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كايو يقود الوصل لفوز صعب على دبا الحصن في دوري المحترفين

8/29/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز الوصل بصعوبة على ضيفه دبا الحصن بهدف وحيد سجله كايو في الدقيقة 9 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى، وبقي رصيد دبا الحصن خالياً من النقاط، بتلقيه الخسارة الثانية في ظهوره الأول بدوري المحترفين.

وافتتح الوصل التهديف مبكراً في الدقيقة 9، عندما لعب علي صالح كرة عرضية، ووضعها كايو في شباك دبا الحصن، ومنعت العارضة فرصة هدف ثانٍ للوصل في الدقيقة 12، ولعب علي صالح عرضية أخرى في الدقيقة 24، وقابلها كايو برأسية تألق عادل أبو بكر حارس مرمى دبا الحصن في التصدي لها.

وسدد إبراهيما سيسي كرة قوية وحولها خالد السناني حارس مرمى الوصل، إلى ركلة ركنية بصعوبة في الدقيقة 28، ولعبت الركنية وتفوق السناني مجدداً في مواجهة مباشرة مع ميدانا بيجنا، لتضيع فرصة التعادل من دبا الحصن، ورد فابيو دي ليما بتسديدة قوية وحولها عادل بصعوبة في الدقيقة 35، إلى ركلة ركنية للوصل، وواصل السناني تألقه في الدقيقة 44، وحول فرصة أخرى لدبا الحصن بقدم ويتينيس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسعى الوصل إلى تعزيز تقدمه في الشوط الثاني، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 58، ثم عاد الحكم وألغى الركلة والإنذار الذي حصل عليه مدافع دبا الحصن، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وتصدى عادل في الدقيقة 64، لتسديدة من فابيو، وتابعها كايو وحاول إعادتها للمرمى، ولكن أمسكها حارس دبا الحصن، ثم عاد عادل وحول تسديدة مفاجأة ورائعة بقدم علي صالح في الدقيقة 66، إلى ركلة ركنية، ليكون نجم اللقاء الأول لدبا الحصن.

وفرض الوصل السيطرة الميدانية على الدقائق الأخيرة، ووضح فارق الخبرة لمصلحة لاعبيه أمام دبا الحصن الذي رفض الاستسلام، وحاول العودة، وتدخل السناني في التوقيت المناسب في الدقيقة 84، ومنع نيكسا فوجانوفيتش من فرصة هدف التعادل، وحافظ على نظافة شباكه، وفوز الوصل بنقاط المباراة كاملة.

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