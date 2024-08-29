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بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تمنح أصحاب المراكز الأولى 600 نقطة تصنيفية

8/29/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق غداً منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وتستمر حتى الأحد المقبل في نادي شباب الأهلي بدبي، وتشهد حضوراً قوياً لنخبة من أبطال اللعبة من مختلف أنحاء العالم في ضوء منحها الفائز بالمركز الأول في كل فئة 600 نقطة تصنيفية.

وتبدأ البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) بمنافسات البراعم والأشبال في اليوم الأول ويشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الناشئين والأساتذة على أن يتنافس لاعبو فئتي الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو إن البطولة تعد فصلاً جديداً من فصول التعاون المثمر بين الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP وتشهد منافسات قوية بين نخبة من أقوى أبطال اللعبة في العالم.

وأكد حرص اتحاد الجوجيتسو على تنظيم البطولات على مدار العام وفق أعلى معايير الجودة، منوهاً إلى أن هذه البطولة تمنح اللاعبين فرصة التنافس وسط أجواء حماسية والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية لخوض الاستحقاقات القادمة إلى جانب توفير تجربة تلبي تطلعات الجمهور من عشاق الجوجيتسو وأسر اللاعبين لتشجيع أبنائهم في هذا الحدث الفريد.

من جانبها أكدت مارينا روبيرو، مدربة نادي بني ياس حرص النادي على مشاركة عدد كبير من لاعبيه بمختلف فئات البطولة معربة عن ثقتها بقدرتهم على تقديم أداء جيد والفوز بالميداليات وتوجهت بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على مواصلة تنظيم البطولات المتميزة.

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