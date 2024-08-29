شرارة اشتعال فتيل الانتفاضة الفلسطينية الثالثة



قبل ثلاثة عقود تقريباً، وصل نتيناهو إلى الحكم، وتحيداً في عام 1996، ومنذ ذلك التاريخ وهو الأكثر تشكيلاً للحكومات الإسرائيلية، ومع الزمن، أصبح متعمقا بالتطرف، ولا يؤمن بالسلام والرافض له مع الفلسطينيين بكافة أشكاله، مع عدم إيمانه بالحدود السياسية الحالية لدولة إسرائيل، بل أنه يتحدث عن الحدود الأمنية، تدعمه بذلك القيادات والحاخامات المتطرفين والمتحالفين معه، والعاملين على تقديم الفتاوى وإسقاط بعض ما ورد في التلمود على الوضع الجيوسياسي والصراع الدموي القائم حالياً.

لقد سعى نتيناهو وأعوانه خلال العقود الثلاثة الماضية إلى قتل فكرة إقامة الدولة الفلسطينية عن طريق التوسع بالبؤر الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي رفع عدد المستوطنيين من حوالي 70,000 الى ما يزيد عن 800,000 شخص خلال عقدين من الزمن، منهم 100,000 شخص مسلح، يمارسون الارهاب المسلح ضد سكان القرى والمدن الفلسطينية العزل.



لم تكتفي حكومات التطرف في اسرائيل من التوسع بالستيطان، بل مارست أعمال القتل والاعتقال وإرهاب السكان بعمليات عسكرية متتالية خلال العقدين الآخرين، حيث بدأت بالدرع الواقي عام 2002، مروراً بعملية "قوس قزح" عام 2004، "أول الغيث" في 2005، و"أمطار الصيف والحديد البنفسجي" 2006 و "عمود السحاب و حارس الأسوار " عام 2012، وتكسير العظام في غزة في عام 2014 "نريد أن نكسر عظامهم دون وضعهم في المستشفى" (حسب تصريحات الجيش الاسرائيلي في ذلك الوقت)، والفجر الصادق في عام 2022، والعمليات المستمرة تحت مسمى عمليات جزّ العشب وهي الاستراتيجية القتالية الاسرائيلية لديفيد بن غوريون والقائمة على استخدام القوة لإضعاف القدرات العسكرية للخصم لكي لا يشكل تهديداً استراتيجياً على الدولة الاسرائيلية وابقاء التهديد الأمني في المستوى المقبول، وصولاً الى السيوف الحديدية في غزه عام 2023، والتي هي نوع من الانتقام لما كان يقوم به الفلسطنيين من احتكار لصناعة الحديد قبل الالف السنيين.



انه لمن الملاحظ ان اسماء العمليات العسكرية الاسرائيلية تحمل دللالات توراتية، وذلك بهدف اضفاء الطابع الديني عليها، واظهارها للعالم بالصراع الديني وليس صراع احتلال لأرض شعب راغباً في العيش بسلام.



خلال ما يقرب من عام والحرب على غزة فلسطين مستمرة، حيث تم تدمير كل ما يمكن تدميره، واستشهاد عشرات آلاف من ابناء الشعب الفلسطيني دون تحقيق النصر الذي كانت تحلم به حكومة نتيناهو، استمرت اعمال القتل للفلسطينين في مدن وقرى الضفة الغربية (التي ذهب ضحيتها ما يقارب 660 فلسطيناً وجرح ما لا يقل عن 6000 منهم وتم اعتقال حوالي 10,000 اخرين مع استمرار الاقتحامات من قبل المستوطنيين واستفزازات وزير الامن القومي الاسرائيلي واقتحامه لباحة المسجد الاقصى (وهو الفعل الذي سبق وان قام به شارون في عام 2000، وآدى الى اندلاع الانتفاضة الفلسطينة الثانية)، داعيا لإقامة كنيس مكانه (متناسيا كل القوانين والأعراف الدولية بحماية أماكن العبادة، ومتناسيا ايضا اتفاقية السلام مع الأردن وحق الوصاية الهاشمية التاريخية)، انتقلت العمليات الاسرائيلية الى مرحلة الاجتياح شبه الكامل للمخيمات الفلسطسينية، وتحيدياً مخيم جنين (انشئ في عام 1953، ويسكنه حوالي 15,000 نسمه، وهو صاحب النصيب الأكبر من الاقتحامات خلال العقود الماضية)، مخيم نور شمس (أنشئ في عام 1950، ويعيش فيه حوالي 8000 شخص)، ومخيم الفارعه (تأسس في عام 1949، ويسكنه حوالي 8000 نسمه)، ومخيم بلاطه (تأسس في عام 1950، وعدد سكانه 23حوالي ألف شخص) وغيرها من المخيمات التي تم تهجيرهم من المدن والقرى الفلسطينية في عام 1948.



إن العمليات العسكرية الأخيرة في مخيمات وقرى الضفة الغربية، بهذا الزخم (جاءت بعد أن اطمئنت اسرائيل الى أن حزب الله لن يقوم بفتح جبهة جديدة ضدها، هذا ما جاء في إعلان حزب الله بأنه اكتفى بالرشقة الصاروخية)، كما وقد تكون التقت مصلحهم مع مصالح دول أخرى في المنطقة، الأمر الذي فتح شهيتهم الى البدء بعمليات في الضفة الغربية، شبيهه في عمليات اجتياح قطاع غزه من حيث المحاصرة وتدمير البنى التحتية (طرق وخطوط المياه وقطع الكهرباء، وتدمير المنازل، وقد تمتد للمدارس والمستشفيات). إن مثل هذه العمليات لم تاتي من فراغ، فهي سياسية اسرائيلية تعمل عليها لتدمير مقومات الحياة، ودفع السكان الى المغادرة طواعية ( ان كان ذلك ممكناً).



إن هذا الأمر لم تخفيه اسرائيل، حيث أعلن وزير خارجيتها يوم أمس الموافق 28/8/2024 أن التهديد الماثل في الضفة الغربية ينبغي التعامل معه بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع التهديد في قطاع غزة، وبأنه يجب إجلاء المواطنين من المخيمات الى المدن والقرى، إن صدور مثل هذا التصريح عن رأس هرم الدبلوماسية الاسرائيلية يعني أن الحلول الدبلوماسية مستبعدة في الوقت الحالي، وكذلك التصريحات الداعية إلى تهجير سكان الضفة، والقائلة، إنه يجب تنفيذ إجلاء مؤقت للسكان، والقيام بأي خطوات أخرى مطلوبة، مبررا ذلك بالقول إن "هذه حرب على كل شيء (يذكرنا بعقيدة حزقيال الداعية لقتل الجميع) وعلينا أن ننتصر فيها.



وهنا السؤال، هل هو تمهيداً لإلغاء أي ذكرى تربط سكان هذه المخيمات بمدنهم وقراهم الأصلية وإلغاء التفكير بحق العودة (الذي ضمنه القانون الدولي).



إن العملية الاسرائيلية الأخيرة، جاءت لتحقق لحكومة نتيناهو عدداً من الأهداف، منها البحث عن نصر قبل الإعلان عن انتهاء الحرب في غزة (لم يعد هناك ما يمكن تدميره، ولم يتم القضاء على فصائل حماس)، واستمرارالردع بالترويع لرفع شعبية حكومة التطرف، واستقطاب مزيداً من أبناء الشعب الاسرائيلي الى اليمين المتطرف، لضمان استمرار الحكومة الاسرائيلية، ولفرض واقع أمني جديد على الأراضي الفلسطينية، ولتسهيل أعمال الاستيطان المستمرة وضمان أمن المستوطنين، ومن الممكن أن يكون أيضاً نفيذا على أرض الواقع لإنهاء دور السلطة الفلسطينية في الضفة والتي قامت كنتيجة لاتفاقية أوسلو (وهل فعلاً، أن هذه الاتفاقية تمنع الفلسطينين من حق تقديم أي دعوى جنائية ضد الانتهاكات الاسرائيلية لأراضي السلطة؟ كما يتحدث البعض من الإسرائيليين؟)

في جميع الأحوال، إن العملية الاسرائيلية تحمل مؤشرات مختلفة عن سابقاتها، التي نفذت خلال العقود الماضية ومن المحتمل ان لا تتوقف عند المخيمات المقامة للنازحين من عام 1948، بل ستطال المدن والقرى الفلسطينة الأخرى كما حصل في غزة. الأمر الذي سيؤدي الى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة ستؤدي إلى انهيار لمنظومة الأمنية في المنطقة، وهذا ما سبق أن حذر منه جلالة الملك دول العالم الكبرى.



ومع كل التحذيرات نجد، أن إسرائيل تسعى الى تنفيذ مخططها بالكامل بالانتهاء من معضلة حل الدولتين، متستغلة بشكل جيد، الأوضاع الجيوسياسية العالمية، وخاصة في السنوات الأخيرة لمرور الدول العالمية الكبرى بأزمات حولت انتباهها عن القضية الفلسطيننية، ومع تفكك منظومة العولمة التي سادت لعددة عقود وتكتل الأقاليم العالمية لخدمة وحماية مصالحها وضعف السلطة الفلسطينية ووصوله إلى أدنى مستوى وغياب موقف عربي موحد اتجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، جعلت الإسرائيليون يتناسوا بأن المقاومة الفلسطينية ستستمر وستعمل على استنزاف الدولة الاسرائيلية، وإن كل هذا سيؤدي إلى نتائج كارثية، وأزمات إقليمية ودولية، قد يجعلها تمر بأخطر مرحلة من مراحل وجودها.



ومع كل ذلك، فقد سبق للأردن وبقيادته الحكيمة والقادرة على استشراف المستقبل، أن حذر من خطورة تطرف الحكومة الاسرائيلية وعمل على مواجهته بكل الطرق المتاحة، وبين للعالم مدى خطورتها على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى الأماكن المقدسة في القدس الشريف وعلى شعوب المنطقة كافة، وبينت القيادة الأردنية بأن أمن وسلام المنطقة والعالم مهددان، وهذا الذي أثبتته وتثبته الأحداث المتسارعة للعالم بأن القيادة الهاشمية كانت محقة في كل تحذيراتها خلال السنوات السابقة، والتي كانت تراها وتستشرفها دون غيرها من قيادات العالم.

لقد حان الوقت لقادة دول العالم الكبرى للأخذ برأي القيادة الأردنية وكبح جنون الحكومة الإسرائيلية المستمرة بارتكاب المجازر الواحدة تلو الأخرى ووقفها عن سياسة التدمير والتهجير الممنهجة.



إن الأردن، يعي جيد المخطط الإسرائيلي الهادف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ولديه الخبرة في ذلك، كما أنه يعلم بأن هذه المرحلة تعتبر الأخطر على القضية الفلسطينية وعلى الأردن وأمن المنطقة بالكامل، وعليه فإنه مطلوب منا جميعا (الأردنيين) أن نثق بحكمة الملك وان نعمل على تنفيذ الرؤى الملكية في اصلاح المنظومة السياسية (وخاصة اننا في خضم اجراء انتخابات نيابية، ترسم لنا افاق جديدة من مرحلة الاصلاح المنشود على الساحة الوطنية) وكذلك الرؤى الاقتصادية وان نكون جميعاً السند القوي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كي يبقى الأردن قويا منيعا، مدافعاً عن الحق الفلسطيني والسند القوي لشعبه حتى يتمكن من الحصول على حقوقه وإقامة دولته على أرضه في الضفة الغربية وغزة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتي رغم كل ما يجري نراها قريبة جدا.