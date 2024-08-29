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تكريم طالب مدرسة عثر على محفظة بآلاف الدنانير بعد إعادتها

8/29/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كرمت إدارة مدرسة عمار بن ياسر بمنطقة الصريح بلواء بني عبيد اليوم الخميس، الطالب عدي أبو عبيد لأمانته بعد أن عثر في الشارع العام أثناء ذهابه للمدرسة على مبلغ 3400 دينار.


وقال مدير عمار بن ياسر محمود الشياب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الطالب أبو عبيد والذي يدرس في الصف العاشر، سلم المحفظة التي عثر بداخلها على المبلغ وهوية شخصية وأوراق ثبوتية لإدارة المدرسة حيث تواصلت الإدارة فورا مع صاحب المبلغ بعد التعرف عليه من خلال الهوية الشخصية، حيث تبين انه صاحب "سوبرماركت" في منطقة الصريح.


واكد الشياب ان الطالب أبو عبيد يعد مثالا للأمانة في تصرفه الذي يعكس القيم الإسلامية النبيلة والإخلاص والشيم الأردنية الأصيلة، معتبرا انه قدوة لبقية زملائه ويسهم في تحفيز الطلاب الآخرين على التصرف بنزاهة في المواقف المماثلة ويعد دافعًا للجميع للتحلي بهذه القيم النبيلة.

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