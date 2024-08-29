جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 1.1 طن من عقار البريجابالين المخدر

أعلنت دبي،

اليوم، إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من مخدر (البريجابالين) وزنها 1.1 طن كانت مخبأة في 40 برميلاً، ضمن الشحنات الواردة إلى منافذ الشحن الجوي باستخدام الأنظمة الجمركية المتقدمة.

وكشفت جمارك دبي في بيان لها أن الواقعة بدأت بوصول الشحنة إلى المنفذ ليقوم ضباط التفتيش بمراجعة الوثائق ومطابقتها مع الشحنة، وبعد مراقبة دقيقة كشفت التحليلات أن المادة المحجوزة، مدرجة ضمن قوائم المخدرة والمراقبة في دولة الإمارات.. موضحة أنه تم على الفور إخطار إدارة مكافحة المخدرات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي لتبدأ الإجراءات القانونية بحق المشبوهين بحضور ممثلي الإدارات المعنية من جمارك دبي وشرطة دبي.

وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن جمارك دبي، تعمل وفقا للرؤية الاستراتيجية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية عالمية، مع الالتزام بمعايير الأمن والأمان.

وأوضح أن جمارك دبي تسعى لتحقيق هذه الرؤية، من خلال التصدي لمحاولات تهريب الممنوعات في المنافذ الجمركية بإمارة دبي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذ أهداف استراتيجيتها في تحقيق الريادة في الجمارك الآمنة على مستوى العالم، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المطبقة في مجال الحماية عبر الأنظمة والتقنيات الجديدة، المستخدمة في التفتيش الجمركي لكشف محاولات التهريب والتصدي لها.

من جهته، أكد سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي السعي لتحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية المجتمع من مخاطر التهريب موضحا أن الجهود المبذولة تعكس التزام الفرق الجمركية بالعمل الدؤوب على مدار الساعة، دون التأثير على سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة.

وأوضح سلطان سيف السويدي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي، أن الحس الأمني لضباط التفتيش يأتي نتيجة استثمار متواصل في تدريبهم وتأهيلهم، مشيرا إلى أهمية التواصل الفعّال مع الشركاء الاستراتيجيين، ما ساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي وتعزيز مكانتها إدارة جمركية رائدة عالميا.