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نجوم دراجات الإمارات والرماية وألعاب القوى يشاركون غداً في منافسات بارالمبية باريس

8/29/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق غداً الجمعة أولى مشاركات بعثة الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية“باريس 2024” التي افتتحت رسمياً أمس (الأربعاء).

وتستهل 3 رياضات منافساتها غداً وهي الدراجات والرماية وألعاب القوى وفي الدراجات يخوض أحمد البدواوي تصفيات سباق 1000 متر لفئة (C5) في الفترة الصباحية على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية.

وفي الرماية تخوض اللاعبتان عائشة المهيري وعائشة الشامسي، تصفيات مسابقة 10 أمتار مسدس ضغط هواء وقوف "مختلط" لفئة (SH2)، على أن تقام نهائيات المسابقة نفسها في الفترة المسائية.. وفي ألعاب القوى، تخوض كل من نورة الكتبي وذكرى الكعبي منافسات مسابقة رمي الصولجان لفئة (F32)

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