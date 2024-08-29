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وجوه جديدة في قائمة المنتخب الإنجليزي استعدادا لدوري الأمم الأوروبية

8/29/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت قائمة المنتخب الإنجليزي استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، استدعاء كل من نوني مادويكي ومورجان جيبس وايت وتينو ليفرامينتو وأنجيل جوميز، للمرة الأولى، لكنها شهدت أيضا غيابا واضحا للمدافع كايل والكر عن أول قائمة أعدها المدرب الجديد المؤقت لي كارسلي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كارسلي /50 عاما/ تولى المنصب بشكل مؤقت بعدما ترك تدريب منتخب إنجلترا لأقل من 21 عاما، وذلك عقب رحيل المدرب السابق جاريث ساوثجيت الذي خسر مع المنتخب نهائي كأس أمم أوروبا 2024 أمام إسبانيا في يوليو الماضي.

وكان والكر قائدا ثانيا للمنتخب الإنجليزي في بطولة يورو 2024 التي استضافتها ألمانيا وكان استبعاده من مواجهتي دوري الأمم أمام كل من أيرلندا وفنلندا لافتا للنظر، فيما استدعى كارسلي عددا من اللاعبين الشباب.

ولم يسبق لكل من مادويكي وجيبس وايت وليفرامينتو وجوميز اللعب مع المنتخب الإنجليزي، فيما عاد كل من هاري ماجواير وجاك جريليش للفريق بعدما تم استبعادهما من القائمة المشاركة في أمم أوروبا 2024.

وغاب الثنائي جود بلينجهام ولوك شاو عن القائمة بسبب الإصابة، فيما أعلن المدافع كيران تريبير اعتزاله الدولي قبل إعلان القائمة اليوم الخميس.

وتواصل غياب المدافع بن وايت، الذي رفض الانضمام للفريق في مارس الماضي، وذلك رغم التغيير الذي حدث في الجهاز الفني للمنتخب.

كما شهدت القائمة استبعاد بعض الأسماء التي تواجدت في أمم أوروبا مثل إيفان توني والحارس آرون رامسديل وجو جوميز ولويس دانك وآدم وارتون.

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