تسارع نمو اقتصاد أمريكا بأكثر من المتوقع إلى 3%

نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بوتيرة أقوى قليلاً مما تم الإبلاغ عنه في البداية، مما يعكس جزئياً تعديل أرقام الإنفاق الاستهلاكي لأعلى في المراجعة، وهو ما يعوض النشاط الأضعف في الفئات الأخرى.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تسارع وتيرة النمو إلى مستويات 3% في القراءة الثاني للربع الثاني، وذلك في تعديل للقراءة الأولى التي كانت تشير إلى 2.8%.

هذا وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو أمريكا بـ 2.8%، وذلك ارتفاعاً من 1.4% المسجلة في الربع الأول من العام.

ويعود التعديل بشكل أساسي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بالمكاسب في الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار في المخزون الخاص، والاستثمار الثابت غير السكني، على الرغم من ارتفاع الواردات، التي تأثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، تضمن التقدير الثاني تعديلات بالخفض للاستثمار الثابت غير السكني، والصادرات، والاستثمار في المخزون الخاص، والإنفاق الحكومي على المستويين الفيدرالي والمحلي، والاستثمار الثابت السكني، في حين تم تعديل الواردات بالزيادة.

وأظهر تقرير حكومي منفصل أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة استقرت عند 231 ألفاً، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي 233 ألف طلب، وجاءت القراءة بأقل من التوقعات التي قدرت بـ 232 ألف طلب.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظل الرقم أعلى بكثير من المتوسطات التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام، مما يعزز الاتجاه المستمر لسوق العمل المتراجع.

يتطلع الاقتصاديون إلى صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية لشهر يوليو يوم الجمعة. ومن المتوقع حالياً أن يظهر المؤشر، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.7% عن نفس الشهر من العام الماضي.