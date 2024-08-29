جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصد المركزين الأول والثاني في برنامج طريق الشباب إلى الريادة والابتكار

وتمكن طلبة الجامعة من تحقيق هذا التفوق من خلال تقديم مبادرتين هادفتين هما: مبادرة "كلنا سوا" التي أحرزت المركز الأول بقيادة الطالبة ضحى السلطي، رئيس نادي التكنو لأصدقاء الطلبة ذوي الإعاقة.



ومبادرة "أعرف نفسك" التي حصلت على المركز الثاني بقيادة الطالب يزن مروان جرار، رئيس نادي حماية البيئة وتكنولوجيا الزراعة.



وكرمت الأستاذ الدكتورة سهاد الجندي نائب رئيس الجامعة، بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة، الطلبة: السلطي وجرار، تقديرًا لجهودهم من خلال الأندية الطلابية في تطوير مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي بين الطلبة، وتنمية اهتماماتهم الشخصية وتوسيع آفاقهم، وخلق مجتمع طلابي متماسك من خلال تنظيم فعاليات اجتماعية وثقافية ورياضية.



وتعتبر مبادرة كلنا سوا جزء من جهود نادي التكنو لأصدقاء الطلبة ذوي الإعاقة الذي يسعى إلى خلق بيئة تعليمية داعمة وشاملة للطلبة من ذوي الإعاقة في الجامعة، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الطلبة ذوي الاعاقة وزملائهم والمجتمع الجامعي.



وتهدف مبادرة "أعرف نفسك"، إلى تعزيز وعي طلاب المدارس بذواتهم على الصعيدين المهني والأكاديمي، من خلال تقديم سلسلة من الورش المتكاملة التي تم تصميمها لمساعدة الطلاب في اكتشاف نقاط قوتهم واهتماماتهم، وتوجيههم نحو اتخاذ قرارات مستقبلية مستنيرة في مساراتهم التعليمية والمهنية.