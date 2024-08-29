تراجع التضخم في ألمانيا إلى أقل من 2 % للمرة الأولى منذ 2021

تراجع التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى له، منذ أكثر من ثلاث سنوات في أغسطس، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، ما يزيد من احتمالات خفض الأوروبي معدلات الفائدة مجدداً الشهر المقبل.

وتراجع معدل التضخم السنوي في أكبر في أوروبا أكثر من المتوقع إلى 1.9 %، وفق ما أظهرت بيانات أولية من وكالة «ديستاتيس» الفدرالية للإحصاءات، مقارنة مع 2.3 % في يوليو.

وتوقع محللون استطلعت «فاكت سيت» آراءهم أن يبلغ معدل التضخم في أغسطس 2.1%.

وكان مارس 2021 آخر شهر يبلغ فيه معدل التضخم في ألمانيا أقل من 2 %.

وبينما كان تباطؤ أغسطس مدفوعاً بانخفاض نسبته 5.1 % في أسعار الطاقة بقي التضخم في أسعار الخدمات عند 3.9 %.

وظل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية والتبغ المتقلبة، عالياً عند 2.8 %.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس على منصة «إكس» إن «الناس لديهم المزيد من الأموال مرة أخرى. التضخم يتراجع والأجور الحقيقية ترتفع للفصل الرابع على التوالي».

وفي دول أخرى من منطقة اليورو تراجع التضخم في إسبانيا في أغسطس مع انخفاض أسعار الوقود والمواد الغذائية، وفق بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني، الخميس.

وستمثل الأرقام الأخيرة نبأ جيداً بالنسبة لصانعي السياسات في المصرف المركزي الأوروبي في وقت يفكرون في خفض معدلات الفائدة خلال اجتماعهم المرتقب في 12 سبتمبر.

وتجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو 10% في أكتوبر 2022 بعدما ارتفعت أسعار الطاقة منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

دفع ذلك البنك المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة بشكل متكرر للتخفيف من حدة التضخم إذ لم تخفض أول مرة بعد رفعها إلا في يونيو.

ولم يخفض البنك المعدلات مرة أخرى في يوليو، لكن يتوقع أن يخفضها مجدداً الشهر المقبل.

وقال خبير الاقتصاد لدى مصرف «آي إن جي» كارستن برجسكي: إن «بيانات التضخم اليوم ترجح بوضوح كفة خفض المعدلات في سبتمبر».

وتراجع التضخم في منطقة اليورو بشكل كبير في الشهور الأخيرة، ليصل إلى 2.6% في يوليو، لكنه ما زال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %.