وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية طاجيكستان الجديد

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسلّم سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية،
نسخة من أوراق اعتماد سعادة أشرفجان جولوف السفير الجديد لجمهورية طاجيكستان لدى الدولة.
وتمنّى سعادته للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية طاجيكستان في شتّى المجالات.
ومن جانبه أشاد سفير طاجيكستان الجديد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
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