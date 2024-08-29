رونالدو يتوج بجائزة خاصة من يويفا على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا

توج النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بجائزة خاصة من الاتحاد الأوروبي (يويفا)، اليوم الخميس، على هامش قرعة مرحلة ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي تستضيفها إمارة موناكو.

وحصل رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، بالجائزة، تكريما له على تصدره قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن رونالدو من تسجيل 140 هدفا طوال مسيرته في البطولة القارية، التي خاضها بقمصان أندية الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وتحدث السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس يويفا عن قائد البرتغال خلال تسليمه الجائزة للنجم الأسطوري، قائلا "مسيرة رونالدو تحتاج إلى أكثر من ساعتين للحديث عنها. تسجيل 140 هدفا أمر استثنائي. إنه مشوار رائع. لا أعرف كيف تحقق أفضل من ذلك".

وأضاف سيفرين "إذا فكرنا في كرة القدم، فإنه ينبغي علينا أن نفكر في رونالدو. إنه يستحق هذه الجائزة حقا".

واختتم رئيس يويفا حديثه قائلا "لسوء الحظ لا يلعب رونالدو حاليا في أوروبا على مستوى الأندية، لكننا نتمنى أن يعود للقارة العجوز يوما ما".

من جانبه، صرح رونالدو "لقد لعبت في دوري أبطال آسيا مع النصر مثلما شاركت في أبطال أوروبا. إنني سعيد للغاية بالتواجد هنا. شكرا لهذه الجائزة التي تعني الكثير بالنسبة لي".

وأشار رونالدو "أعتقد أن دوري أبطال أوروبا هي أعلى قمة في كرة القدم. لقد كنت محظوظا ليس فقط بتحقيق الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في المسابقة، ولكني أتحدث عن متعة المشاهدة وهذا ما يحفزنا عندما نستمع للأغنية الخاصة بالبطولة التي تشكل أمرا خاصا بالنسبة لي".

وأكد رونالدو "لقد فزت بالكثير من الألقاب وسجلت العديد من الأهداف وأنا سعيد هنا بهذه الذكريات الرائعة، ولا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل".

وتابع "عندما كنت في مانشستر يونايتد توجت باللقب لأول عام 2008 (على حساب تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية) سجلت في النهائي لأول مرة وأهدرت ركلة ترجيح، لكنني أحمل مشاعر جيدة في تلك المباراة".

وأتم رونالدو تصريحاته قائلا "رغم الالقاب العديدة التي توجت بها في دوري الابطال لكن نهائي نسخة 2008 مازال خالدا في ذاكرتي".

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