الجزيرة يكسب أول 3 نقاط بثنائية ربيع وكيبانو في شباك العروبة

حقق الجزيرة الفوز على ضيفه العروبة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين والذي قدم خلاله الفريقان مستوى دون التوقعات، بغياب اللمسات الفنية والهجمات المنظمة، وحقق خلاله صاحب الأرض هدفه بتحقيق الفوز الأول ووضع 3 نقاط في رصيده، مع تلقي العروبة للخسارة الثانية في البطولة.

وخلال اللقاء فرض الجزيرة سيطرته على الملعب منذ صافرة البداية، مستفيدا من تراجع العروبة للمنطقة الدفاعية والذي أعتمد على الهجمات المرتدة للوصول إلى شباك مضيفه، وعلى الرغم من تفوق صاحب الأرض وضغطه المتواصل على ضيفه لكنه لم ينجح في تهديد مرمى العروبة باستثناء بعض المحاولات الفردية للجناح كيبانو وطلعات امادو كوليبالي من منتصف الملعب، بجانب تسديدة محمد النني التي ذهبت خارج الخشبات الثلاث، مع غياب للعروبة الذي أجاد فقط في الشق الدفاعي، وفي الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي للشوط الأول، تمكن مدافع الجزيرة محمد ربيع من وضع فريقه في المقدمة بضربة رأسية نتج عنها الهدف الأول الذي أنتهى عليه الشوط الاول.

وعاد الفريقان إلى الشوط الثاني، دون جديد، حيث واصل الجزيرة تفوقه، لكنه لم يتمكن من تقديم هجمات منظمة، مع محافظة العروبة على أسلوبه الدفاعي رغم تأخره بهدف، وبعد تقدم دقائق اللعب أجرى مدرب العروبة عدة تبديلات في صفوفه لتحسين الأداء، لكن المباراة مضت بأداء دون الوسط من الفريقين مع كثرة أخطاء التمرير، وفي الجزء الأخير من عمر اللقاء نجح طلال خميس حارس مرمى العروبة في إنقاذ مرماه بالتصدي لتسديدة قوية من البديل كارلوس زاباتا ،وفي الزمن المهدر أحتسب الحكم ركلة جزاء للجزيرة أحرز منها كيبانو الهدف الثاني الذي أنتهت عليه المواجهة.

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