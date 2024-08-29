أين وصلت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي؟

MENAFN - Amman Net) لقد أصبح موضوع الأمن الغذائي يشكل همّاً وطنياً، وذلك نتيجة لعمليات التحضر والعولمة، و تأثيرات التغير المناخي، والزيادات والتذبذب في الأسعار العالمية، علاوة على تأثر الأمن الغذائي في الأردن بأزمة اللجوء السوري، وتراجع تحويلات الأردنيين في الخارج، بالإضافة إلى نقص الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

هذا ما كُتب في أوائل الصفحات للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030.

مستشار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، د. مطيع الشبلي، تساءل عن مصير الاستراتيجية بعد ما يقارب الثلاث سنوات على إقرارها، منتقداً تراجع الفكرة من تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، إلى الاكتفاء بتشكيل مجلس وطني فقط، تتفرع منه لجان لدراسة واقع الأمن الغذائي والعمل على تعزيزه.

وأشار في معرض حديثه في برنامج "مدني" على راديو البلد، الذي خصص للحديث عن "دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية"، إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي للجميع ضمن معايير: ضمان القدرة المادية للمواطنين، و أن يكون هناك عرض كافٍ، والاستفادة من الموارد الغذائية، وأن يكون هناك توفر دائم على مدار زمني مناسب.

ولعل الأمن الغذائي يرتبط بشكل أو بآخر بالريف لما فيه من مقومات الزراعة التي تعد أساساً للأمن الغذائي.



خبير الأمن الغذائي، الدكتور فاضل الزعبي، قال في حديثه لموقع "عمان نت" إن أكثر من ثلث السكان يعيشون في المناطق الريفية، وأكد أنه في حال تم الاهتمام بالتنمية، وخاصة الزراعة، سيكون هناك ضمان للأمن الغذائي لثلث السكان على الأقل.



وأشار الزعبي إلى أن العمل على تعزيز إنتاجهم الزراعي سيزيد من الموجود والمتوفر من الغذاء في السوق.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم هذه الجهود من منظمات المجتمع المدني كاملة.

وهناك الكثير من مبادرات المجتمع المدني أُطلقت لدعم الجهود في هذا المجال، منها مبادرة "ذكرى".

العضو المؤسس لمبادرة "ذكرى"، السيد ربيع زريقات، قال لموقع "عمان نت" إنهم في عام 2019 كانوا يفكرون بكيفية التحرر من القمح المستورد واستخدام القمح البلدي، ما جعلهم يلجأون إلى مزارعي الحبوب للحصول على القمح وطحنه واستخدامه. وفي ذات السنة، قامت المبادرة بزراعة القمح، حيث كان الحصاد في عام 2020، والذي تصادف مع وجود جائحة كورونا.

أضاف زريقات أنه تم تطوير العمل على المبادرة لإنتاج الطحين من الحبة الكاملة من القمح البلدي بنسبة 100%، والخبز من ذات الطحين.



وأكد زريقات أن إنتاج الخبز من الطحين البلدي يتم يومياً منذ سنتين ونصف ولم يتوقف، ويباع في الأسواق ويلقى إقبالاً من المشترين بشكل كبير.



وحسب زريقات، قامت المبادرة بعد ذلك بتأسيس مطحنة على الحجر تقوم بطحن الحبة الكاملة من القمح البلدي، وهي مطحنة مختصة بطحن هذا الصنف من القمح.

كما أكد زريقات أن الهدف من المبادرة هو التحرر من القمح المستورد وإعادة القمح البلدي إلى مائدة الأردنيين، وأشار إلى أن العائق هو السعر.

يذكر أن الأردن قد حل في المركز 47 عالمياً بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، الصادر عن مجلة ((الإيكونوميست)).