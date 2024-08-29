«ملهمة نجاح» في احتفالية «فتيات الشارقة» بيوم المرأة الإماراتية

احتفل نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بيوم المرأة الإماراتية، وذلك بمركز الرحمانية بالشارقة، وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان «ملهمة نجاح»، حيث تم استضافة نور صالح البلوشي، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة والحكمة الشطرنجية والحاصلة على شهادة مدرب شطرنج، وتحدثت اللاعبة عن مسيرتها في لعبة الأذكياء، وكيف وصلت إلى القمة وانتقلت من اللعب إلى التحكيم وأيضاً الحصول على دورة للتدريب، لتكون لاعبة وحكمة ومدربة، وقدمت نصيحة للاعبات زميلاتها في اللعبة لاستغلال الفرص المتاحة لتطوير مهاراتهن.

ووجهت نور البلوشي الشكر إلى القيادة الرشيدة على الاهتمام الكبير بالمرأة من خلال التمكين في المجتمع، كما وجهت الشكر إلى إدارة النادي على الجهود المبذولة من أجل تطوير لعبة الأذكياء ونشرها بين فئات المجتمع.

وتضمنت الفعالية حلقات تدريب لعبة الشطرنج وركن للتلوين ومسابقات مختلفة للجمهور.

وفي نهاية الفعالية قامت الأستاذة آمنة الملا، المدير التنفيذي للنادي، بتكريم نور صالح البلوشي ومركز الرحمانية على دعمهم ومشاركتهم لإنجاح هذا الحدث.

وأكدت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، على حرص إدارة النادي على الاحتفال سنوياً بيوم المرأة الإماراتية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، تقديراً لجهود المرأة ومساهماتها الكبيرة في بناء الدولة ونهضتها، وتحقيق رؤيتها المستقبلية، مشيرة إلى أن يوم المرأة الإماراتية بات مناسبة وطنية مهمة للتعبير عن الاعتزاز والتقدير لكل الإنجازات التي حققتها المرأة، في ظل قيادة داعمة ومؤمنة بأهمية دورها ومشاركتها في كافة مجالات العمل الوطني والاجتماعي، بوصفها شريكاً رئيسياً في بناء الدولة ومستقبلها.

وأضافت نجلاء الشامسي: إن الاحتفال بهذا اليوم، يعكس جهود القيادة في تمكين المرأة الإماراتية ودعمها للوصول إلى ما هي عليه اليوم من مستوى متقدم، فابنة الإمارات تتولى أرفع المناصب القيادية، متسلحة بالعلم والمعرفة والقدرة على الإبداع والابتكار والتخطيط المستقبلي في العديد من المجالات ما يجعلها نموذجاً نفخر به عربياً وعالمياً.

ونوهت إلى أن إقامة فعالية يوم المرأة الإماراتية يؤكد اهتمام النادي والحرص على المشاركة في الحدث الوطني، وأيضاً تطبيق شعار «نتشارك للغد» من خلال المشاركة مع فئات المجتمع وتكريم اللاعبات البارزات والقدوة في المجتمع.

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