طلعت مصطفى تبدأ الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء مشروعات فى العراق

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة – واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط – عن قيامها بالإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشروعات واستثمارات بالعراق.
وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لتلك المشروعات عند البدء فى الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، والشركة حريصة على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح فى هذا الخصوص، وفق بيان المجموعة للبورصة.
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وخلال شهر يوليو الماضي، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، وفدًا من رجال الأعمال المصريين والسعوديين من بينهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وخلال اللقاء دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، الشركات المصرية والسعودية – لما تملكه من خبرات فى مجال التطوير العقارى وإقامة المدن السكنية المتكاملة والذكية – إلى الاستثمار فى مجال المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية، حيث يمتلك العراق العديد من الوجهات السياحية المتنوعة.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، سواء على المستوى التشغيلى وبلغت المبيعات 391 مليار جنيه أى ما يعادل حوالى 8.1 مليار دولار حتى نهاية شهر يوليو، أو على المستوى المالى محققة إيرادات بلغت 17.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 10.71 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 59%.
وبلغ مجمل الربح المجمع 6.57 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 94%، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب حوالى 6.36 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 308%.
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