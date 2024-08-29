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وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية طاجيكستان الجديد

8/29/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسلّم سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية،
نسخة من أوراق اعتماد سعادة أشرفجان جولوف السفير الجديد لجمهورية طاجيكستان لدى الدولة.

وتمنّى سعادته للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية طاجيكستان في شتّى المجالات.

ومن جانبه أشاد سفير طاجيكستان الجديد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

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