طبيبات مواطنات: دعم القيادة الرشيدة عزز مسيرة التمكين

أكدت طبيبات مواطنات يعملن في القطاع الخاص، أن دعم القيادة أسهم في تعزيز تمكين المرأة الإماراتية حتى تبوأت أعلى المراتب، وأوضحن أنهن يتطلعن لرد الجميل لوطن العطاء، وقالت الدكتورة نهاد عبدالرزاق كاظم البستكي، استشاري الأشعة التشخيصية والتداخلية للثدي في مدينة برجيل الطبية: «في يوم المرأة الإماراتية أقول شكراً لقيادتنا الرشيدة وحكومتنا على دعمهم اللامحدود للمرأة الإماراتية، وهذا ليس بجديد عليهم فمنذ عهد المغفور له بإذن الله المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حظينا بكامل الدعم، حيث ذللت لنا الصعوبات والتحديات لنكون متميزين في جميع المجالات، ومنذ بداية دراستي للتخصص الطبي حظيت بدعم لامحدود من دولتي، وتشجيع متواصل خلال رحلة دراستي وابتعاثي حتى عدت إلى أرض الوطن، وأفتخر بنفسي كوني أول طبيبة إماراتية تخصصت في طب أشعة تصوير الثدي والأشعة التداخلية وهو من التخصصات الدقيقة النادرة، كنت أشعر بفخر كوني أمثل دولتي في الخارج، وأن نكون سفراء بعاداتنا وتقاليدنا في بريطانيا، وخصوصاً كإماراتيات حظينا بكل التشجيع لاستكمال دراستنا، كما أحاطتنا وزارة الصحة بالتمكين والدعم المتواصل، وبفضلهم رسخوا فينا حب التميز ودعمونا لنصبح قادة إداريين فكنت نائبة مدير المستشفى الكويتي في دبي، ثم مديرة البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأسهمت بتأسيس أقسام أشعة الثدي في عدد من المستشفيات الخاصة بأبوظبي، نحن ككوادر طبية نسائية لا نعرف كلمة المستحيل، وتخطينا بفضل الدعم جميع التحديات التي واجهتنا سابقاً، ولدينا طموح للوصول لأعلى المراتب، وكلنا ثقة أن الأجيال الجديدة والطبيبات اللاتي سيخضن مضمار العمل مستقبلاً، سيكملن الراية بنفس العزم والهمة، لنرفع اسم دولة الإمارات عالياً، ولنشارك في المحافل والمؤتمرات الدولية الطبية المهمة، ونستعرض تجربتنا الطبية التي نفتخر بها، إن خدمة وطننا هي جل ما نضعه نصب أعيننا، ونقول لقادتنا ومجتمعنا سنبقى على قدر الثقة التي منحتمونا إياها لنرتقي ونسمو بوطننا الغالي.

امتنان



ومن جانبها قالت الدكتورة فدوى الحمادي، أخصائية طب الطوارئ بمدينة برجيل الطبية: «في يوم المرأة الإماراتية لا يسعني إلا أن أقدم الشكر الجزيل لقيادة دولة الإمارات الرشيدة على الدعم المتواصل الذي تجده الكوادر النسائية الإماراتية في دولتنا، فقد لمست هذا الدعم منذ دراستي الجامعية للطب، فقد لمسنا الدعم اللامحدود من حيث توفير كل سبل الدراسة والتعلم الذي يجاري المستويات العلمية في الدول الأخرى المتقدمة، وكما نرى الدعم الذي يجده الأطباء فيما يتعلق برحلة الابتعاث لأفضل الجامعات العالمية في الدول الكبرى كأمريكا، ككندا، ودول أوروبا، لاكتساب أفضل الخبرات والعودة بهذه الحصيلة العلمية إلى أرض الوطن لخدمة شعبنا وأهلنا ورد الجميل لدولتنا، واستثمار خبراتنا بما يعود بالفائدة منه على المجتمع في الإمارات».

وأكدت أن الكوادر الطبية في دولة الإمارات والنسائية منها بشكل خاص، محظوظة بوجود هذا الدعم اللامتناهي من القيادة، والذي يشجع على تمثيل اسم دولة الإمارات في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة من حيث الخبرة والتفوق والمشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية الدولية المهمة، داعية الشابات المواطنات المقبلات على دراسة المرحلة الجامعية، بالانضمام إلى القطاع الطبي، لأنه مجال واعد وبالرغم من أنها رحلة طويلة لكنها مكللة بالنجاحات والإنجازات المشرفة، وأن تكوني طبيبة إماراتية فهي تعني الكثير لدولتنا وقيادتنا وشعبنا الذين يستحقون بذل كل ما لدينا، إن تخصيص يوم للاحتفاء بالمرأة الإماراتية يبرز مدى تقدير الدولة قيادة وحكومة لدعم المرأة في كافة المجالات والاعتراف بجهودها وعطائها ومساهماتها وهو بالتالي حافز لبذل المزيد.

من جهتها، أضافت الدكتورة لمياء ناصر الصبيحي، استشارية طب أعصاب الأطفال بمدينة برجيل الطبية: «يأتي يوم المرأة الإماراتية كعادته ليوثق إنجازات المرأة الإماراتية وتميزها في مختلف الميادين التي أثبتت فيها جدارتها وكفاءتها وأنها على قدر المسؤولية، وتعتبر هذه المناسبة فرصة أيضاً للطبيبات والعاملات في القطاع الصحي، حيث يتم تسليط الضوء على بصمتهن والإنجازات الملفتة التي قمن بها بنات زايد في القطاع الصحي الذي تطور تطوراً ملحوظاً بسبب تنامي الكوادر الطبية الإماراتية التي تركت بصمتها في هذا القطاع الحيوي، لما أولته القيادة الرشيدة من دعم مستمر لها في فتح آفاق التعلم والابتعاث، وفتحت مجال البحث العلمي والتدريب المستمر لهن ليخدمن مجتمعهن في المجال الصحي من خلال البحث العلمي المتواصل، وتقديم الابتكارات ونيل براءة الاختراع في مشاريع صحية أثبتت تميزها في تقديم الرعاية المثالية، إضافة لتمثيل دولة الإمارات خير تمثيل في المؤتمرات الطبية العالمية، ما يعكس تمكن الإماراتية وقدرتها على المشاركة في رفعة الوطن، واليوم تلعب الإماراتية عدة أدوار في وقت واحد، فمنهن الطبيبات والإداريات والرؤساء التنفيذيين، ما يظهر براعة الإماراتية في أن تكون طبيبة تؤدي مهمتها الإنسانية، وأيضاً أن تكون العقل المدبر والمخطط الذي يضع الاستراتيجيات الناجحة التي تقود قطاعاً حيوياً مهماً كالقطاع الصحي أحد الأعمدة المهمة التي يقاس عليها مدى تطور الدول، والنماذج المشرفة كثيرة وعديدة في هذا الشأن».

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