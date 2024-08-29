يقلص الورم ويقضي عليه.. علاج جديد لسرطان البنكرياس

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف باحثون في ماساتشوستس أمهرست وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس تشان عن نهج مبتكر لمكافحة سرطان البنكرياس، وتحديداً سرطان القناة البنكرياسية الغدي PDAC وهو الشكل الأكثر شيوعاً وفتكاً من المرض.

وتُظهر هذه الطريقة الجديدة، التي اختُبِرت على الفئران ونُشِرت في مجلة "ساينس ترانسليشن ميدسين"، وعداً كبيراً في تحسين نتائج العلاج لهذا الصعب.

ويُعرف سرطان القناة البنكرياسية الغدي بسوء تشخيصه، إذ يبلغ معدل بقاء مرضاه على قيد الحياة لمدة 5 سنوات 13% فقط، مما يجعله ثالث سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان.

وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في سرطان القناة البنكرياسية الغدي في البيئة الدقيقة الكثيفة المحيطة بالورم، والتي تخلق حاجزاً يمنع تكوين الأوعية الدموية وتسلل الخلايا المناعية، مما يجعل العلاجات التقليدية مثل العلاج الكيميائي وحتى العلاج المناعي غير فعالة إلى حد كبير.

وللتغلب على هذه التحديات، طوَّر فريق البحث نظاماً جديداً لتوصيل الأدوية باستخدام الجسيمات النانوية يستهدف وينشط مسارات مناعية محددة.

وتم تصميم الجسيمات النانوية لحمل عاملين رئيسيين لتنشيط المناعة TRL4 – وSTING مباشرة إلى البيئة المحيطة بالورم.

وتعمل هذه العوامل بشكل تآزري لخداع الجهاز المناعي ليتعرف على الورم باعتباره عدوى فيروسية، وبالتالي تحفيز استجابة مناعية قوية مضادة للورم.

وأوضح برابهاني أتوكورال، الأستاذ المساعد للهندسة الطبية الحيوية في جامعة ماساتشوستس أمهرست والمؤلف المشارك في الدراسة "أن بنية أورام سرطان القناة الصفراوية تجعل توصيل الأدوية صعباً للغاية، ويقوم نهجنا بتغليف هذه العوامل في جسيمات نانوية تعتمد على الدهون، مما يضمن وصولها إلى الورم معاً وتنشيط الجهاز المناعي بشكل فعال".

وبالاشتراك مع عقارين موجودين لعلاج السرطان، تراميتينيب وبالبوسيكليب، أظهر نظام الجسيمات النانوية نتائج ملحوظة.

وفي التجارب السريرية الأولية، عانى ثمانية من أصل تسعة فئران من نخر الورم وانكماشه، مع تحقيق اثنين من الفئران انحداراً كاملاً للورم، وهي الأولى من نوعها في هذا النموذج.

وبينما عادت الأورام بعد توقف العلاج، فإن النتائج تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تطوير علاجات أكثر فعالية لسرطان البنكرياس وربما أنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والرئة والكبد والقنوات الصفراوية.

وأضاف أتوكرالي: "يتيح تصميم الجسيمات النانوية المعيارية هذا خيارات علاجية شخصية، حيث يمكننا تصميم تركيبات الأدوية وجزيئات الاستهداف لتناسب المرضى الأفراد، مما يجعل هذا علاجاً قابلاً للتعديل".