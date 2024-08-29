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الاتصالات تعلن بدء التسجيل في برنامج قياديات نحو الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع جامعة HEC Paris

8/29/2024 2:49:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بدء التسجيل في برنامج قياديات نحو الاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع جامعة HEC Paris إحدى المؤسسات الرائدة عالميًا في التعليم التنفيذي، والذي سيقام في باريس ابتداء من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، بهدف تمكين المرأة وتطوير قدرات القائدات الواعدات ورفع مستوى أدائهن القيادي لتحقيق التميز في الاقتصاد الرقمي. ويعد البرنامج خطوة إستراتيجية لتأهيل قائدات يسهمن في بناء مهارات وإستراتيجيات متقدمة لمواكبة متغيرات الاقتصاد الرقمي، عبر تقديم مزيجٍ شاملٍ من تطوير القيادة والتفكير المبتكر، والخبرة العملية في التقنيات الناشئة، مما يسهم في بناء قائدات فاعلات في قيادة مسيرة الاقتصاد الرقمي في المملكة وتعزيز دورهن في بناء مجتمع رقمي مزدهر.
ومن خلال البرنامج؛ ستتمكن المشاركات من تعزيز مهاراتهن القيادية بأداء عالٍ ومتميز، والإسهام في الاستعداد لتولي مناصب قيادية جديدة، وبناء علاقات فعالة في بيئة العمل، كما سيساعد البرنامج على تطوير اعتماد نهج مبتكر لتطبيقه على فرق العمل، وتعزيز الوعي في استخدام التقنيات الناشئة وتحفيز الابتكار داخل المنظمات، مما يسهم في تحسين الحضور القيادي لإعداد جيل جديد من القياديات القادرات على توسيع آفاق نمو الاقتصاد الرقمي للمملكة والإسهام في بناء مجتمع أكثر شمولية وجاهزية.
وحدد البرنامج الذي يستهدف (30) قائدة من نخبة القيادات النسائية في القطاع الخاص، أن تكون المرشحة من الكوادر الوطنية المتميزة ذات الطموح القيادي، وأن تكون شاغرة لوظيفة في قطاع التقنية بخبرة تتراوح من 7-10 سنوات، كما يجب على المرشحة الالتزام بإكمال جميع متطلبات ومراحل البرنامج بما في ذلك تقديم خطاب موافقة جهة العمل بعد القبول النهائي.
ودعت الوزارة الراغبات في تعزيز قدراتهن القيادية إلى الانضمام والتسجيل عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني ابتداءً من 29-08 إلى 15-09-2024 ، برنامج قياديات نحو الاقتصاد الرقمي | بوابة مهارات المستقبل .

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