فراس بالعربي يقود الشارقة للفوز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين

قاد فراس بالعربي فريقه الشارقة للفوز الثاني على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين أمام كلباء في المباراة التي جرت بإستاد خالد بن محمد، بتسجيله هدف المباراة الوحيد بداية الشوط الثاني ليصل الشارقة للنقطة السادسة وبقي كلباء في نقطة واحدة.

جاء الشوط الأول بين المتوسط وأقل منه في المستوى وإن كانت الأفضلية النسبية للشارقة، وانعكس ذلك في صناعة الفرص على مرمى الفريقين وكانت أفضل الفرص للتسجيل في منتصف الشوط لصالح الشارقة، أهدرها فراس بالعربي داخل الـ 6 ياردات من عكسية لوان بيريرا، ونجح الحارس سلطان المنذري في إنقاذ فريقه كلباء من فرصة أخرى، واعتمد كلباء على بعض المحاولات الفردية من شهريار ومهدي قايدي ولكن لم تشكل خطورة على مرمى الحارس عادل الحوسني لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب كلباء تبديل بدخول حبيب الفردان بدلا من كايو جيرمانو، وأظهر الشارقة أفضليته من بداية الشوط وتمكن فراس بلعربي من افتتا التسجيل بلعبة ذكية في الدقيقة 52 عندما حول عكسية لوان بيريرا من تحت الحارس سلطان المنذري في الزاوية اليسرى، وكاد الشارقة أن يعزز التقدم بهدف ثانٍ بعد دقيقتين من لعبة صنعها المتخصص لوان بيريرا إلى كايو لوكاس الذي سدد في المرمى ولكن تم إلغاء الهدف نتيجة التسلل.

واستمر الشارقة في أفضليته الهجومية بعد هدف التقدم وتحصل لوان بيريرا على ركلة مباشرة على رأس الصندوق بعد عرقلته من حبيب الفردان، سددها بقوة ماركوس ميلوني وصدها الحارس المنذري ببراعة إلى ركنية ثم ضاعت فرصة جديدة للشارقة من عثمان كمارا، وعاد كمار اكمارا من جديد بتسديدة قوية صدها الحارس وأتبعها فراس بالعربي بتسديدة خادعة مرت فوق المرمى بقليل.

وظل الشارقة هو الأفضل في السيطرة والاستحواذ وصناعة الفرص خلال ربع الساعة الأولى للشوط الثاني، وأجرى مدرب كلباء تبديلين دفعة واحدة بدخول كل من نيمانجا بدلا من خالد الدرمكي ولينادرو بدلا من شهريار ثم تبدي رابع بدخول عبد العزيز الكعبي بدلاً من وليد راشد في محاولة لتصحيح الوضع، وانتظر كوزمين مدرب الشارقة حتى الدقيقة 75 لإجراء أول تبديل بدخول محمد عبد الباسط بدلاً من لوان بيريرا لتعزيز الناحية الدفاعية، وكاد الشارقة أن يدفع الثمن غالياً من خطأ حارسه عادل الحوسني في الدقيقة 77 عندما لعب الكرة بالخطأ لمهدي قايدي الذي تباطأ في التسجيل بعد أن نجح الحوسني في تصحيح الخطأ والسيطرة على الكرة من بين قدميه.

وأجرى بعدها كوزمين تبديلين بدخول خالد باوزير بدلاً من فراس بالعربي وماجد حسن بدلا من ميلوني ورد عليه مدرب كلباء بتبديل خامس بدخول المهاجم ياسر حسن بدلاً من المدافع عبد السلام محمد في محاولة أخيرة لتعديل النتيجة وشهدت الدقائق الأخيرة ضغط هجومي واضح من كلباء على مرمى الشارقة لاسيما بعد أن احتسب الحكم أحمد سالم خلفان 8 دقائق وقت بديل، وصمد دفاع الشارقة حتى النهاية محافظاً على الهدف الوحيد الذي انتهت عليه المباراة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز