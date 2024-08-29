نخبة المرابط الروسية تشارك غداً في الجولة الـ8 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية



تستضيف جمهورية تتارستان الروسية يوم غد“الجمعة” الجولة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ31، وذلك في مضمار كازان الدولي للفروسية، الذي يحتضن المنافسات للعام الثاني على التوالي.

تقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربية في دول العالم كافة.

ويجمع سباق المحطة الروسية، نخبة الخيول العربية من أفضل مرابط الخيل في روسيا، للتنافس على لقب السباق، الذي يقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

تضم القائمة المشاركة 15 خيلا، من بينها الجواد“ساحر” بطل نسخة العام الماضي ونسخة عام 2021، والمنحدر من (نظام X جيزابيل بنت دورمان)، للمالك مردوخوفيتش إدوارد، إلى جانب الجواد "ليجونيور" بطل نسخة عام 2022، المنحدر من نسل (كارميل دي فاوست × ليزيتا بنت ديليجنس) للمالك بوختوياروف فالنتين، وإشراف المدرب يورشينكو فاسيلي، وقيادة الفارس كابوشيف ميزابيك، والجواد“توفيق” من نسل(جنرال X رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس) للمالك تشاكشوف وإشراف المدرب سيمينوف سلطان، وقيادة الفارس أولوبييف حمزات علاوة على مجموعة مميزة من الخيول العربية التي تتأهب لتحقيق التفوق والمفاجأة في سباق الكأس الغالية.

وقال سعادة فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية:"سعداء بتواصل النجاحات مع سلسلة سباقات الكأس الغالية في المضامير الدولية، من خلال الوصول إلى المحطة الثامنة في جمهورية تتارستان الروسية، وبالتحديد في مضمار كازان الدولي".

وأكد أن "دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يشكل حجر الزاوية في نجاحات سباقاتنا العالمية، وتميز خطط التطوير والتفوق للخيل العربي عالميا".

وأضاف :“نفخر بالشراكة الإماراتية الروسية الممتدة للعام السابع على التوالي، وما تقدمه من صورة مبهرة ودوافع كبيرة لاستمرارية وتواصل هذه المحطة البارزة، في ظل التفاعل الكبير من ملاك ومربي الخيل العربي، والحضور الجماهيري والدبلوماسي والتغطية الإعلامية الواسعة، بما ينسجم مع خططنا وأهدافنا الطامحة لتشجيع وتحفيز الملاك والمربين لتربية واقتناء الخيل العربي ورفع مستويات إنتاجه وتقديم الفرص المثالية للجميع من أجل التفاعل، والمشاركة في السباقات السنوية”.

وعبر عن الفخر بالإقبال الكبير على المشاركة من نخبة الملاك والمربين في سباق الكأس الغالية، ما يؤكد أهميته ومكانته المرموقة لدى نخبة مرابط الخيل الروسية".

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