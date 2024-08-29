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الحكومة توافق على تعديل قرار إنشاء صندوق التنمية الحضرية

8/29/2024 2:03:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت الحكومة على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق التنمية الحضرية.

ويقضى التعديل بإتاحة أن يكون لرئيس مجلس إدارة الصندوق، نائب أو أكثر لمعاونته، وذلك فى إطار الحرص على تدعيم الصندوق بالكوادر المؤهلة لمواصلة جهود تنفيذ مشروعات التطوير العمرانى والتنموى، وضمان استدامتها، بما يُحقق أهداف تلك المشروعات فى توفير السكن المُلائم والمناسب لكافة الفئات، وتطوير مناطق القاهرة التاريخية؛ وإظهار رونقها الحضارى بشكل مميز وجاذب سياحياً، إلى جانب تشجيع المجتمع المدنى وقطاع الأعمال على المُشاركة فى الجهود التنموية بالمحافظات.

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