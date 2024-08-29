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«بينانس» لـ«البيان»: إسرائيل طلبت تجميد 1500 حساب فلسطيني ومعاييرنا شملت 220 فقط

8/29/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت «بينانس» أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، عن أن الحكومة الإسرائيلية طلبت في أكتوبر الماضي تجميد 1500 حساب مستخدم، وقالت المنصة إنها وبعد المراجعة والتدقيق قامت بتجميد 220 حساباً فقط في فلسطين مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

وفي رده على استفسارات «البيان»، قال ريتشارد تينغ الرئيس التنفيذي للمنصة:
إن «طموحنا هو خدمة مستخدمينا لسنوات عدة قادمة، وكما هو الحال بالنسبة للمؤسسات المالية، يجب علينا اتباع معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب العالمية لضمان سلامة المستخدمين».

وأضاف تينغ: «في أكتوبر 2023، طُلب منا (الحكومة الإسرائيلية) تجميد أكثر من 1500 حساب مستخدم. نحن نراجع جميع الطلبات ونجري عمليات تدقيق شاملة وتحقق من جميع الطلبات التي تصلنا».

وتابع: «وفي النهاية، قمنا بتجميد 220 حساباً فقط في فلسطين مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية التي يجب على جميع المؤسسات المالية اتباعها. يمثل هذا أقل من 0.1 % من إجمالي المستخدمين المسجلين هناك».

وختم الرئيس التنفيذي لمنصة «بينانس» تصريحه، «نحن نشعر بحزن عميق تجاه الأحداث في الشرق الأوسط. ونتمنى نهاية سريعة وسلمية للصراع وضمان سلامة جميع المدنيين الأبرياء».

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