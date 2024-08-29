صدامات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقيمت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونزليغ"، اليوم الخميس، في مدينة موناكو الفرنسية. الذي سيأتي بنظام الدوري وفقًا لـ 4 تصنيفات.
وشارك في سحب القرعة كل من الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، والإيطالي جانلويجي بوفون قائد فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا سابقا.
وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إجراء قرعة دوري الأبطال في الموسم الجديد بالكمبيوتر، بدلا من الاستعانة بالنجوم السابقين، وذلك في ضوء زيادة عدد الفرق من 32 إلى 36 ناديا.
ويلعب كل فريق بحسب النظام الجديد 8 مباريات في دور المجموعات بدلا من 6 وسيتم ترتيبهم بنظام الدوري.
وبرر الاتحاد الأوروبي، اللجوء إلى القرعة الإلكترونية، لتفادي الاستعانة بما يقرب من 1000 كرة في القرعة، مما سيجعل فعالياتها مملة للغاية.
وحلت مرحلة الدوري التي تشهد مشاركة 36 فريقا مكان دور المجموعات الذي كان يشهد مشاركة 32 فريقا في ثماني مجموعات.
وتم تقسيم الفرق 36 على أربع مستويات يضم كل مستوى تسعة فرق، ووفقا لنظام البطولة الجديد، يخوض كل فريق في مرحلة الدوري ثماني مباريات منها أربع على ملعبه وأربع مباريات خارج ملعبه.
ويلتقي كل فريق مع فريقين اثنين من كل مستوى، ويتم ترتيب الفرق في مرحلة الدوري وفقا لعدد النقاط الإجمالي.
وفيما يلي مواجهات فرق المستوى الأول:
- مانشستر سيتي الإنجليزي سيواجه:
إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي ويوفنتوس الإيطالي وفينوورد الهولندي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وسبارتا براغ التشيكي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
- إنتر ميلان سيواجه:
لايبزيج الألماني ومانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني ورد ستار الصربي ويانج بويز السويسري وموناكو الفرنسي وسبارتا براغ.
- بايرن ميونيخ الألماني سيواجه:
باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وفينوورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا وأستون فيلا الإنجليزي.
- لايبزيج الألماني سيواجه:
ليفربول الإنجليزي وإنتر ويوفنتوس وأتليتيكو مدريد وسبورتينج لشبونة وسيلتيك الاسكتلندي وأستون فيلا الإنجليزي وشتورم جراتس النمساوي.
- بروسيا دورتموند الألماني سيواجه:
برشلونة وريال مدريد وشاختار دونيتسك وكلوب بروج وسيلتيك ودينامو زغرب وشتورم جراتس وبولوينا الإيطالي.
- برشلونة الإسباني سيواجه:
بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأتلانتا وبنفيكا ويانج بويز ورد ستار وبريست الفرنسي وموناكو.
- ريال مدريد الإسباني سيواجه:
دورتموند وليفربول وميلان وأتلانتا وسالزبورج وليل وشتوتجارت وبريست.
- ليفربول الإنجليزي سيواجه:
ريال مدريد ولايبزيج وليفركوزن وميلان وليل وإيندهوفن وبولونيا وجيرونا.
- باريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه:
مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد وأرسنال وأيندهوفن وسالزبورج وجيرونا وشتوتجارت.
مواجهات فرق المستوى الثاني..
- أتليتيكو مدريد سيواجه:
لايبزيج وباريس وليفركوزن وبنفيكا وليل وسالزبورج وسلوفان براتيسلافا وسبارتا براغ.
-أتلانتا سيواجه: ريال مدريد وبرشلونة وأرسنال وشاختار وسيلتيك ويانج بويز وشتورم جراتس وشتوتجارت.
- كلوب بروج سيواجه:
دورتموند ومانشستر سيتي ويوفنتوس وميلان وسبورتينج وسيلتيك وأستون فيلا وشتورم جراتس.
- ليفركوزن سيواجه:
إنتر وليفربول وميلان وأتليتيكو وسالزبورج وفينوورد وسبارتا براغ وبريست.
- أرسنال سيواجه:
باريس وإنتر وشاختار وأتلانتا ودينامو وسبورتينج وموناكو وجيرونا.
- بنفيكا سيواجه :
برشلونة وبايرن ميونيخ وأتليتيكو ويوفنتوس وفينوورد ورد ستار وبولونيا وموناكو.
- يوفنتوس سيواجه
سيتي ولايبزيج وبنفيكا وكلوب بروج وأيندهوفن وليل وشتوتجارت وأستون فيلا.
- شاختار سيواجه
بايرن ميونيخ ودورتموند وأتلانتا وأرسنال ويانج بويز وأيندهوفن وبريست وبولونيا.
مواجهات فرق المستوى الثالث..
-فينوورد سيواجه:
بايرن وسيتي وليفركوزن وبنفيكا وسالزبورج وليل وسبارتا براغ وجيرونا.
- سبورتينج لشبونة سيواجه:
سيتي ولايبزيج وأرسنال وكلوب بروج وليل وأيندهوفن وبولوينا وشتورم جراتس.
- أيندهوفن سيواجه:
ليفربول وباريس وشاختار ويوفنتوس وسبورتينج لشبونة ورد ستار وجيرونا وبريست.
- دينامو زغرب سيواجه:
دورتموند وبايرن وميلان وأرسنال وسيلتيك وسالزبورج وموناكو وسلوفان براتيسلافا.
- سالزبورج سيواجه:
باريس وريال وأتليتيكو وليفركوزن ودينامو زغرب وفينوورد وبريست وسبارتا براغ.
- ليل سيواجه:
ريال وليفربول ويوفنتوس وأتليتيكو وفينوورد وسبورتينج لشبونة وشتورم جراتس وبولونيا.
- رد ستار سيواجه:
برشلونة وإنتر وبنفيكا وميلان وأيندهوفن ويانج بويز وشتوتجارت وموناكو.
- يانج بويز سيواجه:
إنتر وبرشلونة وأتلانتا وشاختار ورد ستار وسيلتيك وأستون فيلا وشتوتجارت.
- سيلتيك سيواجه:
لايبزيج ودورتموند وكلوب بروج وأتلانتا ويانج بويز ودينامو زغرب وبراتيسلافا وأستون فيلا.
مواجهات فرق المستوى الرابع..
- شتوتجارت سيواجه:
باريس وريال مدريد وأتلانتا ويوفنتوس ويانج بويز ورد ستار وسبارتا براغ وسلوفان براتيسلافا.
- جيرونا سيواجه:
ليفربول وباريس وأرسنال وميلان وفينوورد وأيندهوفن وبراتيسلافا وشتورم جراتس.
- بولونيا سيواجه:
دورتموند وليفربول وشاختار وبنفيكا وليل وسبورتينج وموناكو وأستون فيلا.
- بريست سيواجه:
ريال مدريد وبرشلونة وليفركوزن وشاختار وأيندهوفن وسالزبورج وشتورم جراتس وسبارتا براغ.
- أستون فيلا سيواجه:
بايرن ميونيخ ولايبزيج ويوفنتوس وكلوب بروج وسيلتيك ويانج بويز وبولونيا وموناكو.
- سبارتا براغ سيواجه:
إنتر وسيتي وأتليتيكو وليفركوزن وسالزبورج وفينوورد وبريست وشتوتجارت.
- براتيسلافا سيواجه:
مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وميلان وأتليتيكو ودينامو وسيلتيك وشتوتجارت وجيرونا.
- موناكو سيواجه:
برشلونة وإنتر وبنفيكا وأرسنال ورد ستار ودينامو وأستون فيلا وبولونيا.
وبنهاية مرحلة الدوري، يتأهل إلى دور 16 مباشرة الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى، وتودع الفرق أصحاب المراكز من 25 إلى 36 منافسات البطولة.
بينما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 دورا فاصلا من جولتين، بحيث تلتقي فرق المراكز ما بين التاسع و16 مع فرق المراكز ما بين 17 و24.
وتلحق ثمانية فرق أخرى بالمتأهلين من المراكز الثمانية الأولى بمرحلة الدوري إلى دور 16 الذي تنطلق معه مرحلة خروج المغلوب.
ما النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟
شهدت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 تحديثات جديدة على مستوى نظام إجراء القرعة نفسه.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري 2024-2025.
وقرر اليويفا إجراء تغييرات بالجملة على شكل ونظام البطولات القارية، حيث يشارك في دوري الأبطال 36 فريقًا بدلًا من 32 في النظام القديم.
وتمت القرعة آليًا باستخدام الكمبيوتر، وليس بشكل يدوي كما كان متعارفًا عليه.
وتم تقسيم الـ36 فريقًا على 4 أوعية، وفق تصنيف اليويفا، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)، ليوضع في المركز الأول بالوعاء الأول.
بعد ذلك، تم اختيار خصمين من كل وعاء (بإجمالي 8 خصوم)، سيلعب مباراة ضد أحدهم على أرضه ومباراة ضد الآخر خارج أرضه، علمًا بأنه لا يمكن أن يواجه خصمًا من نفس الدولة، فيما يمكن أن يلتقي ضد فريقين من بلد آخر كحد أقصى.
وينطبق نظام القرعة الحديث على بطولة الدوري الأوروبي، بينما بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي سيواجه كل فريق 6 خصوم فقط، واحد من كل وعاء من الأوعية الـ 6 وفقًا للتصنيف.
ما النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟
اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.
كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.
وتتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،
سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب
أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.
أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق إلى الدوري الأوروبي.
يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.
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