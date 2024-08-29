النصر يكسب بني ياس برباعية ويحافظ على القمة

واصل النصر انطلاقته القوية في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على حساب ضيفه بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف في استاد آل مكتوم لحساب الجولة الثانية من المسابقة، ليحافظ "العميد" على صدارة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد "السماوي" عند 3 نقاط.

سجل أهداف النصر عادل تاعرابت في الدقيقة 14 وعثمان بوسعيد في الدقيقة 53، ووقع علي مبخوت على أول أهدافه الرسمية مع فريقه الجديد النصر بعد أن أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 65، وأحرز البديل عبدالله توري في الدقيقة 75، فيما سجل هدف بني ياس الوحيد يوسف نيكتيه في الدقيقة 16 والذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة تصدى لها الحارس عبدالله التميمي.

وجاءت أحداث المباراة سريعة وممتعة خاصة في الشوط الأول الذي شهد العديد من الفرص أثمرت عن تقدم النصر أولاً بعد استقبال علي مبخوت كرة آثر تمريرها لزميله عادل تاعرابت والذي حولها داخل المرمى في الدقيقة 14 فيما كانت خطورة بني ياس من المرتدات التي إدراك منها التعادل سريعاً في أقل من 3 دقائق بعد أن سدد نيكيتيه كرة خادعة مرت تحت أقدام الحارس عبدالله التميمي، وكاد "السماوي" أن يضاعف النتيجة من هجمة خطرة قادها باوزا في الدقيقة 22 لولا تدخل الحارس، واستمر السجال بين الفريقين وسط تبادل الفرص أبرزها رأٍسية عثمان بوسعيد لاعب النصر التي مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وواصل النصر الضغط بقوة في الشوط الثاني لينجح في التقدم عن طريق عثمان بوسعيد بعد استلام عرضية مثالية من مروان أزركان، وترجم أصحاب الأرض أفضليتهم بإحراز ثالث الأهداف حمل توقيع علي مبخوت ليدشن أول أهدافه مع "العميد" بعد استلامه كرة مثالية من عادل تاعرابت، وأسفرت تبديلات شرودر عن تسجيل النصر رابع الأهداف بصناعة وتسجيل من البديلين راشد مصبح وعبدالله توري في الدقيقة 75 فيما أهدر نيكتيه لاعب بني ياس ضربة الجزاء قبل نهاية أحداث المباراة بعد تصدي الحارس عبدالله التميمي.





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