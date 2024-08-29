منظمة الصحة العالمية تعلن توقفات إنسانية للقتال في غزة للسماح بتطعيمات شلل الأطفال



أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، أنه ستكون هناك فترات توقف محدودة في القتال بقطاع غزة للسماح بتطعيم مئات الآلاف من الأطفال ضد شلل الأطفال، بعد اكتشاف إصابة طفل رضيع بأول حالة مؤكدة منذ 25 عاماً في الأراضي الفلسطينية.

وقال ريك بيبركورن، المنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية، إن حملة التطعيم

التي وصفت بأنها "توقفات إنسانية"، ستستمر لمدة ثلاثة أيام في مناطق مختلفة من القطاع الذي تمزقه الحرب، وستبدأ يوم الأحد وسط غزة. وسيتبع ذلك توقف آخر لمدة ثلاثة أيام في جنوب غزة ثم ثالث في شمال غزة.

ويعتقد أنهم قد يحتاجون إلى أيام إضافية لاستكمال التطعيمات.

وأشار بيبركورن إلى أن الحملة تهدف إلى تطعيم 640 ألف طفل دون سن 10 سنوات، وأن الحملة ستجري بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

وقال بيبركورن عن التوقفات الإنسانية: "لن أقول إن هذه هي الطريقة المثالية للمضي قدماً.. لكنها طريقة عملية للمضي قدماً".

وأضاف لاحقاً: "سيحدث ذلك ويجب أن يحدث لأننا لدينا اتفاق".

هذه التوقفات الإنسانية ليست وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس كالذي تسعى إليه الولايات المتحدة ومصر وقطر التي تقوم بدور الوساطة منذ فترة طويلة، بما في ذلك المحادثات الجارية هذا الأسبوع.

وقال مسؤول إسرائيلي إن من المتوقع أن يكون هناك نوع من التوقف التكتيكي للسماح بإجراء عمليات التطعيم.

تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته؛ لأن الخطة لم يتم الانتهاء منها بعد.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن توقفات محدودة في مناطق معينة للسماح بعمليات إنسانية دولية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العاملين في مجال الصحة بحاجة إلى تطعيم ما لا يقل عن 90 بالمائة من الأطفال في غزة لمنع تفشي شلل الأطفال.

تأتي هذه الحملة بعد إصابة الطفل عبد الرحمن أبو الجديان البالغ من العمر 10 أشهر بشلل جزئي بسبب سلالة متحولة من الفيروس الذي يفرزه الأشخاص الذين تم تطعيمهم في فضلاتهم.

ولم يتلق الطفل اللقاح لأنه ولد قبل 7 أكتوبر بقليل، عندما هاجم مسلحو حماس جنوب إسرائيل وشنت إسرائيل هجوماً انتقامياً على غزة.

وهو واحد من مئات الآلاف من الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح بسبب القتال بين إسرائيل وحماس.