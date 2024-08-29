وول ستريت ترحب بالبيانات الاقتصادية وتوقعات إنفيديا

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، عقب صدور توقعات من شركة إنفيديا لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي بتحقيق إيرادات تتماشى إلى حد كبير مع تقديرات السوق وكذلك بعدما أظهرت بيانات استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعزز توقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وصعد المؤشر الصناعي 254.08 نقطة، أو 0.62 بالمئة.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 40 نقطة، أو 0.40 بالمئة.

وتقدم المؤشر المجمع 200 نقطة، أو 1.09 بالمئة.