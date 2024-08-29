أوكرانيا تخسر مبكراً أول مقاتلة إف 16 في الحرب.. ومقتل أبرع طياريها

تحطمت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "إف-16" بعد أسابيع فقط من وصول أول طائرة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا ومشاركتها في الأعمال الحربية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن الحادث لم يكن ناجما على ما يبدو عن إطلاق نيران معادية وإنما نتيجة خطأ من الطيار على الأرجح.

وبحسب المسؤول الأمريكي، تشير التقارير الأولية إلى أن الطائرة لم تسقط بنيران القوات الروسية، على الرغم من أن الحادث وقع أثناء وابل صاروخي روسي ضخم عبر البلاد يوم الاثنين الماضي، بل إن الحادث كان على الأرجح نتيجة لخطأ الطيار.

واستخدمت أوكرانيا الطائرات لأول مرة في القتال لإسقاط الصواريخ الروسية خلال الضربات هذا الأسبوع.

لم يؤكد سلاح الجو الأوكراني الحادث أو حالة الطيار. لكن إيغور بوليشوك، عمدة لوتسك، وهي مدينة تقع في شمال غرب أوكرانيا، قال هذا الأسبوع إن طيار سلاح الجو الأوكراني أوليكسي ميس توفي يوم الاثنين أثناء مهمة قتالية. كان ميس أحد أوائل الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على طائرة إف-16. كانت إشارة النداء الخاصة به "مونفيش" وكان يظهر بشكل متكرر في وسائل الإعلام وزار واشنطن للضغط على الولايات المتحدة لإرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الأخبار التي تفيد بتحطم إحدى طائرات إف-16 القليلة في أوكرانيا تشكل ضربة كبيرة لكييف، التي ناشدت الطائرات لعدة أشهر قبل أن يعطي الرئيس بايدن الضوء الأخضر أخيرا للدول الأوروبية لنقل الطائرات العام الماضي.

تأمل كييف أن تمنح الطائرات المتقدمة قواتها ميزة في ساحة المعركة، وخاصة لإسقاط الصواريخ الروسية والمساعدة في حماية القوات على الخطوط الأمامية. لكنها أيضا عرضة لصواريخ الدفاع الجوي الروسية وتشكل هدفا عالي القيمة لقوات موسكو.

أعلن زيلينسكي في 4 أغسطس أن أول طائرة إف-16 من أصل 80 طائرة موعودة وصلت إلى أوكرانيا. لم يقدم سلاح الجو الأوكراني أرقاما، لكن مسؤولا أمريكيا ثانيا قال إن ست طائرات وصلت وأن أوكرانيا لديها ستة طيارين مدربين على الطيران بها.



