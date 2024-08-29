25 سبتمبر.. انطلاق سيتى سكيب فى دورته الثالثة عشرة تحت رعاية وزارة الإسكان

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنطلق فعاليات معرض
سيتى سكيب مصر العقارى، فى نسخته الثالثة عشرة فى الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر تحت رعاية وزارة الإسكان، كما تشارك كل من شركة PRE Developments وشركة رؤية للتطوير العقارى كراعين ذهبيين للمعرض.
وستقام النسخة الجديدة من سيتى سكيب على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع فى أربع صالات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين.
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء: حوافز إضافية لتشجيع المطورين على تنفيذ الغرف الفندقية “المجتمعات العمرانية” تخصص أراضى بالدولار فى 16 مدينة جديدة الحكومة توافق على تعديل قرار إنشاء صندوق التنمية الحضرية
قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات:“استمرار رعاية وزارة الإسكان لمعرض سيتى سكيب يؤكد إيمانها بأهمية هذا الحدث فى دعم رؤية مصر 2030، فمن خلال هذا المعرض، تساهم الوزارة فى تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقارى، وتشجيع تصدير العقارات لجذب المستثمرين الأجانب، وتدعم جهود تطوير القطاع العقارى وتنميته، بما يساهم فى بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية”.
وأضاف:“يعد سيتى سكيب فى نسخته الأكبر محركًا رئيسيًا للنمو والابتكار فى قطاع العقارات على المستويين المحلى والإقليمى، حيث يعمل على تحفيز الاستثمار العقارى، وتلبية احتياجات السكن والاستثمار، وتقديم منصة شاملة لعرض أحدث المشروعات العقارية، فضلاً عن تسهيل التواصل بين المطورين والعملاء”.
وقال حسام زكى، رئيس مجلس إدارة شركة PRE Developments: تسعد الشركة بأن تكون راعيًا ذهبيًا لمعرض سيتى سكيب مصر 2024، ومع التركيز على الفخامة والابتكار، سنعرض خمسة من مشروعاتنا:“جبال السخنة”،“ذا برووكس التجمع الخامس”،“ستون ريزيدنس”،“إيفورى إيست القاهرة الجديدة”، و”إيفورى ويست الشيخ زايد”، حيث يعبر كل مشروع عن التزامنا بالجودة، لما نوفره من تجارب سكنية تناسب أنماط الحياة المختلفة”.
ويُعتبر سيتى سكيب الحدث العقارى الأول فى مصر، حيث يشكل مستقبل القطاع من خلال توفير رؤى متقدمة للمهنيين والمتحمسين حول أحدث التطورات والتقنيات، وينظمه إنفورما ماركتس Informa Markets، الشركة العالمية الرائدة فى المعارض والفعاليات.
MENAFN29082024000202011048ID1108616470
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.