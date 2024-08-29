87 مركزاً في دبي لتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن استعداداتها لتنفيذ المهلة الزمنية الخاصة بتصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، والتي أعلنت بموجب قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وستبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 1 سبتمبر 2024 وتستمر لشهرين، وذلك بما يعزز الجهود المستمرة

في تحسين

جودة حياة

المتعاملين

والمقيمين على

أرض الدولة. وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استعداد «إقامة دبي» التام لتنفيذ المبادرة التي تجسد المضامين الإنسانية لدولة الإمارات وتعكس الوجه الإنساني لإمارة دبي وتعمل على تكريس قيم التسامح والتراحم المجتمعي وتعزيز مبادىء الاحترام وأهمية سيادة القانون.

وبدوره أوضح اللواء صلاح القمزي مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، أن «إقامة دبي» ستبدأ بتنفيذ إجراءات المهلة لجميع المقيمين والزائرين الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة في مراكز آمر البالغ عددها 86 مركز والمنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير، حيث ستقدم مراكز آمر النموذجية جميع خدمات تسوية أوضاع من يشملهم القرار الراغبين في البقاء في الدولة، وإصدار تصاريح المغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً «حاملي الهوية الإماراتية»، في حين أن المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير سيكون مركز التبصيم المعتمد في إمارة دبي، إضافة إلى إصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة ممن يشملهم القرار.

وأكد اللواء القمزي أن فرق العمل ستعمل بكل إحترافية لتعمل على إنهاء إجراءات المتعاملين بكل كفاءة، مشيراً أنه سيتم توفير كافة التسهيلات والمرافق التي تعمل على تسهيل رحلة المتعامل خلال هذه المهلة، داعياً الراغبين في الاستفادة من المهلة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانصياع وراء الشائعات والتواصل للتحقق من المعلومات الصحيحة عبر مركز الاتصال آمر 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للإجابة عن أي تساؤلات.