وزير التموين يتابع استعداد التجار لإقامة معرض أهلا مدارس

MENAFN - Al-Borsa News) بحث شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية آليات التعاون المشترك، والاستعدادات الخاصة بإقامة معارض“أهلا مدارس”.

وشدد الوزير، على أهمية أن يشمل المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية، وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلبة والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

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ووفقا لبيان الوزارة، فإن المعرض سيشهد هذا العام إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة.

ومن جهة اخرى، اطمئن وزير التموين على توافر السلع الأساسية بكل المحافظات، ووجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة موقف توافر السلع، وانتظام عمل معرض أهلا مدارس، المقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل.

كما شدد فاروق على أهمية قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات، بإقامة معارض دائمة للسلع الغذائية لاستدامة توافر وإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يساهم في ضبط الأسعار والأسواق، مع زيادة معدلات ضخ السلع بكميات أكبر في المواسم والمناسبات المختلفة والتي تشهد فيها زيادة معدلات الطلب والاستهلاك.

وخلال الاجتماع، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على الاستعداد الكامل لإقامة معارض“أهلا مدارس” هذا العام، موضحاً إقامة معرض رئيسي بكل محافظة بجانب المعارض الفرعية.

كما أشار إلى تقديم الدعوة لكافة المنتجين والشركات والتجار في كافة المجالات التي تحتاجها الأسرة المصرية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، سواء المستلزمات المدرسية أو المنتجات الجلدية والأحذية والشنط المدرسية، والمنتجات الغذائية، وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها، للاشتراك في المعرض، وتقديم خصومات وتخفيضات لصالح الأسر.