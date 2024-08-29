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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ندوة عن الإبداع في صناعة الدراما

8/29/2024 2:49:08 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، أمس، ندوة بعنوان: "الإبداع في صناعة الدراما"، بمشاركة الأستاذ المساعد في قسم الفنون الأدائية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن أبو شال، والمحاضر في قسم السينما والمسرح بكلية الإعلام والاتصال جامعة الإمام محمد بن سعود رجا العتيبي.
وناقشت الندوة مفهوم الدراما ومراحل تطورها ما بين البدايات والواقع الحالي والنظرة المستقبلية، وتوظيف النص الدرامي لإنتاج محتوى إبداعي، والموروث الثقافي في الدراما السعودية وإثراء المحتوى الفني ضمن أهداف رؤية 2030 والإبداع في الدراما والعودة لمصادر الدراما وتاريخها.
وحول مفهوم الدراما، قال المحاضر العتيبي: "إن المسرح بالمفهوم الأرسطي يختلف عن مسرح اليوم ومدارسه، وما يمثّل على المسرح ليس دراما"، موضحاً أن البطل الدرامي في نظرية المحاكاة يناقش مشاكله هو لا مشاكل الآخرين أو مشاكل المجتمع، والمسرح عبارة عن سرد ثم تحول إلى حركة وإلى دراما، والدراما معناها الفعل والحركة. وأضاف: أن القصص الواقعية هي أعمال وثائقية تهتم بمشاكل الناس، لكن الأعمال التخيلية هي الدراما الحقيقية، ونريد أن يخرج جيل يعي ما هو المعنى الحقيقي للدراما .
من جانبه تحدث الدكتور عبدالرحمن أبو شال عن معايير الدراما وعناصرها والبناء الدرامي، مشيراً إلى أن هناك عدة معايير يمكن أن نستفيد منها في مرحلة تناقل الأفكار، مبيناً أن معايير الأعمال المؤثرة تشمل البساطة، والمصداقية، والعواطف واستخدام اللغة العاطفية، والقصص، والوضوح، والغرابة، وتحديد الشخصية، ويمكن التعرف عليها من خلال الحوار أو المظهر، وهذه المعايير تزيد من تأثيرها على ذهن المتلقي.
وقال الدكتور أبو شال: "إن اللغة السينمائية الدرامية ينبغي أن تكون رفيعة ومحسّنة وموجهة ومقصودة تخالف الارتجال اليومي، مع لغة الجسد، ولغة الشخصية التي تجسد قيمة حقيقية لهذه الشخصية، أما العناصر الدرامية فهي الحبكة، الشخصية الموضوع، البيان، الموسيقى والمؤثرات الصوتية، والمشهد والمؤثرات البصرية".
وتأتي الندوة في سياق انفتاح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على تقديم مختلف العناصر الثقافية لروادها وللمتابعين والباحثين، وضمن إطار اهتمام المملكة بمختلف العناصر الإبداعية التراثية والمعاصرة.

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