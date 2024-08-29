Thursday, 29 August 2024 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نابولي يتعاقد مع المهاجم لوكاكو قادماً من تشيلسي

8/29/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ولم يكشف أي من الناديين عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أن نابولي دفع 30 مليون جنيه إسترليني (39.47 دولار) للتعاقد مع لوكاكو (31 عاما).

وتعيد هذه الخطوة لوكاكو للعمل مع مدربه أنطونيو كونتي، الذي تألق تحت قيادته في إنتر ميلان خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وعاد لوكاكو إلى تشيلسي في عام 2021 مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني، لكنه قضى آخر موسمين معارا في الدوري الإيطالي مع إنتر وروما.

وسجل المهاجم البلجيكي 24 هدفا في الدوري الإيطالي ليساعد إنتر على تأمين لقب الدوري الإيطالي تحت قيادة كونتي في عام 2021، مما دفع تشيلسي لاتخاذ قرار بإعادته إلى ستامفورد بريدج بعد فترة سابقة في النادي من 2011 إلى 2014.

ولم يلعب لوكاكو مع تشيلسي منذ مايو
2022، ويتزامن خروجه مع انتقال لاعب وسط الفريق الإنجليزي تينو أنجورين إلى نادي إمبولي الإيطالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN29082024000110011019ID1108616758

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث