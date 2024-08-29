«إسلامية دبي» تطلق «حضانة الفريج» لتربية النشء على القيم الإماراتية

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن إطلاق «حضانة الفريج»، وهي أول حضانة من نوعها في دولة الإمارات، بمركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، كجزء من التزام الدائرة بتفعيل كافة مراكزها لخدمة أهالي المناطق في الإمارة.

وتمثل «حضانة الفريج» نموذجاً رائداً في رعاية الطفل الإماراتي، من خلال تركيزها على اللغة العربية ببصمة إماراتية مميزة، وتأهيله بخطط أكاديمية تعليمية مدروسة، من خلال استثمار الكوادر الإماراتية، بما في ذلك «أمهات الفريج» من أمهات ومعلمات وموظفات، لغرس القيم الدينية والعادات والثقافة الإماراتية الموروثة في نفوس الأطفال.

جهود

ومن جانبه، أكد أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن «حضانة الفريج» تعكس التزامنا العميق بتربية جيل جديد على أسس عربية ودينية وثقافية قوية، مشيراً إلى أنها تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز القيم الإسلامية والثقافة الإماراتية، وغرسها في نفوس الأطفال منذ الصغر.

وقال: «نحن نحرص من خلال هذه المبادرة على تقديم رعاية متكاملة وشاملة لأطفالنا، بما يتماشى مع تطلعات مجتمعنا وتقاليده، فضلاً عن إشراك «أمهات الفريج» في هذه المبادرة، لتفعيل دورهن الفعّال في المجتمع، حيث نؤكد أن مشاركتهن تعكس قيمة جوهرية، كمساهمات أساسية في تعزيز روح التعاون والاندماج بين الأجيال».

وأوضحت حمده المطيوعي مسؤولة المبادرة، أن لحضانة الفريج مميزات وخصائص تجعلها الأنسب لأهالي الفريج، فمن أولويات أهدافها، غرس الثقافة والعادات والتقاليد الإماراتية الموروثة، وتُدار من قبل الكوادر الإماراتية من «أمهات الفريج»، كما تتسع الحضانة لأكثر من 40 طفلاً من أبناء الأسر المواطنة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 1 - 4 سنوات.

وتعمل الحضانة على تربية النشء وفقاً لمبادئ وتعاليم ديننا السمحة، مع توفير بيئة تربوية متكاملة، تتماشى مع عادات وموروث المجتمع الإماراتي الأصيل، حيث تهدف إلى تهيئة الأطفال منذ مراحلهم المبكرة، إلى تعليمهم القيم الإسلامية والثقافة الإماراتية، بشكل يضمن تنشئتهم بشكل صحيح وسليم.

وتمثل «حضانة الفريج» نموذجاً حديثاً في رعاية الأطفال وتربيتهم على القيم الإسلامية والإماراتية، ويعكس اهتمام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بتطوير برامج تربوية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، والنمو السليم لأجيال المستقبل.





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