موزة حمدان تضيء الطريق لأبنائها من أصحاب الهمم

عملت موزة حمدان سعيد مرشد أكاديمي ومهني في إحدى المدارس، وحملت على عاتقها مسؤولية توجيه الطلاب منذ 22 عاماً، لكن دورها لا يقتصر على ساعات العمل فقط، بل يمتد إلى بيتها، حيث تتحول من معلمة إلى أم مُلهِمة لأبنائها السبعة، وبينهم اثنان من أصحاب الهمم.

بدأت رحلة موزة مع تحديات الأمومة عند ولادة ابنها أحمد، الذي وُلد بإعاقة بصرية، ولم يكن هذا الأمر سهلاً عليها، لكنها لم تسمح لليأس بالتسلل إلى قلبها.. أدركت أن أحمد يتمتع بقدرة سمعية فائقة، وقررت أن تجعل من هذه الحاسة وسيلة لفتح أبواب المعرفة له، وكانت تقضي ساعات طويلة في مساعدته بالدروس المدرسية، مستغلة التكنولوجيا المتاحة في ذلك الوقت، وبدأت بتسجيل الدروس عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت وسيلتها الأساسية لمساعدة ابنها على التعلم.

صوت موزة كان حافزاً لابنها ليواصل تعليمه رغم التحديات، وكانت تسجل له الدروس ليلاً، حتى يتمكن من الاستماع إليها في الصباح بعد عودته من المدرسة، وهذه الليالي الطويلة لم تكن مجرد جهد عابر، بل كانت حجر الأساس الذي بنى عليه أحمد مستقبله الأكاديمي، كان صوت والدته هو ما يمكّنه من متابعة دروسه، وهو ما جعله يتفوق، رغم الإعاقة التي وُلد بها، وكان دائماً اسمه من المتفوقين والمتميزين في مختلف المراحل الدراسية، حتى أشرف على التخرج هذا العام في كلية القانون في جامعة عجمان.

لم تتوقف رحلة الكفاح هنا، فبعد سنوات من ولادة أحمد، وُلدت مريم، التي واجهت نفس المصير، بذات الإعاقة، ولم تتردد موزة في تكرار نفس النهج الذي اتبعته مع أحمد، وبدأت تتابع الدروس بمختلف الطرق، ومنها أجهزة التكبير المتوفرة من وزارة التربية والتعليم، وبفضل هذا الدعم المستمر، أصبحت مريم الآن تدرس في الصف السابع، متفوقة في دراستها، بفضل الجهود التي بذلتها والدتها.

ورغم أن التحديات التي واجهتها موزة مع أحمد ومريم كانت كبيرة، إلا أنها لم تغفل عن دورها كأم لبقية أبنائها، فقد كانت مثالاً للأم المثالية، التي توزع وقتها بين عملها كمرشدة أكاديمية، وأم لسبعة أبناء، واستطاعت أن تربي أبناءها الآخرين بنفس القدر من التفاني والاهتمام، فخرّجت ابنتها عليا مهندسة كيميائية، وابنتها فاطمة في القانون من جامعة الإمارات.

بينما يدرس سيف ابنها في السنة الأولى بجامعة الشارقة، أما ابنها الأكبر محمد، فقد التحق بالعمل في المجال العسكري، بعد تخرجه في كلية زايد العسكرية، بينما تكمل عائشة دراستها في الصف الثاني عشر.

لم يكن نجاح أبناء موزة محض صدفة، بل كان نتيجة لتضحيات كبيرة قامت بها الأم، حيث سهرت الليالي لمتابعة الدروس، واستثمرت وقتها وجهدها، لضمان أن يتلقى أبناؤها التعليم اللازم، وهذه الجهود كانت تُبذل في صمت، لكنها كانت تؤتي ثمارها مع مرور الوقت، وأصبحت موز مصدر إلهام لكل من حولها، سواء في المدرسة أو في المجتمع.





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