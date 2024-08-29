نجوم دراجات الإمارات والرماية وألعاب القوى يشاركون غداً في منافسات بارالمبية باريس

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق غداً الجمعة أولى مشاركات بعثة الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية“باريس 2024” التي افتتحت رسمياً أمس (الأربعاء).
وتستهل 3 رياضات منافساتها غداً وهي الدراجات والرماية وألعاب القوى وفي الدراجات يخوض أحمد البدواوي تصفيات سباق 1000 متر لفئة (C5) في الفترة الصباحية على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية.
وفي الرماية تخوض اللاعبتان عائشة المهيري وعائشة الشامسي، تصفيات مسابقة 10 أمتار مسدس ضغط هواء وقوف "مختلط" لفئة (SH2)، على أن تقام نهائيات المسابقة نفسها في الفترة المسائية.. وفي ألعاب القوى، تخوض كل من نورة الكتبي وذكرى الكعبي منافسات مسابقة رمي الصولجان لفئة (F32)
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