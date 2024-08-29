KAGA FEI توسِّع مجموعة وحدات LAN/Bluetooth المدمجة اللاسلكية

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة KAGA FEI Co., Ltd.، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير وحدات لاسلكية قصيرة المدى، اليوم عن "WKI611AA1"، وهي وحدة LAN/Bluetooth مدمجة لاسلكية تدعم شبكة Wi-Fi 6 وBluetooth للأجهزة المضمَّنة.
تتميز هذه الوحدة بوجود هوائي مدمج عالي الأداء وحصلت على العديد من الشهادات، وهذا يتيح إمكانية تقليل وقت تطوير الهوائي وتكاليف الشهادات عند تطوير أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية وأجهزة الأتمتة المنزلية مثل معدات المباني الذكية، والمحطات اليدوية للخدمات اللوجستية، وكاميرات المراقبة، والأجهزة المنزلية. يُسهم استخدام هذه الوحدة في التسريع من طرح المنتجات في السوق.
تدعم هذه الوحدة شبكة Wi-Fi 6 وBluetooth، وهي مناسبة للتطبيقات التي تتطلب معدلات بيانات أسرع وقدرة فائقة على تجنُّب التداخل. ومن المقرر طرح كميات كبيرة من هذه الوحدة في مايو 2025.
ستواصل شركة KAGA FEI التزامها بالاستجابة لاحتياجات السوق وتوسيع مجموعة وحداتها.
ميزات المنتج
1.تكامل شريحة NXP
تعتمد الوحدة على شريحة "IW611" من أشباه موصلات NXP، التي تتضمَّن معالجات وذاكرة مخصَّصة لكل من شبكة LAN اللاسلكية وأنظمة Bluetooth الفرعية، وهذا يتيح معالجة البروتوكول بشكلٍ مستقل في الوقت الفعلي. يدعم المنتج شبكة Wi-Fi 6 ويمكنه الاتصال في نطاقي 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز، ويحقق إنتاجية أعلى وكفاءة شبكة فائقة ووقت انتقال أقل ونطاق اتصال أوسع مقارنةً بالطرازات الحالية.
2.معدل منخفض لاستهلاك الطاقة
تستخدم واجهة المضيف SDIO 3.0 لشبكة LAN اللاسلكية وUART لـ Bluetooth، وهذا يضمن الحصول على معدلات منخفضة لاستهلاك الطاقة. وفضلاً على ذلك، المنتج مجهَّز بنظام إدارة طاقة فعَّال يدعم وضع الخمول العميق المنخفض الطاقة، وهذا يجعله مثاليًّا للتطبيقات التي تتطلب التشغيل لفترات طويلة.
3.لا حاجة إلى تصميم الهوائي والاعتماد المسبق
المنتج مجهَّز بهوائي مدمج عريض النطاق وعالي الكفاءة، وهو ما يزيل الحاجة إلى تصميم الهوائي. المنتج مؤهَّل للتعامل مع خاصية Bluetooth وحصل على شهادات Radio Law MIC (اليابان)، وFCC (الولايات المتحدة الأمريكية)، وISED (كندا)، وهذا أدى إلى تقليل الوقت والتكاليف.
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توفُّر المنتج
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عينة
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ديسمبر 2024
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بدء طرح كميات كبيرة
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مايو 2025
نبذة عن العلامات التجارية
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