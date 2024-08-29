الصحة: حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 تشهد تفاعلاً مجتمعياً إيجابياً

تشهد حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024- 2025 تفاعلاً إيجابياً من الفئات المستهدفة وأفراد المجتمع، ما يعكس دور الحملات التوعوية التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الشركاء الاستراتيجيين بشأن أهمية نتائج المسح في حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة الصحية بالدولة من خلال تطوير سياسات وبرامج صحية قائمة على البيانات الدقيقة والأدلة العلمية الموثوقة.

تهدف الحملة إلى تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان وقياس مؤشرات الأداء الصحية من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول الواقع الصحي في دولة الإمارات بما يدعم صنّاع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات وقياس نتائج المؤشرات الصحية والتغذوية إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة بما يتوافق مع رؤية "نحن الإمارات 2031.

وتنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة المسح الوطني للصحة والتغذية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين (المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة ) وتهدف إلى جمع بيانات دقيقة وموثوقة حول الواقع الصحي والغذائي في الإمارات.

وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة إن المشاركة الإيجابية في المسح الوطني للصحة والتغذية تساعد على جمع البيانات والمعلومات الهامة التي تمكننا من تطوير استراتيجيات فعّالة لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع مشيراً إلى أن التعاون والاستجابة التي تشهدها الفرق القائمة على المسح يعكسان قيم المسؤولية المجتمعية التي يتميز بها مجتمع الإمارات ويؤكدان أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

من جانبها دعت الدكتورة علياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الحملة الصحية الوطنية مشيرة إلى أن التعاون المستمر يعزز من قدرة الجهات الصحية على مواجهة التحديات الصحية ورفع مستويات الصحة العامة.

وأوضحت أن المسح الوطني يغطي مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية والتغذوية بما في ذلك المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ونفقات الأسرة على الصحة وانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر والقياسات الفيزيائية الحيوية والوصول إلى الرعاية الصحية ونقص المغذيات الدقيقة والمدخول الغذائي ومؤشرات نمو الأطفال وصحة النساء الحوامل.

وأكدت حرص الوزارة والشركاء على سرية البيانات المجمعة وأن استخدامها يقتصر على الأغراض الإحصائية والبحثية فقط مشيرة إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع صممت نماذج منهجية دقيقة لجمع البيانات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتنفيذ المسح من خلال مقابلات شخصية أثناء الزيارات الميدانية باستخدام استبيانات إلكترونية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية بالدولة.

يذكر أن المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025 يستهدف عينة واسعة تشمل 10,000 أسرة للمسح الصحي و 10,000 أسرة لمسح التغذية بنسبة 40% من المواطنين و60% من المقيمين إضافة إلى 2,000 فرد من مساكن العمال.

وتشمل الفئات العمرية المستهدفة كبار السن والبالغين فوق 18 عاماً والإناث من 15 إلى 49 عاماً والنساء الحوامل والأطفال من يوم واحد حتى 17 عاماً.

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