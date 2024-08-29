%2.4 زيادة في إيرادات سولت السويسرية لخدمات المحمول خلال 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهدت شركة“سولت” السويسرية لخدمات الهاتف المحمول زيادة في حجم أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وذكر راديو“لاك” السويسري، اليوم الخميس، أنه بحسب بيان صحفي صدر عن الشركة؛ فإن حجم مبيعات الشركة شهد نموا بنسبة 2.4% وصولا إلى 551.3 مليون فرنك سويسري، كما زادت إيرادات أنشطة الاتصالات بنسبة 5.8% لتصل إلى 476.0 مليون فرنك، بينما انخفضت المبيعات في قطاع المعدات بنحو 14.9% إلى 75.3 مليون فرنك.
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وتم تعزيز الإيرادات من خلال زيادة عدد العملاء وارتفاع أسعار الهواتف المحمولة مدفوعة بتضخم التكلفة، وخلال الفترة بين شهري إبريل ويونيو الماضيين، كسبت“سولت” 41.800 عملاء جدد، ويرجع الفضل في ذلك إلى إطلاق خدمة“بوست موبايل” مدفوعة الأجر ومسبقة الدفع للعملاء من القطاع الخاص.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 2.5% لتصل إلى 284.6.7 مليون، كما ارتفع حجم الاستثمارات بشكل كبير وصولا إلى 136.6 مليون دولار، في مقابل 117.1 مليون دولار في العام الماضي.. فيما انخفضت التدفقات النقدية إلى 118 مليونا في مقابل 128.4 مليون.
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