان قام به شارون في عام 2000، وآدى الى اندلاع الانتفاضة الفلسطينة الثانية)، داعيا لإقامة كنيس مكانه (متناسيا كل القوانين والأعراف الدولية بحماية أماكن العبادة، ومتناسيا ايضا اتفاقية السلام مع الأردن وحق الوصاية الهاشمية التاريخية)، انتقلت العمليات الاسرائيلية الى مرحلة الاجتياح شبه الكامل للمخيمات الفلسطسينية، وتحيدياً مخيم جنين (انشئ في عام 1953، ويسكنه حوالي 15,000 نسمه، وهو صاحب النصيب الأكبر من الاقتحامات خلال العقود الماضية)، مخيم نور شمس (أنشئ في عام 1950، ويعيش فيه حوالي 8000 شخص)، ومخيم الفارعه (تأسس في عام 1949، ويسكنه حوالي 8000 نسمه)، ومخيم بلاطه (تأسس في عام 1950، وعدد سكانه 23حوالي ألف شخص) وغيرها من المخيمات التي تم تهجيرهم من المدن والقرى الفلسطينية في عام 1948.
إن العمليات العسكرية الأخيرة في مخيمات وقرى الضفة الغربية، بهذا الزخم (جاءت بعد أن اطمئنت اسرائيل الى أن حزب الله لن يقوم بفتح جبهة جديدة ضدها، هذا ما جاء في إعلان حزب الله بأنه اكتفى بالرشقة الصاروخية)، كما وقد تكون التقت مصلحهم مع مصالح دول أخرى في المنطقة، الأمر الذي فتح شهيتهم الى البدء بعمليات في الضفة الغربية، شبيهه في عمليات اجتياح قطاع غزه من حيث المحاصرة وتدمير البنى التحتية (طرق وخطوط المياه وقطع الكهرباء، وتدمير المنازل، وقد تمتد للمدارس والمستشفيات). إن مثل هذه العمليات لم تاتي من فراغ، فهي سياسية اسرائيلية تعمل عليها لتدمير مقومات الحياة، ودفع السكان الى المغادرة طواعية ( ان كان ذلك ممكناً).
إن هذا الأمر لم تخفيه اسرائيل، حيث أعلن وزير خارجيتها يوم أمس الموافق 28/8/2024 أن التهديد الماثل في الضفة الغربية ينبغي التعامل معه بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع التهديد في قطاع غزة، وبأنه يجب إجلاء المواطنين من المخيمات الى المدن والقرى، إن صدور مثل هذا التصريح عن رأس هرم الدبلوماسية الاسرائيلية يعني أن الحلول الدبلوماسية مستبعدة في الوقت الحالي، وكذلك التصريحات الداعية إلى تهجير سكان الضفة، والقائلة، إنه يجب تنفيذ إجلاء مؤقت للسكان، والقيام بأي خطوات أخرى مطلوبة، مبررا ذلك بالقول إن "هذه حرب على كل شيء (يذكرنا بعقيدة حزقيال الداعية لقتل الجميع) وعلينا أن ننتصر فيها.
وهنا السؤال، هل هو تمهيداً لإلغاء أي ذكرى تربط سكان هذه المخيمات بمدنهم وقراهم الأصلية وإلغاء التفكير بحق العودة (الذي ضمنه القانون الدولي).
إن العملية الاسرائيلية الأخيرة، جاءت لتحقق لحكومة نتيناهو عدداً من الأهداف، منها البحث عن نصر قبل الإعلان عن انتهاء الحرب في غزة (لم يعد هناك ما يمكن تدميره، ولم يتم القضاء على فصائل حماس)، واستمرارالردع بالترويع لرفع شعبية حكومة التطرف، واستقطاب مزيداً من أبناء الشعب الاسرائيلي الى اليمين المتطرف، لضمان استمرار الحكومة الاسرائيلية، ولفرض واقع أمني جديد على الأراضي الفلسطينية، ولتسهيل أعمال الاستيطان المستمرة وضمان أمن المستوطنين، ومن الممكن أن يكون أيضاً نفيذا على أرض الواقع لإنهاء دور السلطة الفلسطينية في الضفة والتي قامت كنتيجة لاتفاقية أوسلو (وهل فعلاً، أن هذه الاتفاقية تمنع الفلسطينين من حق تقديم أي دعوى جنائية ضد الانتهاكات الاسرائيلية لأراضي السلطة؟ كما يتحدث البعض من الإسرائيليين؟)
في جميع الأحوال، إن العملية الاسرائيلية تحمل مؤشرات مختلفة عن سابقاتها، التي نفذت خلال العقود الماضية ومن المحتمل ان لا تتوقف عند المخيمات المقامة للنازحين من عام 1948، بل ستطال المدن والقرى الفلسطينة الأخرى كما حصل في غزة. الأمر الذي سيؤدي الى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة ستؤدي إلى انهيار لمنظومة الأمنية في المنطقة، وهذا ما سبق أن حذر منه جلالة الملك دول العالم الكبرى.
ومع كل التحذيرات نجد، أن إسرائيل تسعى الى تنفيذ مخططها بالكامل بالانتهاء من معضلة حل الدولتين، متستغلة بشكل جيد، الأوضاع الجيوسياسية العالمية، وخاصة في السنوات الأخيرة لمرور الدول العالمية الكبرى بأزمات حولت انتباهها عن القضية الفلسطيننية، ومع تفكك منظومة العولمة التي سادت لعددة عقود وتكتل الأقاليم العالمية لخدمة وحماية مصالحها وضعف السلطة الفلسطينية ووصوله إلى أدنى مستوى وغياب موقف عربي موحد اتجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، جعلت الإسرائيليون يتناسوا بأن المقاومة الفلسطينية ستستمر وستعمل على استنزاف الدولة الاسرائيلية، وإن كل هذا سيؤدي إلى نتائج كارثية، وأزمات إقليمية ودولية، قد يجعلها تمر بأخطر مرحلة من مراحل وجودها.
ومع كل ذلك، فقد سبق للأردن وبقيادته الحكيمة والقادرة على استشراف المستقبل، أن حذر من خطورة تطرف الحكومة الاسرائيلية وعمل على مواجهته بكل الطرق المتاحة، وبين للعالم مدى خطورتها على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى الأماكن المقدسة في القدس الشريف وعلى شعوب المنطقة كافة، وبينت القيادة الأردنية بأن أمن وسلام المنطقة والعالم مهددان، وهذا الذي أثبتته وتثبته الأحداث المتسارعة للعالم بأن القيادة الهاشمية كانت محقة في كل تحذيراتها خلال السنوات السابقة، والتي كانت تراها وتستشرفها دون غيرها من قيادات العالم.
لقد حان الوقت لقادة دول العالم الكبرى للأخذ برأي القيادة الأردنية وكبح جنون الحكومة الإسرائيلية المستمرة بارتكاب المجازر الواحدة تلو الأخرى ووقفها عن سياسة التدمير والتهجير الممنهجة.
إن الأردن، يعي جيد المخطط الإسرائيلي الهادف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولديه الخبرة في ذلك، كما أنه يعلم بأن هذه المرحلة تعتبر الأخطر على القضية الفلسطينية وعلى الأردن وأمن المنطقة بالكامل، وعليه فإنه مطلوب منا جميعا (الأردنيين) أن نثق بحكمة الملك وان نعمل على تنفيذ الرؤى الملكية في اصلاح المنظومة السياسية (وخاصة اننا في خضم اجراء انتخابات نيابية، ترسم لنا افاق جديدة من مرحلة الاصلاح المنشود على الساحة الوطنية) وكذلك الرؤى الاقتصادية وان نكون جميعاً السند القوي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كي يبقى الأردن قويا منيعا، مدافعاً عن الحق الفلسطيني والسند القوي لشعبه حتى يتمكن من الحصول على حقوقه وإقامة دولته على أرضه في الضفة الغربية وغزة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتي رغم كل ما يجري نراها قريبة جدا.
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