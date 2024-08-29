جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصد المركزين الأول والثاني في برنامج طريق الشباب إلى الريادة والابتكار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حقق طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المركزين الأول والثاني في برنامج طريق الشباب إلى الريادة والابتكار، الذي نظمه مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة اليرموك، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، وقد شهد البرنامج مشاركة مجموعةمن المبادرات المجتمعية التي قدمها مجموعة من طلبة الجامعات الأردنية.
وتمكن طلبة الجامعة من تحقيق هذا التفوق من خلال تقديم مبادرتين هادفتين هما: مبادرة "كلنا سوا" التي أحرزت المركز الأول بقيادة الطالبة ضحى السلطي، رئيس نادي التكنو لأصدقاء الطلبة ذوي الإعاقة.
ومبادرة "أعرف نفسك" التي حصلت على المركز الثاني بقيادة الطالب يزن مروان جرار، رئيس نادي حماية البيئة وتكنولوجيا الزراعة.
وكرمت الأستاذ الدكتورة سهاد الجندي نائب رئيس الجامعة، بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة، الطلبة: السلطي وجرار، تقديرًا لجهودهم من خلال الأندية الطلابية في تطوير مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي بين الطلبة، وتنمية اهتماماتهم الشخصية وتوسيع آفاقهم، وخلق مجتمع طلابي متماسك من خلال تنظيم فعاليات اجتماعية وثقافية ورياضية.
وتعتبر مبادرة كلنا سوا جزء من جهود نادي التكنو لأصدقاء الطلبة ذوي الإعاقة الذي يسعى إلى خلق بيئة تعليمية داعمة وشاملة للطلبة من ذوي الإعاقة في الجامعة، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الطلبة ذوي الاعاقة وزملائهم والمجتمع الجامعي.
وتهدف مبادرة "أعرف نفسك"، إلى تعزيز وعي طلاب المدارس بذواتهم على الصعيدين المهني والأكاديمي، من خلال تقديم سلسلة من الورش المتكاملة التي تم تصميمها لمساعدة الطلاب في اكتشاف نقاط قوتهم واهتماماتهم، وتوجيههم نحو اتخاذ قرارات مستقبلية مستنيرة في مساراتهم التعليمية والمهنية.
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