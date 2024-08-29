نيس الفرنسي يتعاقد مع قلب دفاع الأهلي المصري محمد عبد المنعم

تعاقد نيس مع قلب دفاع الأهلي المصري الدولي محمد عبد المنعم في ستربطه مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2028، وفقا لما أعلن صاحب المركز الثاني عشر في هذا الموسم.

وقدرت قيمة الصفقة بنحو 4 ملايين يورو، حسب ما نشرت عدة وسائل اعلامية.

وخاض عبد المنعم (25 عاما) الذي شارك أساسيا مع "الفراعنة" في النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في ساحل العاج في يناير، 25 دولية

وسجل هدفين. كما فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي عامي 2023 و2024.

وقال المدير لنيس فلوريان موريس عبر الموقع الرسمي للنادي "إنه قلب دفاع يتمتع بخبرة كبيرة، بما في ذلك على المستوى الدولي، وضربات رأسية جيدة ومدافع قوي، كما أنه معتاد على الضغط، وهي ميزة".

وأوضح أن "الاتصال كان مستمرا طوال الصيف"، بشأن إتمام الصفقة التي استغرقت وقتا طويلا للتبلور بسبب مشاكل التأشيرة.

وبعد الدولي الكندي مويس بومبيتو، يُعد عبد المنعم ثاني مدافع يصل إلى نيس ليحل بدلا من جان كلير توديبو الذي غادر على سبيل الإعارة إلى وست هام الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويحتل نيس المركز الثاني عشر مع انطلاق الموسم الجديد برصيد نقطة من تعادل أمام تولوز 1-1 وهزيمة أمام أوكسير 1-2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز