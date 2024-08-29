وزير التموين يتابع استعداد التجار لإقامة معرض أهلا مدارس

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية آليات التعاون المشترك، والاستعدادات الخاصة بإقامة معارض“أهلا مدارس”.
وشدد الوزير، على أهمية أن يشمل المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية، وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلبة والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
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ووفقا لبيان الوزارة، فإن المعرض سيشهد هذا العام إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة.
ومن جهة اخرى، اطمئن وزير التموين على توافر السلع الأساسية بكل المحافظات، ووجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة موقف توافر السلع، وانتظام عمل معرض أهلا مدارس، المقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل.
كما شدد فاروق على أهمية قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات، بإقامة معارض دائمة للسلع الغذائية لاستدامة توافر وإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يساهم في ضبط الأسعار والأسواق، مع زيادة معدلات ضخ السلع بكميات أكبر في المواسم والمناسبات المختلفة والتي تشهد فيها زيادة معدلات الطلب والاستهلاك.
وخلال الاجتماع، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على الاستعداد الكامل لإقامة معارض“أهلا مدارس” هذا العام، موضحاً إقامة معرض رئيسي بكل محافظة بجانب المعارض الفرعية.
كما أشار إلى تقديم الدعوة لكافة المنتجين والشركات والتجار في كافة المجالات التي تحتاجها الأسرة المصرية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، سواء المستلزمات المدرسية أو المنتجات الجلدية والأحذية والشنط المدرسية، والمنتجات الغذائية، وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها، للاشتراك في المعرض، وتقديم خصومات وتخفيضات لصالح الأسر.
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