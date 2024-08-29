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KAGA FEI توسِّع مجموعة وحدات LAN/Bluetooth المدمجة اللاسلكية

8/29/2024 2:56:44 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة KAGA FEI Co., Ltd.، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير وحدات لاسلكية قصيرة المدى، اليوم عن "WKI611AA1"، وهي وحدة LAN/Bluetooth مدمجة لاسلكية تدعم شبكة Wi-Fi 6 وBluetooth للأجهزة المضمَّنة.

تتميز هذه الوحدة بوجود هوائي مدمج عالي الأداء وحصلت على العديد من الشهادات، وهذا يتيح إمكانية تقليل وقت تطوير الهوائي وتكاليف الشهادات عند تطوير أجهزة إنترنت الأشياء الصناعية وأجهزة الأتمتة المنزلية مثل معدات المباني الذكية، والمحطات اليدوية للخدمات اللوجستية، وكاميرات المراقبة، والأجهزة المنزلية. يُسهم استخدام هذه الوحدة في التسريع من طرح المنتجات في السوق.

تدعم هذه الوحدة شبكة Wi-Fi 6 وBluetooth، وهي مناسبة للتطبيقات التي تتطلب معدلات بيانات أسرع وقدرة فائقة على تجنُّب التداخل. ومن المقرر طرح كميات كبيرة من هذه الوحدة في مايو 2025.
ستواصل شركة KAGA FEI التزامها بالاستجابة لاحتياجات السوق وتوسيع مجموعة وحداتها.

ميزات المنتج
1.تكامل شريحة NXP
تعتمد الوحدة على شريحة "IW611" من أشباه موصلات NXP، التي تتضمَّن معالجات وذاكرة مخصَّصة لكل من شبكة LAN اللاسلكية وأنظمة Bluetooth الفرعية، وهذا يتيح معالجة البروتوكول بشكلٍ مستقل في الوقت الفعلي. يدعم المنتج شبكة Wi-Fi 6 ويمكنه الاتصال في نطاقي 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز، ويحقق إنتاجية أعلى وكفاءة شبكة فائقة ووقت انتقال أقل ونطاق اتصال أوسع مقارنةً بالطرازات الحالية.

2.معدل منخفض لاستهلاك الطاقة
تستخدم واجهة المضيف SDIO 3.0 لشبكة LAN اللاسلكية وUART لـ Bluetooth، وهذا يضمن الحصول على معدلات منخفضة لاستهلاك الطاقة. وفضلاً على ذلك، المنتج مجهَّز بنظام إدارة طاقة فعَّال يدعم وضع الخمول العميق المنخفض الطاقة، وهذا يجعله مثاليًّا للتطبيقات التي تتطلب التشغيل لفترات طويلة.

3.لا حاجة إلى تصميم الهوائي والاعتماد المسبق
المنتج مجهَّز بهوائي مدمج عريض النطاق وعالي الكفاءة، وهو ما يزيل الحاجة إلى تصميم الهوائي. المنتج مؤهَّل للتعامل مع خاصية Bluetooth وحصل على شهادات Radio Law MIC (اليابان)، وFCC (الولايات المتحدة الأمريكية)، وISED (كندا)، وهذا أدى إلى تقليل الوقت والتكاليف.

توفُّر المنتج

عينة

:

ديسمبر 2024

بدء طرح كميات كبيرة

:

مايو 2025

نبذة عن العلامات التجارية
أسماء المنتجات والأسماء الأخرى المذكورة هنا هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركاتها المعنية.

الموقع الإلكتروني لشركة KAGA FEI

إخلاء المسؤولية
تسري مواصفات المنتج ومحتوى الخدمة وخلاف ذلك من المحتويات المذكورة في البيان الصحفي ابتداءً من تاريخ الإعلان وهي عرضة للتغيير دون إشعار.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على : 54106968/en


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