وول ستريت ترحب بالبيانات الاقتصادية وتوقعات إنفيديا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، عقب صدور توقعات من شركة إنفيديا لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي بتحقيق إيرادات تتماشى إلى حد كبير مع تقديرات السوق وكذلك بعدما أظهرت بيانات استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعزز توقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 254.08 نقطة، أو 0.62 بالمئة.
وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 40 نقطة، أو 0.40 بالمئة.
وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 200 نقطة، أو 1.09 بالمئة.
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