الحكومة توافق على تعديل قرار إنشاء صندوق التنمية الحضرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافقت الحكومة على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق التنمية الحضرية.
ويقضى التعديل بإتاحة أن يكون لرئيس مجلس إدارة الصندوق، نائب أو أكثر لمعاونته، وذلك فى إطار الحرص على تدعيم الصندوق بالكوادر المؤهلة لمواصلة جهود تنفيذ مشروعات التطوير العمرانى والتنموى، وضمان استدامتها، بما يُحقق أهداف تلك المشروعات فى توفير السكن المُلائم والمناسب لكافة الفئات، وتطوير مناطق القاهرة التاريخية؛ وإظهار رونقها الحضارى بشكل مميز وجاذب سياحياً، إلى جانب تشجيع المجتمع المدنى وقطاع الأعمال على المُشاركة فى الجهود التنموية بالمحافظات.
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