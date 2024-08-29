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%2.4 زيادة في إيرادات سولت السويسرية لخدمات المحمول خلال 6 أشهر

8/29/2024 2:04:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهدت شركة“سولت” السويسرية لخدمات الهاتف المحمول زيادة في حجم أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.

وذكر راديو“لاك” السويسري، اليوم الخميس، أنه بحسب بيان صحفي صدر عن الشركة؛ فإن حجم مبيعات الشركة شهد نموا بنسبة 2.4% وصولا إلى 551.3 مليون فرنك سويسري، كما زادت إيرادات أنشطة الاتصالات بنسبة 5.8% لتصل إلى 476.0 مليون فرنك، بينما انخفضت المبيعات في قطاع المعدات بنحو 14.9% إلى 75.3 مليون فرنك.

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وتم تعزيز الإيرادات من خلال زيادة عدد العملاء وارتفاع أسعار الهواتف المحمولة مدفوعة بتضخم التكلفة، وخلال الفترة بين شهري إبريل ويونيو الماضيين، كسبت“سولت” 41.800 عملاء جدد، ويرجع الفضل في ذلك إلى إطلاق خدمة“بوست موبايل” مدفوعة الأجر ومسبقة الدفع للعملاء من القطاع الخاص.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 2.5% لتصل إلى 284.6.7 مليون، كما ارتفع حجم الاستثمارات بشكل كبير وصولا إلى 136.6 مليون دولار، في مقابل 117.1 مليون دولار في العام الماضي.. فيما انخفضت التدفقات النقدية إلى 118 مليونا في مقابل 128.4 مليون.

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