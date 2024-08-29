اتحاد الصناعات: زيادة مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم إلى 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) أكد عبدالغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية حرص القيادة السياسية على زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم والذي يعتبر أحد أهم السلع الأساسية إلى 9 أشهر.

وقال السلاموني، في تصريح له اليوم الخميس، إن القمح المخصص لإنتاج كميات كبيرة من الخبز تتراوح من 250 مليونا الى 270 مليون رغيف مدعم يوميا للمواطنين المقيدين بالبطاقات التموينية وبسعر 20 قرشا للرغيف، كما أن توفير مخزون كبير سيساهم في شراء الأقماح أولا بأول وبأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه بالرغم من أن التكلفة الفعلية لإنتاج رغيف الخبز المدعم تتجاوز 125 قرشا، إلا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على استمرار دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية.

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وأضاف عبدالغفار السلاموني أن رؤية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سواء في تطوير القطاعات والهيئات التابعة للوزارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأيضا تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك.

ونوه بأن المنظومة التموينية تضم“المنظومة التموينية للمطاحن ومنظومة صرف الأقماح والمكرونة” الناجحة على أرض الواقع والتي تصب في مصلحة المواطن المصري وللصالح العام، كما أن فكره طرح الخبز المدعم بالوزن هدفها مصلحة المواطن وأن أصحاب المخابر لديهم ترحيب بأي منظومة من شأنها الصالح العام.

وأشار عبدالغفار السلاموني إلى أن توفير السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي سيعمل على كثرة المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق وبالتالي سيعمل على ضبط واستقرار الأسعار، كما أن نجاح وزارة التموين بقيادة شريف فاروق في الوصول إلى مخزون من القمح في الوقت الحالي لـ 6.2 شهر وزيت الطعام 6.3 شهر والسكر التمويني لأكثر من 13 شهرا، كذلك التعاقد على منتجات اللحوم والدواجن المجمدة وأيضا التعاقد على توفير اللحوم الطازجة لمدة تتجاوز 10 أشهر لطرح المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية في العمل على توفير السلع وضبط الأسواق بما ينعكس بالإيجاب على السع النهائي لصالح المستهلك.

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