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العقبة تمضي بمواجهة الانبعاثات الكربونية بتحويل موانئها إلى خضراء

8/29/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة – بعد أن قفزت العقبة إلى الخريطة العالمية للموانئ الخضراء، إثر تطوير البنى التحتية فيها وفقا للمعايير العالمية، تواصل منظومة الموانئ في العقبة تحويل موانئها إلى خضراء تراعي البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة موانئ العقبة لتكون في مصاف الموانئ الصديقة للبيئة وفق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق متطلبات الاقتصاد الأخضر من خلال تبني سياسات وبرامج للحد من الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الخصوص، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف، إن "العقبة الخاصة تولي أهمية بالغة للحد من كافة الانبعاثات الكربونية من الموانئ والشواطئ المحيطة بها للمحافظة على واقع مميز للبيئة وتداعياتها في العقبة الخاصة"، مؤكدا "أن معيار التوازن بين الطموحات الاقتصادية والمسؤوليات المناطة بكل المؤسسات العاملة في العقبة للحد من التأثيرات السلبية للانبعاثات الكربونية، هو هدف تسعى إليه السلطة وأذرعها الاقتصادية المتعددة".
ولفت الفايز، إلى "أن الحد من الانبعاثات الكربونية في موانئ العقبة ليس مجرد التزام بيئي، لكنه ضرورة اقتصادية مع التحول العالمي نحو الاستدامة تشرف عليها جهات متخصصة في العقبة الخاصة".
وبين، "أن سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة وكافة شركائها، تسعى لتصبح العقبة مركزا منافسا للتجارة العالمية من خلال العديد من المشروعات السياحية والصناعية، وتحويل منظومة الموانئ إلى موانئ خضراء، ووضع العقبة على خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة، لأن كل تحسن وتطور يحدث داخل نظام الموانئ وتطوير النظم البيئية يغير صورة العقبة والأردن أمام العالم، ويجلب المزيد من الاستثمارات تحقيقا لإنجازات أخرى".
ووفق الخبير البيئي محمد العدوان، "فإن الموانئ البحرية تعتبر الأداة الرئيسية والأساسية والأقوى تأثيرا في دعم حركة التجارة الخارجية للدولة، فهي بمثابة العمود الفقري لصناعة النقل البحري وصناعة اللوجستيات، لذا فإنها تؤدي دورا حيويا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في ظل تحديات المناخ التي تواجه العالم أجمع الآن، والرغبة المستمرة من وزارة النقل لتحقيق التنمية المستدامة، التي من أهم دعائمها التوجه نحو الاقتصاد الأخضر".
وأكد العدوان، "أن الاقتصاد الأخضر يقوم على 6 قطاعات هي النقل، والإسكان، والزراعة، والصناعة، والطاقة، والبنية الأساسية، ومن أهم مواصفات فكرة تعميم الموانئ الخضراء أن تكون بلا تلوث نهائيا، بداية من البواخر".
وكانت شركة تطوير العقبة الذراع التطويري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد نظمت ورشة بحثت فيه تمكين "مستقبل منظومة موانئ العقبة: إستراتيجيات الحد من الانبعاثات الكربونية" بحضور وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ومدير عام دائرة الجمارك الوطنية لواء جمارك جلال القضاة ومحافظ العقبة خالد الحجاج وبمشاركة الخبراء الدوليين المتخصصين في استخدامات الطاقة الخضراء والحد من الانبعاثات الكربونية، خصوصا في قطاع الموانئ والجهات المانحة والداعمة وممثلين عن الجهات المعنية في العقبة.
وقالت التهتموني، إن قطاع النقل البحري يستحوذ على 80 % من حجم نقل التجارة العالمية، وإن هذا القطاع يشكل ما نسبته 2.8 % من حجم الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن القطاع اللوجستي بمجمله يشكل ما نسبته 10 % من حجم الانبعاثات الكربونية، وأن الاستمرار دون المساهمة في وضع السياسات والقيود اللازمة والمساهمة في تبني التطور والإبداع سيؤدي إلى حتمية ارتفاع النسب الحالية بزيادة تصل إلى 90 % عن النسب الحالية للأعوام 2030 - 2040، وذلك بحسب التقديرات الدولية والصادرة عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) والمنظمة البحرية الدولية.
وأكدت التهتموني ما تبنته رؤية التحديث الاقتصادي ضمن مجالات الاستدامة والبيئة والتكنولوجيا لقطاع النقل، والتي ترعى جل اهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد، تلك السياسات التي تتماشى ضمن مشروعات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وشركائها في ميناء الحاويات وتتبنى إستراتيجيات تتواءم مع الإستراتيجيات الدولية المعتمدة والهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70 % بحلول العام 2030 وبنسبة تصل إلى صفر بحلول العام 2040.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، "أن الورشة تأتي استكمالا لدور شركة تطوير العقبة في تعزيز منظومة موانئ العقبة لتكون في مصاف الموانئ الصديقة للبيئة وفق أفضل الممارسات العالمية، ونسعى في شركة تطوير العقبة بالتعاون مع شركائنا إلى تحقيق متطلبات الاقتصاد الأخضر من خلال تبني سياسات وبرامج للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث إن العالم يتجه إلى سلاسل الإمداد الخضراء، مما سيكون له الأثر الكبير على زيادة تنافسية موانئ العقبة ووضعها على خريطة مسارات الشحن الخضراء العالمية".
وقال الصفدي، "إن شركة تطوير العقبة تعمل وفقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن، لاسيما في ظل التأكيد الملكي على أن تكون المملكة مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، خصوصا أن التنمية المستدامة أصبحت في المرحلة الحالية ضرورة وطنية لمستقبل مزدهر".
وأوضح، "أن شركة تطوير العقبة نظمت هذه الورشة المتخصصة لخبراء إقليميين ودوليين ومهتمين بالشأن المينائي والبيئي من أجل التصدي للتغير المناخي وآثاره على البيئة، الأمر الذي يتطلب منا التزاما جماعيا بتطبيق إستراتيجيات ومبادرات فعالة"، مشيرا إلى "أننا حققنا من خلال شركة ميناء حاويات العقبة تقدما ملحوظا في تبني خطة واضحة وبرنامج قابل للتطبيق للحد من انبعاثات الكربون، مما يعكس التزامنا بالسير على خطى الموانئ العالمية الرائدة".
كما أشار الصفدي، إلى "أن إزالة الكربون من الأنشطة الصناعية واللوجستية في الموانئ ليست فقط ضرورة بيئية، بل هي أيضا فرصة اقتصادية هائلة تساهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف على المدى الطويل".
وأكد، "أن العقبة تتمتع اليوم بمقومات ومزايا فريدة تؤهلها لتكون نموذجا رائدا في مجال الاستدامة، ومن خلال شراكاتنا العالمية، فإن تبني برامج الحد من انبعاثات الكربون سيساهم في تحسين جودة الهواء والمياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا الخضراء".

MENAFN29082024000072011014ID1108616752

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