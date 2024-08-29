ساكسو بنك يعلن عن نتائج النصف الأول من عام 2024 بمعدل نمو 35% وصافي أرباح بقيمة 76 مليون دولار

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت مجموعة ساكسو بنك عن نتائجها للنصف الأول من عام 2024، حيث حققت صافي ربح معدّل بقيمة 76 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 56 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35%.
وكانت المجموعة قد أطلقت خلال عام 2024 لائحة أسعار تنافسية جديدة بهدف تقليل التكاليف على العملاء، فضلاً عن تحسينات في تجربة العميل، مما أدى إلى تحقيق رقم قياسي من العملاء وأصولهم، حيث تجاوز عدد العملاء 1.2 مليون عميل، وبلغت أصول العملاء 122 مليار دولار أمريكي اعتباراً من 30 يونيو 2024.
وكانت الأسواق المالية قد شهدت تقلبات طفيفة في النصف الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاض أنشطة التداول والاستثمار، كما أثر ارتفاع أسعار الفائدة والتدفق الإيجابي لتمويل العملاء بشكل إيجابي على الأداء المالي.
وعلى الرغم من التأثير السلبي قصير الأجل لتخفيض الأسعار، حققت الإيرادات الإجمالية زيادة طفيفة لتصل إلى 347 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، والتي توزعت بالتساوي تقريباً بين مختلف مجالات العمل، حيث بلغت نسبة العملاء الذي قاموا بالتداول 34%، والعملاء من المستثمرين 34%، والمؤسسات 32%.
علاوة على ذلك، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف ساكسو بنك إلى A- بعد أن كان BBB خلال النصف الأول من العام، مما يشير إلى قوة المركز المالي لمجموعة ساكسو بنك.
لزيادة التركيز وتعزيز الامتثال وتقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، شرعت مجموعة ساكسو بنك بعملية إعادة هيكلة لمكاتبها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع مراعاة الفرص الاستراتيجية لمكاتبها في هونغ كونغ واليابان وأستراليا، بينما من المقرر إغلاق مكتب الشركة في شنغهاي. وقد أدى ذلك إلى الإقرار بتكاليف إعادة الهيكلة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024.
أبرز النتائج للنصف الأول من عام 2024 (النصف الأول من عام 2023)
الإيرادات الإجمالية: 347 مليون دولار أمريكي (336 مليون دولار أمريكي)
صافي الربح (معدل): 76 مليون دولار أمريكي (56 مليون دولار أمريكي)
صافي الربح: 69 مليون دولار أمريكي (42 مليون دولار أمريكي)
إجمالي أصول العملاء: 122 مليار دولار أمريكي (108 مليار دولار أمريكي)
نسبة رأس المال الإجمالية: 28% (31.9%)
وفي تعليقه على النتائج، قال كيم فورنيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لساكسو بن : "يعتبر الزخم الإيجابي الذي شهدناه في النصف الأول من العام مؤشر قوي على أن استراتيجيتنا تلقى صدى إيجابي لدى عملائنا. حيث يضع أكثر من 1.2 مليون عميل بأصول تزيد عن 122 مليار دولار أمريكي ثقته في ساكسو بنك. هذا نتيجة لتركيزنا الدؤوب على تعزيز منصات الاستثمار والمنتجات والخدمات، وتقديم أسعار تنافسية تتيح لقاعدة عملائنا المتنامية من تحقيق المزيد من الأرباح.
ومن المشجع أيضاً أن ترى عملائنا يدركون بشكل متزايد قيمة تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أسواق وأصول مختلفة. في هذه الظروف التي يشوبها الغموض، حيث نواصل التركيز على تسهيل التنويع عبر فئات الأصول، مما يجعل الأمر أسهل وأكثر جاذبية للمستثمرين لبناء محافظ استثمارية صحية ومربحة وإدارة المخاطر بكفاءة.
والتنويع هو "الوجبة المجانية الوحيدة" في الاستثمار - ونحن هنا لتوفير الأدوات ومجموعة المنتجات وأفكار وآراء التداول لمساعدة عملائنا على إدارة محافظهم الاستثمارية بثقة."
تتوقع مجموعة ساكسو بنك أن يتم الحفاظ على صافي الربح المعدل للعام بأكمله بما يتماشى مع النطاق الموجه سابقاً، وهو 127-150 مليون دولار أمريكي.
ملاحظة: يقدم تقرير ساكسو بنك السنوي نتائجه بالكرونة الدنماركية. وتم تحويل جميع الأرقام في هذا البيان الصحفي إلى الدولار الأمريكي باستخدام سعر صرف 6.68، اعتباراً من 27 أغسطس 2024.
للاطلاع على النص الكامل لتقرير النصف الأول من عام 2024 هنا .
لمحة عن ساكسو بنك الشرق الأوسط
يشجع ساكسو بنك الباحثين عن النجاح على الاستثمار، ويسعى، باعتباره مزوداً لحلول التداول والاستثمار في الأصول المتعددة، إلى دعمهم في توسيع استثماراتهم، كما يلتزم البنك بتمكين عملائه من زيادة عوائده . تأسس ساكسو بنك عام 1992 في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، واعتمد رؤية واضحة تتمثل بدعم وصول المزيد من العملاء إلى الأسواق المالية العالمية. كما أطلق في عام 1998 واحدة من أولى منصات التداول عبر الإنترنت في أوروبا، والتي توفر أدوات احترافية تسهل الوصول إلى الأسواق المالية العالمية لجميع الراغبين في الاستثمار. كان ساكسو أول بنك اسكندنافي يحظى بتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي عندما أطلق مكتبًا في دبي في مايو 2009 لتغطية عملياته الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعد ساكسو بنك اليوم مؤسسة استثمار دولية حائزة على جوائز تستقطب المستثمرين والمتداولين الجادين والراغبين في جني المزيد من الأموال. وباعتباره شركة تكنولوجيا مالية رابحة تتمتع برأس مال كبير، يعمل ساكسو بنك المرخص بالكامل تحت إشراف هيئة الرقابة المالية الدنماركية، ويمتلك تراخيص وساطة وتراخيص مصرفية في ولايات قضائية متعدد بما في ذلك ترخيص المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة لافتتاح مكتب تمثيلي.
ويعزز ساكسو بنك، أحد أوائل شركات التكنولوجيا المالية في العالم، استثماراته في مجال التكنولوجيا، ويوفر لعملائه وشركائه فرص وصول واسعة إلى أسواق رأس المال العالمية عبر فئات الأصول على منصاته الرائدة في القطاع. ويلتزم ساكسو بنك أيضاً بدعم أكثر من 200 مؤسسة مالية شريكة، من خلال تعزيز تجربة الاستثمار التي تقدمها تلك المؤسسات للعملاء بالاعتماد على التقنيات المصرفية المفتوحة للبنك. ويتخذ ساكسو بنك من كوبنهاجن مقراً رئيسياً له، ويعمل لديه أكثر من 2,500 خبير مالي وتقني في المراكز المالية حول العالم، بما فيها لندن وسنغافورة وأمستردام وشنغهاي وهونغ كونغ وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.
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