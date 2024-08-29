صدامات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

أقيمت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ"، اليوم الخميس، في مدينة موناكو الفرنسية. الذي سيأتي بنظام وفقًا لـ 4 تصنيفات.

وشارك في سحب القرعة كل من الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، والإيطالي جانلويجي بوفون قائد فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا سابقا.



وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إجراء قرعة دوري الأبطال في الموسم الجديد بالكمبيوتر، بدلا من الاستعانة بالنجوم السابقين، وذلك في ضوء زيادة عدد الفرق من 32 إلى 36 ناديا.

ويلعب كل فريق بحسب النظام الجديد 8 في دور المجموعات بدلا من 6 وسيتم ترتيبهم بنظام الدوري.

وبرر الاتحاد الأوروبي، اللجوء إلى القرعة الإلكترونية، لتفادي الاستعانة بما يقرب من 1000 كرة في القرعة، مما سيجعل فعالياتها مملة للغاية.

وحلت مرحلة الدوري التي تشهد مشاركة 36 فريقا مكان دور المجموعات الذي كان يشهد مشاركة 32 فريقا في ثماني مجموعات.

وتم تقسيم الفرق 36 على أربع مستويات يضم كل مستوى تسعة فرق، ووفقا لنظام البطولة الجديد، يخوض كل فريق في مرحلة الدوري ثماني مباريات منها أربع على ملعبه وأربع مباريات خارج ملعبه.

ويلتقي كل فريق مع فريقين اثنين من كل مستوى، ويتم ترتيب الفرق في مرحلة الدوري وفقا لعدد النقاط الإجمالي.

وفيما يلي مواجهات فرق المستوى الأول:



- مانشستر سيتي الإنجليزي سيواجه:

إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي ويوفنتوس الإيطالي وفينوورد الهولندي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وسبارتا براغ التشيكي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

- إنتر ميلان سيواجه:

لايبزيج الألماني ومانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني ورد ستار الصربي ويانج بويز السويسري وموناكو الفرنسي وسبارتا براغ.

- بايرن ميونيخ الألماني سيواجه:

باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وفينوورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا وأستون فيلا الإنجليزي.

- لايبزيج الألماني سيواجه:

ليفربول الإنجليزي وإنتر ويوفنتوس وأتليتيكو مدريد وسبورتينج لشبونة وسيلتيك الاسكتلندي وأستون فيلا الإنجليزي وشتورم جراتس النمساوي.

- بروسيا دورتموند الألماني سيواجه:

برشلونة وريال مدريد وشاختار دونيتسك وكلوب بروج وسيلتيك ودينامو زغرب وشتورم جراتس وبولوينا الإيطالي.

- برشلونة الإسباني سيواجه:

بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأتلانتا وبنفيكا ويانج بويز ورد ستار وبريست الفرنسي وموناكو.

- ريال مدريد الإسباني سيواجه:

دورتموند وليفربول وميلان وأتلانتا وسالزبورج وليل وشتوتجارت وبريست.

- ليفربول الإنجليزي سيواجه:

ريال مدريد ولايبزيج وليفركوزن وميلان وليل وإيندهوفن وبولونيا وجيرونا.

- باريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه:

مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد وأرسنال وأيندهوفن وسالزبورج وجيرونا وشتوتجارت.

مواجهات فرق المستوى الثاني..

- أتليتيكو مدريد سيواجه:

لايبزيج وباريس وليفركوزن وبنفيكا وليل وسالزبورج وسلوفان براتيسلافا وسبارتا براغ.

-أتلانتا سيواجه: ريال مدريد وبرشلونة وأرسنال وشاختار وسيلتيك ويانج بويز وشتورم جراتس وشتوتجارت.

- كلوب بروج سيواجه:

دورتموند ومانشستر سيتي ويوفنتوس وميلان وسبورتينج وسيلتيك وأستون فيلا وشتورم جراتس.

- ليفركوزن سيواجه:

إنتر وليفربول وميلان وأتليتيكو وسالزبورج وفينوورد وسبارتا براغ وبريست.

- أرسنال سيواجه:

باريس وإنتر وشاختار وأتلانتا ودينامو وسبورتينج وموناكو وجيرونا.

- بنفيكا سيواجه :

برشلونة وبايرن ميونيخ وأتليتيكو ويوفنتوس وفينوورد ورد ستار وبولونيا وموناكو.

- يوفنتوس سيواجه

سيتي ولايبزيج وبنفيكا وكلوب بروج وأيندهوفن وليل وشتوتجارت وأستون فيلا.

- شاختار سيواجه

بايرن ميونيخ ودورتموند وأتلانتا وأرسنال ويانج بويز وأيندهوفن وبريست وبولونيا.

مواجهات فرق المستوى الثالث..

-فينوورد سيواجه:

بايرن وسيتي وليفركوزن وبنفيكا وسالزبورج وليل وسبارتا براغ وجيرونا.

- سبورتينج لشبونة سيواجه:

سيتي ولايبزيج وأرسنال وكلوب بروج وليل وأيندهوفن وبولوينا وشتورم جراتس.

- أيندهوفن سيواجه:

ليفربول وباريس وشاختار ويوفنتوس وسبورتينج لشبونة ورد ستار وجيرونا وبريست.

- دينامو زغرب سيواجه:

دورتموند وبايرن وميلان وأرسنال وسيلتيك وسالزبورج وموناكو وسلوفان براتيسلافا.

- سالزبورج سيواجه:

باريس وريال وأتليتيكو وليفركوزن ودينامو زغرب وفينوورد وبريست وسبارتا براغ.

- ليل سيواجه:

ريال وليفربول ويوفنتوس وأتليتيكو وفينوورد وسبورتينج لشبونة وشتورم جراتس وبولونيا.

- رد ستار سيواجه:

برشلونة وإنتر وبنفيكا وميلان وأيندهوفن ويانج بويز وشتوتجارت وموناكو.

- يانج بويز سيواجه:

إنتر وبرشلونة وأتلانتا وشاختار ورد ستار وسيلتيك وأستون فيلا وشتوتجارت.

- سيلتيك سيواجه:

لايبزيج ودورتموند وكلوب بروج وأتلانتا ويانج بويز ودينامو زغرب وبراتيسلافا وأستون فيلا.

مواجهات فرق المستوى الرابع..

- شتوتجارت سيواجه:

باريس وريال مدريد وأتلانتا ويوفنتوس ويانج بويز ورد ستار وسبارتا براغ وسلوفان براتيسلافا.

- جيرونا سيواجه:

ليفربول وباريس وأرسنال وميلان وفينوورد وأيندهوفن وبراتيسلافا وشتورم جراتس.

- بولونيا سيواجه:

دورتموند وليفربول وشاختار وبنفيكا وليل وسبورتينج وموناكو وأستون فيلا.

- بريست سيواجه:

ريال مدريد وبرشلونة وليفركوزن وشاختار وأيندهوفن وسالزبورج وشتورم جراتس وسبارتا براغ.

- أستون فيلا سيواجه:

بايرن ميونيخ ولايبزيج ويوفنتوس وكلوب بروج وسيلتيك ويانج بويز وبولونيا وموناكو.

- سبارتا براغ سيواجه:

إنتر وسيتي وأتليتيكو وليفركوزن وسالزبورج وفينوورد وبريست وشتوتجارت.

- براتيسلافا سيواجه:

مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وميلان وأتليتيكو ودينامو وسيلتيك وشتوتجارت وجيرونا.

- موناكو سيواجه:

برشلونة وإنتر وبنفيكا وأرسنال ورد ستار ودينامو وأستون فيلا وبولونيا.

وبنهاية مرحلة الدوري، يتأهل إلى دور 16 مباشرة الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى، وتودع الفرق أصحاب المراكز من 25 إلى 36 منافسات البطولة.

بينما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 دورا فاصلا من جولتين، بحيث تلتقي فرق المراكز ما بين التاسع و16 مع فرق المراكز ما بين 17 و24.

وتلحق ثمانية فرق أخرى بالمتأهلين من المراكز الثمانية الأولى بمرحلة الدوري إلى دور 16 الذي تنطلق معه مرحلة خروج المغلوب.





ما النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

شهدت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 تحديثات جديدة على مستوى نظام إجراء القرعة نفسه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري 2024-2025.

وقرر اليويفا إجراء تغييرات بالجملة على شكل ونظام البطولات القارية، حيث يشارك في دوري الأبطال 36 فريقًا بدلًا من 32 في النظام القديم.

وتمت القرعة آليًا باستخدام الكمبيوتر، وليس بشكل يدوي كما كان متعارفًا عليه.

وتم تقسيم الـ36 فريقًا على 4 أوعية، وفق تصنيف اليويفا، مع استثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد)، ليوضع في المركز الأول بالوعاء الأول.

بعد ذلك، تم اختيار خصمين من كل وعاء (بإجمالي 8 خصوم)، سيلعب مباراة ضد أحدهم على أرضه ومباراة ضد الآخر خارج أرضه، علمًا بأنه لا يمكن أن يواجه خصمًا من نفس الدولة، فيما يمكن أن يلتقي ضد فريقين من بلد آخر كحد أقصى.

وينطبق نظام القرعة الحديث على بطولة الدوري الأوروبي، بينما بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي سيواجه كل فريق 6 خصوم فقط، واحد من كل وعاء من الأوعية الـ 6 وفقًا للتصنيف.

ما النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات.

كما صادق "يويفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل بلد وآلية المشاركة ونظام الترقي في البطولة والوصول للأدوار اللاحقة.

وتتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

سوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.

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