علامة HONOR تعلن عن بدء الطلب المُسبق لأنحف وأخف هاتف قابل للطي مدعوم بالذكاء الاصطناعي HONOR Magic V3

MENAFN - Al Watan) أعلنت علامة HONOR عن بداية الطلب المُسبق للجيل الجديد من هاتفها القابل للطي HONOR Magic V3. بعد نجاح هاتف HONOR Magic V2، يأتي HONOR Magic V3 بإمكانيات أقوى من حيث النحافة والأناقة والأداء ودعم الذكاء الاصطناعي في جهاز واحد. بهيكل نحيف للغاية وتصميم متميز، يعيد تعريف ما يجب أن يكون عليه الهاتف الذكي القابل للطي.

تصميم رفيع للغاية مع متانة فائقة

يتميز هاتف HONOR Magic V3 بسُمك عند الطي يبلغ 9.2 ملم فقط، وقد تحقق ذلك من خلال استخدام 19 مادة مبتكرة و114 تركيبة دقيقة، ويزن 226 جرامًا، وذلك بسبب استخدام ألياف خاصة للهيكل، والتي تساعد في مقاومة الصدمات مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى القابلة للطي. تم تصميم المفصلة فائقة القوة من الفولاذ لتتحمل ما يصل إلى 500,000 مرة من الطي، كما تتميز الشاشة الداخلية بحماية HONOR فائقة وطبقة نانو كريستال من HONOR المضادة للخدش، مما يوفر متانة وتحمل ضد السقوط والاستخدام اليومي.

يتميز الهاتف بمقاومة الماء بمعيار IPX8، مما يعني أنه محمي بشكل جيد ضد الماء ويعمل بثبات تحت عمق 2.5 متر. لا داعي لأن يقلق المستخدمون بشأن المطر الخفيف أو انسكاب الكوب على المكتب - حيث يمكن للهاتف التعامل مع هذه المواقف دون ضرر.

إعادة تعريف مستقبل التجربة الذكية من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة

تستخدم HONOR الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الجهاز لتقديم تجربة مستخدم أكثر ذكاءً وتخصيصاً وأماناً. يعمل بنظام MagicOS 8.0.1 المبني على Android 14 ليوفر للمستخدمين تجربة سلسة بتكنولوجيا متطورة، تجربة غنية بميزاتها الذكية المتقدمة التي تزيد من الإنتاجية وتساعد المستخدم على تحقيق أقصى استفادة من إمكاناته.

تعمل خاصية Magic Portal باستخدام الذكاء الاصطناعي على فهم سلوك المستخدم وذلك بهدف توفير اختصارات ومقترحات مفيدة، بالإضافة إلى المساعدة في تبسيط المهام المتكررة. وللاستفادة الكاملة من الشاشة الداخلية الكبيرة في HONOR الهاتف، يمكن للمستخدمين فتح تطبيقين مختلفين من خلال Magic Portal في وقت واحد. وبفضل هذه الإمكانية الجديدة لتعدد المهام، يمكن للمستخدمين مقارنة الأسعار بسهولة أكبر أثناء التسوق والتنقل إلى مواقع مختلفة أكثر من أي وقت مضى.

ومع خاصية Parallel Space يسمح بتخزين البيانات للعمل والبيانات الشخصية بشكل منفصل، مما يضمن الخصوصية والتنظيم. وبفضل خاصية Parallel Space، يمكن للمستخدمين تشغيل التطبيقات ذات المساحة المزدوجة بشكل مستقل على أجهزة مختلفة دون عناء، حيث تعمل كما لو كان لديهم هاتف ثانٍ مدمج بسلاسة في جهازهم القابل للطي.

دعم Google Cloud

قامت شراكة بين HONOR وGoogle Cloud لتقديم تجارب ذكاء اصطناعي أكثر سهولة وفعالية. مع استمرار HONOR في تلبية الاحتياجات المختلفة لمستخدمين الهواتف القابلة للطيّ، فإن Google Cloud تسعى إلى تحسين مجموعة من ميزات الأعمال بقدرات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك Face to Face Translation، و HONOR Notesو AI Eraser لزيادة الإنتاجية. عندما يقوم المستخدمون بتفعيل ميزة Face to Face Translation، يكون HONOR Magic V3 قادراً على توفير ترجمة فورية أثناء المحادثات الشخصية، بغض النظر عما إذا كان الجهاز مطوياً أو غير مطوي. وقد تم تزويد HONOR Notes على HONOR Magic V3 بقدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر خصائص شاملة ومريحة والتي تتوقع احتياجات المستخدم. تستخدم خاصية تحويل الصوت إلى نص في HONOR Notes خاصية التعرف على الصوت بالذكاء الاصطناعي لفهم المدخلات الصوتية للمستخدم بوضوح وترجمتها إلى تطبيق الملاحظات.

في حين أن أداة AI Eraser في HONOR Magic V3 تستخدم الذكاء الاصطناعي المدعوم من Google Cloud لإزالة الأشياء والنصوص وعناصر الخلفية غير المرغوب فيها من الصور بسلاسة. ويمكنها محو العناصر الغير مرغوبة مثل المارة أو الكتابة على الجدران بشكل واضح، وحتى استبدال العناصر التي تمت إزالتها بمحتوى خلفية واقعي، مما يضمن بقاء صورك خالية من العيوب.

أداء استثنائي لتجربة رائدة

بفضل منصة Snapdragon®️ 8 Gen 3 للهاتف المحمول، يقدم HONOR Magic V3 أداءً مذهلاً. وتقوي هذه الشريحة القوية بأداء المعالج بنسبة 30% وأداء كارت الشاشة بنسبة 25%.مع محرك Qualcomm AI Engine المتقدم، يوفر الجهاز ميزات ذكاء اصطناعي سلسة ومستقرة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن معالج Snapdragon®️ 8 Gen 3 تجربة لعب من الدرجة الأولى مع الحفاظ على كفاءة البطارية.

يتميز جهاز HONOR Magic V3 بأنه الجهاز القابل للطي الذي يتمتع بأعلى نسبة بطارية إلى الجهاز في الصناعة. وبفضل دمج مواد السيليكون والكربون، يُظهر الجيل الثالث من بطارية من السيليكون والكربون بسعة 5150 مللي أمبير في الساعة تطورات كبيرة في الحجم والسماكة. وهي تدعم الشحن السريع من HONOR السلكي بقدرة 66 واط السلكي وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط، مما يضمن لك الشحن السريع والمريح عند الحاجة.

كاميرا فريدة بين يديك

على الرغم من مظهره النحيف، يحافظ HONOR Magic V3 على جودة الكاميرا الممتازة، حيث يلتقط صورًا مذهلة في مختلف المواقف الممكنة. يُعيد هاتف HONOR Magic V3 تخيل التصوير الفوتوغرافي بفضل نظام كاميرا HONOR AI Falcon التي تتكون من كاميرا بيرسكوب تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل. كما أنه يتميز بكاميرا تليفوتو توفر قوة تقريب تصل إلى 100X لالتقاط ذكريات لا تُنسى من أي مسافة.

مع ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل HONOR AI Motion استشعار الحركة ومحرك HONOR AI Portrait Engine، يرتقي هاتف HONOR Magic V3 بالتصوير الفوتوغرافي إلى آفاق جديدة. واستشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي HONOR AI Motion Sensing، تكتشف الكاميرا تلقائيًا تعابير الوجه الدقيقة مثل الابتسامة، وحركات الجسم مثل القفز لتمكين الالتقاط الذكي لالتقاط صور مذهلة بتفاصيل رائعة من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.

يتكون محرك HONOR AI Portrait Engine من ثلاث طبقات مختلفة مدعمة بالكامل من قبل الذكاء الاصطناعي مثل: تحسين الضوء والظل والتأثيرات البصرية والنمط الفني. يقيّم محسن الإضاءة والظل عناصر الإضاءة المختلفة مثل الزوايا والمواضع ومستويات السطوع ودرجات حرارة الألوان وتوازن اللون الأبيض والشدة والنوع.

اللون والسعر ووقت التوفر

يتوفر هاتفHONOR Magic V3 بثلاثة ألوان مستوحاة من الطبيعة، بما في ذلك البني الأحمر الداكن والأخضر والأسود، مما يضيف لمسة من الأناقة إلى مظهره العام. يمكن للمستهلكين الطلب المسبق على هاتف HONOR Magic V3 عبر متجر HONOR الإلكتروني، ومكتبة جرير، Extra، STC، ومتجر تجربةHONOR ، نون وأمازون بسعر 6899 ريال. عند الطلب المسبق، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 1997 ريال بما في ذلك قلم HONOR Magic، وخاتم الصحة الذكي، وحماية الشاشة لمدة 12 شهرًا، وضمان دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 24 شهرًا، وخدمة الصيانة لمدة 24 شهرًا/4 مرات.