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جيم جارموش: أفلامُه حدائق للأدبِ والشِّعر

8/29/2024 2:49:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بالنّظر إلى مَساره الفنّيّ المُمتدّ لأكثر من ثلاثة عقود، وهو مسار يُمكِّننا من ملاحظتَيْن أساسيّتَيْن: النجاح المُستمرّ، والتجديد في الأسلوب والحكايات، يُمكن أن نَجزم أنّ جيم جارموش (1953)، هو المُخرِج السينمائيّ الأمريكيّ المُستقلّ الأكثر نجاحًا وشهرةً من بين مُجايليه أو حتّى مَن سبقوه. هذا الحُكم لا يستند إلى واقعِ ما حقّقته أفلامه من تأثيرٍ في مسيرة السينما فقط، بل إخلاصه للعمل أيضًا وفقَ تصوُّرٍ ذاتيّ بعيدًا عن نظام الاستوديو الذي يكبح الهواجس الفرديّة ويَستبعد القفز فوق الخطوط التجاريّة المعروفة.
من الصّعب أن ننسب سينما جيم جارموش Jim Jarmusch إلى تيّارٍ معيّن أو أن نَبحث فيها عن سماتٍ لتأثيراتٍ أو تقاطُعات، هذا لا يعني تحقيقها قطيعةً مع غيرها بقدر ما يؤكِّد امتلاكَها قدرًا كبيرًا من النقاء والأصالة والتميُّز.
قواعد ذهبيّة
أوّل ما يلفت في أفلام جيم جارموش عدم احتكامها إلى قوانين ثابتة، فهي ليست قوالب معروفة ولا بنيات متوقَّعة، بقدر ما هي تمّرُد ومُغامرات مفتوحة. والرّجل نفسه قال بانعدام القواعد، في أثناء وضْعه خمس قواعد ذهبيّة لصناعة الأفلام. فعَن القاعدة الأولى يقول: ((لا توجد قواعد. حين يتعلَّق الأمر بصناعة الفنّ لا مبادئ ثابتة وخطوات محدّدة لأنّ هنالك العديد من الطرق المُختلفة التي يبني المُبدعون من خلالها الثقةَ بأنفسهم حتّى يُحقِّقوا أهدافهم. الفيلم ليس جنسًا فنيًّا ثابتًا، وإنّما هو شكل فنّي مفتوح دائمًا)). من هذا المنظور، فإنّ أفلامه حتّى وإن كانت تَجتمع خلف خصائص بعَيْنِها، نراها دائمة البحث والتجديد عن أساليب تحمل هواجسه وقلقه المتفرّق في شخصيّاتٍ يعرف كيف يصنعها. تمرّده يَظهر أيضًا في قوله: ((على المستوى الشخصي، ليس من طبعي أن أملي على البشر ما يفعلون (...) ولن أقوم أبدًا بفرْض الوصاية على أحد. حتّى أنّني أنفر من أولئك الذين يختارون لكَ أفكاركَ ودينكَ وطريقَ نجاتك، هُم في الواقع يقومون بدفعكَ للضفّة الأخرى بعيدًا عن الاستقلاليّة الذاتيّة.
القيام بتدوين ((قواعد ذهبيّة)) لأيّ شأنٍ يتعارض مع فلسفتي الشخصيّة. إذن، تجاهَلْ مفردة ((القواعد)) التي ستَقرأها الآن في بداية كلّ نصّ، واعتبِرْ في المقابل ما كُتِب هنا مجرّد ((ملاحظات)) خاصّة أكتبها أنا لنفسي. بناءً على المبدأ الذي يقول إذا أرادَ أيُّ شخصٍ أن يُنجِز أيّ عمل يجب عليه أن يقوم بوضْع عددٍ من الملاحظات التي ستُساعده على عبور الطريق من دون توقُّف. وإذا قال لكَ أحدهم: ((هنالك طريقة واحدة للوصول، وهي باتّباع طريقتي أنا وحدي))، فأهرب بجلدكَ وبعقلكَ وبجسدكَ بعيدًا جدًّا عنه ().
الحبكة في أفلام باترسون
اهتمام جيم جارموش بالشخصيّات ينعكس على بناء الحبكة. فليس هناك من مَسارٍ واضحٍ في أفلامه، بحسب ما يقول هو نفسه: ((الحياة ليس لديها حبكة، فلماذا على الأفلام والخيال أن يلتزما بها؟)) (). ولأنّه مُخرجٌ مُهتمّ بما يدور في هوامش الحياة، نراه لا يهتمّ بـ((ماذا)) أو بأسباب تصرّفات الناس مثل معظم صانِعي الأفلام. الدوافع غائبة والأفعال حاضرة، لا تدين قصص لسردٍ كلاسيكي منطقي مبنيّ بشكلٍ مُتصاعد، بل الشخصيّات هي التي تَصنع قصَّتَها، لأنّ سلوكات هذه الشخصيّات الغريبة التي قد يَنظر إليها الناس بتعالٍ تلتقطها قصصُه. هذه الشخصيّات لا تَمتلك توجُّهًا ومَسارًا واضحَيْن في الحياة، لذا فلا قِصص تَسندها.
هكذا تتوزّع الحكاياتُ عبر مقاطع توهِم بعدم ارتباط بعضها بالبعض الآخر. نعود هنا إلى فيلم ((اللّيل على الأرض))، ونتساءل: ما الذي يَربط بين هذه الحكايات؟ كيف تنفتح الأحداثُ على بعضها، ثمّ نتساءل بجدّ أكبر: هل يَستند الفيلم إلى قصّة؟ إنّ المُربك أثناء الإجابة هو تحقيق الفيلم مسألتَيْن اثنتَيْن. فهو وإن كان لا يُفصح عن حكايةٍ مُتكاملة مترابطة، يخلق فرضيّاتٍ ذهنية بارتباطٍ ما! نحن أمام خمس متواليات حكائيّة في سيّارات الأجرة تحدث في منتصف اللّيل، وفي خمسٍ من مُدنٍ متفرّقة من العالَم. في النهاية، لم نتعلَّم دروسًا ولم نتوصّل إلى استنتاجاتٍ مُثيرة، لكنّنا ولَجنا إلى مجتمعٍ ليليٍّ خالص. لم يتمّ الردّ على العديد من الأسئلة. ماذا عن الشابّة الكفيفة في باريس مثلاً؟ من أين أتت؟ إلى أين هي ذاهبة؟ لماذا تريد أن تمشي بمفردها على حافّة قناة؟ كيف أُصيبت بجروحٍ عميقة؟ كلّ ذلك لا يهمّ في أفلام جارموش. المُهمّ هو مرور هذه الشخصيّات بكامل غرائبيّتها، أفلامه تشبه المسرح، الحكاية فيه غير مقصودة لذاتها، بل الأسلوب هو ما يحقِّق وجودَها.
الليل حياة للتائهين
أفلامٌ كثيرة لجارموش تجري أحداثها ليلاً، نَذكر مثلاً ((القطار الغامض)) (1989)، و((اللّيل على الأرض))(1991)، و((العشّاق فقط يبقون أحياء)) (2013). مشاهد كثيرة ومهمّة في أفلامه تجري ليلًا، وهذا الأمر ليس من قبيل المُصادفة! أن تلتقي شخصيّاته هكذا بشكلٍ غريب ليلًا. جزء من هذا التعلُّق باللّيل يجيب عنه كلامٌ للممثّلة تيلدا سوينتون التي قالت عن جارموش: ((جيم ليليّ إلى حدٍّ كبير، لذا فإنّ المَشهد اللّيلي هو إلى حدٍّ كبير لوحته)). والجزء الثاني تجيب عنه أفلامه نفسُها التي تؤكِّد أنّ اللّيل هو زمن التائهين، هو فضاء البوح أيضًا والانفتاح على الغريب، لكنّه زمن الخداع والحَذَر أيضًا؛ في اللّيل يُمكن أن تقودكَ المُصادفات إلى أقدارٍ غير محسوبة أو متوقَّعة، فكلّ شخصيّاته عبارة عن أرواحٍ تائهة وهائِمة، شخصيّات غريبة الأطوار منبوذة من المُجتمع، لذا فإنّه من المناسب لها أن تختار زمنَها الخاصّ، والانتساب إلى عالَمٍ آخر هو اللّيل؛ فيُصبِح افتتانُ المُخرِج بالغريب والنّادر والغامِض واضحًا بشكلٍ لافتٍ، ويَنجح عبر اللّيل في التعبير عن حالاتٍ وحواراتٍ ولقاءاتٍ استثنائيّة يُمكن أن تَحدث فيها أغرب اللّحظات والاحتمالات. اللّيل صاخب، لكنّه صادق يقود إلى مَن انتهت بهم السُّبل ويُحقِّق نوعًا من المُساواة عندما يَجعل الكلّ على قَدَمِ المُساواة في البحث عن حلولٍ للخروج من الأزمة. هكذا تَظهر شخصيّاتُ فيلمه ((اللّيل على الأرض))، التي يسلب اللّيل تعدُّد اختياراتها ويَجعلها في مَسار القَدَر.
حضورٌ دائمٌ للشِعر
من المعلوم أنّ جيم جارموش بَدأ شاعرًا قبل أن يتحوّل إلى السينما. وبالرّغم من أنّ هذا غير كافٍ لكي نقول إنّ لديه حنينًا لصوت الشاعر، إلّانّ ذلك حاصلٌ سواء تدخَّلت أسبابٌ أخرى أم لا. فالشّعر دائم الحضور في أفلامه. ويُمكن أن نبدأ تلمّسنا لعناصر هذه العلاقة في أوضح أمثلتها في فيلم ((باترسون)) 2016. وهو الفيلم الذي يقدّم تصوّرًا خاصًّا للشّعر والإبداع بصفة عامّة، فهو يُكذّب الاعتقاد الأزلي بانفصال الشعر عن متطلّبات العمل اليومي؛ الاعتقاد الذي رَبَطَ بين عالَم الإبداع المُفارِق وبين حياة الناس، كون الفنّ هو عمليّة شاقّة يقوم بها شخصٌ حسّاس بشكلٍ يختلف به عن العالَم، وهو بالتالي عمل ينافي الوجود اليومي وتبعات الحياة. فيلم ((باترسون)) سيُعيد رسْمَ علاقة الذّات بالإبداع، وسيَنزع عنها صفات كثيرة لطالما ارتبطت بها. الشعر حاضر انطلاقًا من عنوان الفيلم ((باترسون))، فهو قصيدة ملحميّة للشاعر ويليام كارلوس ويليامز (نُشرت في خمسة مجلّدات بين عامَيْ 1946 و1958)، وهي سرد لحيوات الناس وتاريخ المدينة التي تحمل الاسم نفسه. في الفيلم يصير العنوان اسما لرجلٍ بسيط (أدام درايفر)، يقود حافلةً في مدينة باترسون، هل يُمكن لِمَن يقود حافلةً أن يَكتب شِعرًا؟ حياة باترسون مكرّرة وتبدو رتيبة وهادئة فهو على مدار أيّام الأسبوع يؤدّي الطقوس اليوميّة نفسها: يستيقظ بعد السادسة بقليل كلّ صباح (من دون استخدام المنبّه – حيث يُمكنه الاعتماد على ساعته اليدويّة فقط)؛ يجمع ملابسه عن الكرسي حيث تركها مُرتَّبة منذ ليلة الأمس؛ يتناوَل وعاءً من الحبوب على الإفطار. يمشي إلى العمل؛ يقود الحافلة على مَدار اليوم، ثمّ يتوقّف لتناوُل طعام الغداء؛ وبعدها يتوجّه إلى المنزل لتناوُل وجبة العشاء مع لورا؛ وبعد ذلك يأخذ كلبهما مارفن في نزهة، ثمّ يتوقّف في البار المحلّي لشرب الجعة. بطل الفيلم يَكتب شعرًا جميلاً، من دون أن يؤثّر عليه روتينه اليومي. من الجيّد أن نعرف هنا أنّ الفيلم لا يقول إنّ الجميع يُمكن أن يُصبحوا شعراء، بل إنّ الجميع يُمكن أن يُضمِّنوا حياتهم لحظات إبداعيّة.
إنّ الحافلة أصبحت مستودعًا لأفكار الرجل. خلال الساعات التي يقضيها باترسون خلف عجلة القيادة، أو في أثناء المشي من وإلى محطّة الحافلات في الصباح والمساء، تتجمّع الأفكار وتتشكّل قصائده في ذهنه قَبل أن يَلتزم بها ويُحرّرها على الورق، بالرّغم من أنّه سيَفقد ما كتبه في مصادفةٍ غريبة كما سبق وأشرنا إلى ذلك؛ إلّا أنّنا نقتنع أنّ الشعر هو اللّحظات التي يُفكّر فيها عبر الشعر وليس ما يكتبه فقط. الخلفيّة الأدبيّة والشعريّة وإذ ظَهرت بشكلٍ كبير في ((باترسون))، فهي امتداد لفيلموغرافيا جارموش، ولنصوصه دائمة الاقتباس والانفتاح على الأدب والشعر. في فيلم ((يسقط بالقانون)) 1986، تكثر الاستشهادات داخل الحوارات، فكانت الأبيات مثل فواصل لكلام بوب (روبرتو بينيني) عبر لغته الإيطاليّة المَرحة. كأشعار روبرت فروست، والت ويتمان، في ((رجل ميّت)) 1995، لا يكتفي باستعارة اسم الشاعر ويليام بليك لشخصيّته الرئيسة كما فعلَ أيضًا في ((باترسون))، بل يصير الفيلم فضاءً لتداوُل أفكار واستشهادات وصور لكتّاب وشعراء مثل كريستوفر مارلو، لورد بايرون، جون كيتس، جين أوستن، إدغار آلان بو، آرثر رامبو، إميلي ديكنسون، تشارلز بودلير، أوسكار وايلد، فرانز كافكا، مارك توين وصمويل بيكيت، وهو أمر حاصل أيضًا في فيلمه ((العشّاق فقط يبقون أحياء)).
أخيرًا، هل يُمكن القول إنّ تفصيلًا من كلّ ما ذكرناه يشكِّل قاعدة راسخة في أفلامه؟ الجواب هو قطعًا النفي، لأنّ سينما جارموش هي ضدّ كلّ قاعدة. لكن إلى أيّ جانب يمكن أن نلحق كلّ هذا الجمال في أعماله؟ الجميل في سينما جارموش أنّها ورشات مفتوحة بين الأدب والسينما والموسيقى، سينما تُعيد إلى لغةِ السينما قيمتها من دون أن يعني ذلك قطْع صلاتها بباقي الفنون. عبقريّته تكمن في قدرته على تطويع كلّ هذه الفنون لمصلحة الفيلم، وعظمته تكمن في مواجهته الدائمة ضدّ أيّ نظام يُهيمن على فكرهِ ويكبح جنونَه.
*كاتب وناقد سينمائي من المغرب
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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