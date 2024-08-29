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ارتفاع جماعي للأسهم الخليجية باستثناء أبوظبي والبحرين

8/29/2024 3:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت مؤشرات الأسهم الخليجية ارتفاعاً جماعياً في جلسة الخميس باستثناء أبوظبي والبحرين، بدعم من توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل رغم أن التوترات الجيوسياسية المتنامية أثرت على المعنويات.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.23% فوق مستوى 4334 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.61%.

وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.23 % ليغلق عند 12145 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.2 مليار ريال. وشهدت الجلسة تنفيذ إم إس سي آي، تغييراتها في السوق السعودي وفقاً لمراجعتها الدورية لمؤشراتها المعلنة يوم 13 أغسطس الجاري.

وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 27.95 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 75 مليون سهم، وبقيمة 2.1 مليار ريال. وأغلق سهم مصرف الراجحي مرتفعاً بنسبة 2% عند 88.10 ريالاً.

وزاد المؤشر القطري 0.7 بالمئة، مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 1.2 بالمئة

كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.03% ومسقط 0.55%. فيما تراجع مؤشر بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.03%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.9 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية أن حجم الإقراض المقدم من البنك للحكومة استمر في الزيادة خلال الفترة رغم تراجع التضخم من ذروة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر.

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