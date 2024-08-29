رسمياً..ليفربول يضم كييزا من يوفنتوس بعقد طويل الأمد



أعلن ليفربول المنافس في الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس تعاقده مع الجناح فيدريكو كييزا قادما من يوفنتوس بعقد طويل الأمد.

وقال يوفنتوس إن كييزا (26 عاما)، الذي كان ينتهي عقده مع الفريق الإيطالي عام 2025، تمت مقابل 12 مليون يورو (13.30 مليون دولار) بالإضافة إلى ثلاثة ملايين يورو في صورة مكافأت إضافية محتملة.

وعانى كييزا من إصابة خطيرة في الركبة عام 2022 ليغيب لمدة 10 أشهر، قبل أن يعود الموسم الماضي ويسجل 10 أهداف ويقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 37 مع يوفنتوس في كل البطولات.

وقال النادي الإنجليزي في بيان "توصل ليفربول لاتفاق مع يوفنتوس للتعاقد مع فيدريكو كييزا".

وقال كييزا عبر موقع ليفربول على الإنترنت "أنا سعيد للغاية لأنني أصبحت لاعبا لليفربول.

"عندما تواصل معي (المدير الرياضي) ريتشارد هيوز وقال لي:"هل تود الانضمام لليفربول؟

‭

وبعدها تواصل معي المدرب (أرنه سلوت) قلت نعم على الفور لأنني أعلم تاريخ هذا النادي وأعلم ما الذي يمثله لجماهيره".

وانتقل جناح إيطاليا إلى يوفنتوس موسم 2020-2021 من فيورنتينا على سبيل الإعارة قبل أن ينضم بصفة نهائية للفريق الذي يتخذ تورينو مقرا له عام 2022، وسجل 32 هدفا خلال 131 مباراة.

وأحرز كييزا سبعة أهداف في 51 مباراة دولية مع إيطاليا وكان ضمن التشكيلة الفائزة ببطولة أوروبا عام 2020.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز