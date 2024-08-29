KAGA FEI توسِّع مجموعة وحدات LAN/Bluetooth المدمجة اللاسلكية

تتميز هذه الوحدة بوجود هوائي مدمج عالي الأداء وحصلت على العديد من الشهادات، وهذا يتيح إمكانية تقليل وقت تطوير الهوائي وتكاليف الشهادات عند تطوير أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية وأجهزة الأتمتة المنزلية مثل معدات المباني الذكية، والمحطات اليدوية للخدمات اللوجستية، وكاميرات المراقبة، والأجهزة المنزلية. يُسهم استخدام هذه الوحدة في التسريع من طرح المنتجات في السوق.

تدعم هذه الوحدة شبكة Wi-Fi 6 وBluetooth، وهي مناسبة للتطبيقات التي تتطلب معدلات بيانات أسرع وقدرة فائقة على تجنُّب التداخل. ومن المقرر طرح كميات كبيرة من هذه الوحدة في مايو 2025.

ستواصل شركة KAGA FEI التزامها بالاستجابة لاحتياجات السوق وتوسيع مجموعة وحداتها.

ميزات المنتج

1.تكامل شريحة NXP

تعتمد الوحدة على شريحة "IW611" من أشباه موصلات NXP، التي تتضمَّن معالجات وذاكرة مخصَّصة لكل من شبكة LAN اللاسلكية وأنظمة Bluetooth الفرعية، وهذا يتيح معالجة البروتوكول بشكلٍ مستقل في الوقت الفعلي. يدعم المنتج شبكة Wi-Fi 6 ويمكنه الاتصال في نطاقي 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز، ويحقق إنتاجية أعلى وكفاءة شبكة فائقة ووقت انتقال أقل ونطاق اتصال أوسع مقارنةً بالطرازات الحالية.

2.معدل منخفض لاستهلاك الطاقة

تستخدم واجهة المضيف SDIO 3.0 لشبكة LAN اللاسلكية وUART لـ Bluetooth، وهذا يضمن الحصول على معدلات منخفضة لاستهلاك الطاقة. وفضلاً على ذلك، المنتج مجهَّز بنظام إدارة طاقة فعَّال يدعم وضع الخمول العميق المنخفض الطاقة، وهذا يجعله مثاليًّا للتطبيقات التي تتطلب التشغيل لفترات طويلة.

3.لا حاجة إلى تصميم الهوائي والاعتماد المسبق

المنتج مجهَّز بهوائي مدمج عريض النطاق وعالي الكفاءة، وهو ما يزيل الحاجة إلى تصميم الهوائي. المنتج مؤهَّل للتعامل مع خاصية Bluetooth وحصل على شهادات Radio Law MIC (اليابان)، وFCC (الولايات المتحدة الأمريكية)، وISED (كندا)، وهذا أدى إلى تقليل الوقت والتكاليف.