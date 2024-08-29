نابولي يتعاقد مع المهاجم لوكاكو قادماً من تشيلسي

أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ولم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أن نابولي دفع 30 مليون جنيه إسترليني (39.47 دولار) للتعاقد مع لوكاكو (31 عاما).

وتعيد هذه الخطوة لوكاكو للعمل مع مدربه أنطونيو كونتي، الذي تألق تحت قيادته في إنتر ميلان خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وعاد لوكاكو إلى تشيلسي في عام 2021 مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه قضى آخر موسمين معارا في الإيطالي مع إنتر وروما.

وسجل المهاجم البلجيكي 24 هدفا في الدوري الإيطالي ليساعد إنتر على تأمين لقب الدوري الإيطالي تحت قيادة كونتي في عام 2021، مما دفع تشيلسي لاتخاذ قرار بإعادته إلى ستامفورد بريدج بعد فترة سابقة في النادي من 2011 إلى 2014.

ولم يلعب لوكاكو مع تشيلسي منذ مايو

2022، ويتزامن خروجه مع انتقال لاعب وسط الفريق الإنجليزي تينو أنجورين إلى نادي إمبولي الإيطالي.





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