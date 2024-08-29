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ملاذ الخريجين المتعطلين لتحقيق دخل.. منازل تعج بالدروس الخصوصية في جرش

8/29/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- تحولت العديد من بيوت الجرشيين مع بدء العام الدراسي الجديد، إلى غرف صفية مصغرة لتدريس الخصوصي داخل المنازل، لا سيما من قبل خريجي الكليات والجامعات الساعين إلى مواجهة ظاهرة البطالة أو عدم الوصول إلى وظائف وفرص عمل يرونها مناسبة لهم، وذلك تحت وطأة ظروف معيشية تدفعهم إلى البحث الدائم عن مصدر دخل يسد ولو جزءا من احتياجاتهم وعائلاتهم.
في المقابل، يلجأ أهال إلى تسجيل أبنائهم وتحديدا في المراحل الأساسية والثانوية العامة (التوجيهي)، في دروس خصوصية لمتابعة تحصيلهم الدراسي ورفع مستوياتهم نظرا لتغير المناهج الدراسية وعدم قدرة هؤلاء الأهالي على مواكبة التغييرات الجديدة في المناهج، رغم أنها تضيف أعباءً مالية عليهم، خصوصا أن الكثيرين منهم يعتمدون على رواتبهم الشهرية المتآكلة بسبب كثرة الالتزامات المالية.
والتدريس الخصوصي، يعد بمثابة الحل بالنسبة لآلاف الخريجات لعدم توفر أي مهن أخرى بديلة وتدهور الأوضاع الاقتصادية للأسر، لا سيما مع وجود خريجات تخرجن قبل أكثر من 25 عاما ولا تتوفر أي فرص عمل لهن، مما يجعل التدريس الخصوصي داخل المنازل الخيار الوحيد لتوفير مصادر دخل.
هيام العتوم، تقول إنها حصلت على البكالورويس في تخصص اللغة الإنجليزية قبل أكثر من 18 عاما، ولغاية الآن لم تحصل على وظيفة في القطاع العام، في حين تعمل في القطاع الخاص منذ 16 عاما براتب شهري لا يتجاوز 150 دينارا، وتحت ظروف عمل وضغوطات صعبة، إلا أنها تضطر إلى العمل لتوفير جزء من متطلبات أسرتها الشهرية، فضلا عن تدريس 7 طلاب داخل منزلها في المساء لتوفير دخل إضافي.
وأضافت العتوم، أنها لم تجد مشروعا يتناسب مع تخصصها الجامعي ويوفر مصدر دخل تعيل به أسرتها سوى التدريس الخصوصي نظرا للإقبال عليه، وعملت على تدريس الطلاب بمختلف المراحل في إحدى غرف منزلها الصغيرة التي حولتها إلى غرفة صفية وزودتها ببعض المعدات البسيطة مثل مقاعد ولوح لتتمكن من تدريس أكبر عدد ممكن من الطلاب في بلدة سوف خلال العطلة الصيفية.
وقالت، إن عدد الطلاب المقبلين على التدريس الخصوصي ارتفع بنسبة لا تقل عن 50 % بعد جائحة كورونا، وما تزال الأعداد تتزايد لتعويض الفاقد التعليمي في تلك المرحلة، لا سيما أن المستوى التعليمي للطلاب قد تراجع بعد اعتمادهم على التعليم عن بعد لعدة فصول دراسية، مشيرة إلى أن تكلفة تدريس المادة الواحدة في مختلف قرى وبلدات محافظة جرش لا تقل عن 20 دينارا شهريا.
وتوسعت ظاهرة التدريس الخصوصي في المنازل بشكل كبير حاليا، وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات للإعلان عن مواقع المنازل التي تدرس فيها المعلمات الخصوصي وضمن شروط وأوقات وتكاليف معينة، وفق ولي الأمر عامر الزبون.
وأكد الزبون، "أن الأهالي مضطرون إلى الاعتماد على التعليم الخصوصي على الرغم من تكاليفه، وذلك نظرا لتراجع مستوى الطلاب التعليمي ووجود أعداد كبيرة من المعلمات في المنازل وفي مختلف القرى والبلدات، حرصا على مصلحة الطلاب في متابعة العملية التعليمية دون صعوبات، بسبب أن أغلبية أولياء الأمور غير قادرين على تدريس أطفالهم في المنازل ولا يملكون شبكات للتواصل الاجتماعي وخطوط إنترنت للتمكن من تدريس أبنائهم ومتابعة تحصيلهم الدراسي مع تغير المناهج واختلافها كليا عن الأنظمة القديمة".
ويعتقد الزبون، "أن تدريس الأطفال في المراحل الدراسية الأولى يحتاج إلى خبرات وأساليب لتمكن من إيصال المعلومة الصحيحة للأطفال، وفي المراحل المتوسطة والثانوية يحتاج الطلاب إلى متخصصين في مجالات الدراسة، والأهالي لا يملكون هذه التخصصات والأساليب الدراسية التي تمكنهم من تدريس أطفالهم".
بدوره، أوضح صاحب إحدى المدارس الخاصة الدكتور عاطف عضيبات، "أن مستوى الطلاب التعليمي تراجع بسبب وسائل التواصل الاجتماعي ووجود شبكات إنترنت ووسائل ألعاب حديثة في جميع المنازل تقريبا، مما يحمل المدارس أعباء وجهدا ووقتا أكبر في تحسين مستوى الطلاب وإعادتهم إلى التعليم الوجاهي بشكل كامل".
وبين عضيبات، "أن عدد المدارس الخاصة في محافظة جرش محدود وأعداد الطلاب كبيرة جدا ويعملون بجهد كبير للحفاظ على مستوى الطلاب وتحصيلهم في أفضل المستويات، لتخفيف العبء على الأهالي واكتفائهم بالتعليم المدرسي وحمايتهم من استغلال التعليم الخاص في المنازل".
وأضاف، "أن فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص التعليمي محدودة مقارنة بعدد الخريجين، وهذا واضح من خلال أعداد المعلمين المتقدمين للحصول على وظيفة في المدارس الخاصة وعددهم بالآلاف، خصوصا أن المحافظة فيها مخيم جرش الذي يخضع لظروف خاصة ومعظم المهن مغلقة ولا يسمح لهم بالعمل فيها ومن بينها التعليم".
إلى ذلك، قالت الخبيرة التربوية ختام العمري، "إن التعليم الخصوصي في المنازل قد انتشر بشكل متسارع في محافظة جرش وساعدت الظروف في نمو هذه الظاهرة، ومنها ارتفاع عدد الخريجين بشكل كبير، لا سيما بين الإناث وحاجتهم للعمل، واعتماد التعليم عن بعد لعدة سنوات متتالية وعدم قدرة الطلاب على مواصلة التعليم عن بعد بنفس مستوى التعليم الوجاهي، فضلا عن تغيير كلي حاليا في المناهج الدراسية وعدم قدرة أولياء الأمور على متابعة التغير والتطور في المناهج الدراسية الحديثة".
وترى العمري، "أن التعليم الخصوصي ضروري لفئة معينة من الطلاب، ومنهم متدنو التحصيل التعليمي والمرحلة الثانوية، أما باقي الطلاب فهم قادرون على متابعة تحصيلهم الدراسي في الغرف الصفية خلال التعليم الوجاهي، مراعاة لظروف الأهالي المادية في هذه الفترة بشكل خاص وتحملهم تكاليف باهظة، لا سيما أن محافظة جرش من المحافظات التي يعتبر سكانها من ذوي الدخل المحدود وأعداد المواليد فيها مرتفعة ومناطقها باردة وتحتاج حاليا إلى تكاليف مادية باهظة لتأمين وسائل التدفئة المختلفة".

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