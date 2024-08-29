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المجتمعات العمرانية تخصص أراضى بالدولار فى 16 مدينة جديدة

8/29/2024 2:03:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسته رقم 193 بتاريخ 17 يوليو 2024 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضى لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد.

ويأتى ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وإقامة مخازن أدوية ومواد غذائية، وورش حرفية، ومدارس، ودور حضانة، وناد رياضى صحي، ومحطات خدمة وتموين سيارات.

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وتوزعت الأراضى على مدن: حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبنى سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والشيخ زايد.

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