ساكسو بنك يعلن عن نتائج النصف الأول من عام 2024 بمعدل نمو 35% وصافي أرباح بقيمة 76 مليون دولار

MENAFN - AETOSWire) أعلنت مجموعة ساكسو بنك عن نتائجها للنصف الأول من عام 2024، حيث حققت صافي ربح معدّل بقيمة 76 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 56 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35%.

وكانت المجموعة قد أطلقت خلال عام 2024 لائحة أسعار تنافسية جديدة بهدف تقليل التكاليف على العملاء، فضلاً عن تحسينات في تجربة العميل، مما أدى إلى تحقيق رقم قياسي من العملاء وأصولهم، حيث تجاوز عدد العملاء 1.2 مليون عميل، وبلغت أصول العملاء 122 مليار دولار أمريكي اعتباراً من 30 يونيو 2024.

وكانت الأسواق المالية قد شهدت تقلبات طفيفة في النصف الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاض أنشطة التداول والاستثمار، كما أثر ارتفاع أسعار الفائدة والتدفق الإيجابي لتمويل العملاء بشكل إيجابي على الأداء المالي.

وعلى الرغم من التأثير السلبي قصير الأجل لتخفيض الأسعار، حققت الإيرادات الإجمالية زيادة طفيفة لتصل إلى 347 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، والتي توزعت بالتساوي تقريباً بين مختلف مجالات العمل، حيث بلغت نسبة العملاء الذي قاموا بالتداول 34%، والعملاء من المستثمرين 34%، والمؤسسات 32%.

علاوة على ذلك، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف ساكسو بنك إلى A- بعد أن كان BBB خلال النصف الأول من العام، مما يشير إلى قوة المركز المالي لمجموعة ساكسو بنك.

لزيادة التركيز وتعزيز الامتثال وتقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، شرعت مجموعة ساكسو بنك بعملية إعادة هيكلة لمكاتبها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع مراعاة الفرص الاستراتيجية لمكاتبها في هونغ كونغ واليابان وأستراليا، بينما من المقرر إغلاق مكتب الشركة في شنغهاي. وقد أدى ذلك إلى الإقرار بتكاليف إعادة الهيكلة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024.

أبرز النتائج للنصف الأول من عام 2024 (النصف الأول من عام 2023)



الإيرادات الإجمالية: 347 مليون دولار أمريكي (336 مليون دولار أمريكي)

صافي الربح (معدل): 76 مليون دولار أمريكي (56 مليون دولار أمريكي)

صافي الربح: 69 مليون دولار أمريكي (42 مليون دولار أمريكي)

إجمالي أصول العملاء: 122 مليار دولار أمريكي (108 مليار دولار أمريكي) نسبة رأس المال الإجمالية: 28% (31.9%)

وفي تعليقه على النتائج، قال كيم فورنيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لساكسو بن : "يعتبر الزخم الإيجابي الذي شهدناه في النصف الأول من العام مؤشر قوي على أن استراتيجيتنا تلقى صدى إيجابي لدى عملائنا. حيث يضع أكثر من 1.2 مليون عميل بأصول تزيد عن 122 مليار دولار أمريكي ثقته في ساكسو بنك. هذا نتيجة لتركيزنا الدؤوب على تعزيز منصات الاستثمار والمنتجات والخدمات، وتقديم أسعار تنافسية تتيح لقاعدة عملائنا المتنامية من تحقيق المزيد من الأرباح.

ومن المشجع أيضاً أن ترى عملائنا يدركون بشكل متزايد قيمة تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أسواق وأصول مختلفة. في هذه الظروف التي يشوبها الغموض، حيث نواصل التركيز على تسهيل التنويع عبر فئات الأصول، مما يجعل الأمر أسهل وأكثر جاذبية للمستثمرين لبناء محافظ استثمارية صحية ومربحة وإدارة المخاطر بكفاءة.

والتنويع هو "الوجبة المجانية الوحيدة" في الاستثمار - ونحن هنا لتوفير الأدوات ومجموعة المنتجات وأفكار وآراء التداول لمساعدة عملائنا على إدارة محافظهم الاستثمارية بثقة."

تتوقع مجموعة ساكسو بنك أن يتم الحفاظ على صافي الربح المعدل للعام بأكمله بما يتماشى مع النطاق الموجه سابقاً، وهو 127-150 مليون دولار أمريكي.

ملاحظة: يقدم تقرير ساكسو بنك السنوي نتائجه بالكرونة الدنماركية. وتم تحويل جميع الأرقام في هذا البيان الصحفي إلى الدولار الأمريكي باستخدام سعر صرف 6.68، اعتباراً من 27 أغسطس 2024.

للاطلاع على النص الكامل لتقرير النصف الأول من عام 2024 هنا .

لمحة عن ساكسو بنك الشرق الأوسط

يشجع ساكسو بنك الباحثين عن النجاح على الاستثمار، ويسعى، باعتباره مزوداً لحلول التداول والاستثمار في الأصول المتعددة، إلى دعمهم في توسيع استثماراتهم، كما يلتزم البنك بتمكين عملائه من زيادة عوائده . تأسس ساكسو بنك عام 1992 في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، واعتمد رؤية واضحة تتمثل بدعم وصول المزيد من العملاء إلى الأسواق المالية العالمية. كما أطلق في عام 1998 واحدة من أولى منصات التداول عبر الإنترنت في أوروبا، والتي توفر أدوات احترافية تسهل الوصول إلى الأسواق المالية العالمية لجميع الراغبين في الاستثمار. كان ساكسو أول بنك اسكندنافي يحظى بتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي عندما أطلق مكتبًا في دبي في مايو 2009 لتغطية عملياته الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد ساكسو بنك اليوم مؤسسة استثمار دولية حائزة على جوائز تستقطب المستثمرين والمتداولين الجادين والراغبين في جني المزيد من الأموال. وباعتباره شركة تكنولوجيا مالية رابحة تتمتع برأس مال كبير، يعمل ساكسو بنك المرخص بالكامل تحت إشراف هيئة الرقابة المالية الدنماركية، ويمتلك تراخيص وساطة وتراخيص مصرفية في ولايات قضائية متعدد بما في ذلك ترخيص المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة لافتتاح مكتب تمثيلي.

ويعزز ساكسو بنك، أحد أوائل شركات التكنولوجيا المالية في العالم، استثماراته في مجال التكنولوجيا، ويوفر لعملائه وشركائه فرص وصول واسعة إلى أسواق رأس المال العالمية عبر فئات الأصول على منصاته الرائدة في القطاع. ويلتزم ساكسو بنك أيضاً بدعم أكثر من 200 مؤسسة مالية شريكة، من خلال تعزيز تجربة الاستثمار التي تقدمها تلك المؤسسات للعملاء بالاعتماد على التقنيات المصرفية المفتوحة للبنك. ويتخذ ساكسو بنك من كوبنهاجن مقراً رئيسياً له، ويعمل لديه أكثر من 2,500 خبير مالي وتقني في المراكز المالية حول العالم، بما فيها لندن وسنغافورة وأمستردام وشنغهاي وهونغ كونغ وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.



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