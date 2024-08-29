25 سبتمبر.. انطلاق سيتى سكيب فى دورته الثالثة عشرة تحت رعاية وزارة الإسكان

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق فعاليات سيتى سكيب مصر العقارى، فى نسخته الثالثة عشرة فى الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر تحت رعاية وزارة الإسكان، كما تشارك كل من شركة PRE Developments وشركة رؤية للتطوير العقارى كراعين ذهبيين للمعرض.

وستقام النسخة الجديدة من سيتى سكيب على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع فى أربع صالات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين.

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قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات:“استمرار رعاية وزارة الإسكان لمعرض سيتى سكيب يؤكد إيمانها بأهمية هذا الحدث فى دعم رؤية مصر 2030، فمن خلال هذا المعرض، تساهم الوزارة فى تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقارى، وتشجيع تصدير العقارات لجذب المستثمرين الأجانب، وتدعم جهود تطوير القطاع العقارى وتنميته، بما يساهم فى بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية”.

وأضاف:“يعد سيتى سكيب فى نسخته الأكبر محركًا رئيسيًا للنمو والابتكار فى قطاع العقارات على المستويين المحلى والإقليمى، حيث يعمل على تحفيز الاستثمار العقارى، وتلبية احتياجات السكن والاستثمار، وتقديم منصة شاملة لعرض أحدث المشروعات العقارية، فضلاً عن تسهيل التواصل بين المطورين والعملاء”.

وقال حسام زكى، رئيس مجلس إدارة شركة PRE Developments: تسعد الشركة بأن تكون راعيًا ذهبيًا لمعرض سيتى سكيب مصر 2024، ومع التركيز على الفخامة والابتكار، سنعرض خمسة من مشروعاتنا:“جبال السخنة”،“ذا برووكس التجمع الخامس”،“ستون ريزيدنس”،“إيفورى إيست القاهرة الجديدة”، و”إيفورى ويست الشيخ زايد”، حيث يعبر كل مشروع عن التزامنا بالجودة، لما نوفره من تجارب سكنية تناسب أنماط الحياة المختلفة”.

ويُعتبر سيتى سكيب الحدث العقارى الأول فى مصر، حيث يشكل مستقبل القطاع من خلال توفير رؤى متقدمة للمهنيين والمتحمسين حول أحدث التطورات والتقنيات، وينظمه إنفورما ماركتس Informa Markets، الشركة العالمية الرائدة فى المعارض والفعاليات.