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الصناعة والثروة المعدنية تبحث فرص تنمية القدرات البشرية مع جامعات سعودية

8/29/2024 2:49:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بحثت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فرص تعزيز التعاون مع عدد من الجامعات السعودية في مجال تنمية القدرات البشرية بالقطاعين الصناعي والتعديني، وتصميم برامج تعليمية وأكاديمية تتواءم مع وظائف صناعة المستقبل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، وذلك خلال زيارة مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الله الأحمري، لجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة جدة.

والتقى الأحمري خلال زيارته إلى جامعة الملك عبد العزيز، برئيس الجامعة سعادة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، حيث بحثا أوجه التعاون بين الوزارة والجامعة، وسبل تطوير البرامج التعليمية الأكاديمية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، وبخاصة في القطاعين الصناعي والتعديني.

كما اجتمع الأحمري خلال زيارته إلى جامعة جدة، بمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عدنان الحميدان وناقش معه فرص التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة في مجال تطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وعقد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، خلال زيارته إلى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، لقاء مع كبار مسؤولي الجامعة، شهد بحث فرص تطوير التعاون بين الوزارة والجامعة لتتوافق مخرجات المؤسسات الأكاديمية مع احتياجات وظائف المستقبل في القطاعين الصناعي والتعديني.

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