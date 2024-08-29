رونالدو يحلق وحيدا في يوتيوب متفوقا على عمالقة أوروبا

(MENAFN
- Amman Net) يحلق كريستيانو رونالدو، إحدى أيقونات الكرة العالمية، عاليا في عالم وسائل التواصل. فبعد أن بنى قاعدة جماهيرية ضخمة على إنستغرام وإكس وفيسبوك، حقق النجم البرتغالي ظهورا مذهلا على منصة يوتيوب محطما عددا من الأرقام القياسية.
وحققت قناة رونالدو نجاحا كبيرا، لتصبح الأسرع نموا في تاريخ المنصة، إذ اكتسبت مليون مشترك في 90 دقيقة الأولى فقط.
ولم يتوقف عداد قناة مهاجم النصر على يوتيوب عن الارتفاع الصاروخي بنحو 50 ألف مشترك كل دقيقة، وفي وقت نشر هذه المقالة اقترب عدد المشتركين من 50 مليونا.
ويقول رونالدو إن القناة لن تتناول قصصا من مسيرته الكروية فحسب، بل ستمنح متابعيه أيضا لمحة عن "عائلته، عافيته، تغذيته، إعداده، تعافيه، تعليمه، أعماله".
وتابع مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق "استمتع دائما بعلاقتي القوية مع المتابعين على وسائل التواصل، وستمنحني قناتي على يوتيوب مساحة أكبر لتعزيز العلاقة ومعرفة المزيد عني وعن عائلتي وآرائي حول العديد من الموضوعات المختلفة".
ولم تكن شعبية الدون على يوتيوب مفاجئة، نظرا لحضوره الواسع على وسائل التواصل مجتمعة، حيث يقترب عدد متابعيه من مليار متابع، لكن النجاح غير المسبوق لقناته الجديدة كان أبعد من توقعات أي شخص.
وبقناته الجديدة يتفوق رونالدو على العديد من قنوات يوتيوب الرئيسية المرتبطة بكرة القدم، بما في ذلك قناة الأرجنتيني ليونيل ميسي والعديد من عمالقة الأندية الأوروبية.
عدد متابعي مهاجم النصر السعودي يقترب من المليار
قناة رونالدو تكتسح ميسي وأكبر الأندية العالمية
(غيتي)
من المثير للاهتمام أن قناة رونالدو الحديثة على يوتيوب تجاوزت سريعا قنوات أطلقت منذ سنوات مثل ميسي وأندية عريقة مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.
مانشستر يونايتد (9.32 ملايين مشترك): أنشئت القناة في ديسمبر/كانون الأول 2017. ولديها حاليا أقل من ثلث عدد المشتركين في قناة رونالدو.
يبلغ عدد المشتركين في قناة مانشستر يونايتد على يوتيوب 9.3 ملايين مشترك (رويترز)
ليفربول (10.3 ملايين مشترك): كان "الريدز" من أوائل الفرق التي أنشأت قناة يوتيوب، في أكتوبر/تشرين الأول 2005، ورغم الأقدمية نجح رونالدو في تجاوز عدد مشتركي ليفربول بـ3 مرات.
ريال مدريد (15 مليون مشترك): نجح الريال، وهو أحد الأندية السابقة لرونالدو، في جمع المحبين منذ إنشاء قناته الخاصة على يوتيوب في أبريل/نيسان 2006. لكن الحضور الهائل للبرتغالي على يوتيوب مكنه من تجاوز عدد مشتركي الملكي في أقل من يومين.
أنشأ ريال مدريد قناته الخاصة على يوتيوب في أبريل/نيسان 2006 (غيتي )
برشلونة (17.9 مليون مشترك) : يعد "البرسا" المنافس الأكبر لرونالدو خلال معظم مسيرته المهنية الرائعة، ونجح في تحقيق هذا الرقم منذ إطلاق القناة في فبراير/شباط 2006، وهو أكبر عدد من المشتركين بين فرق كرة القدم في العالم. لكن قناة رونالدو حققت هذا الرقم في وقت قصير، إذ وصلت إلى 20 مليون مشترك في أقل من 24 ساعة.
برشلونة لديه أكبر
عدد من المشتركين بين فرق كرة القدم في العالم (رويترز)
ليونيل ميسي (2.68 مليون مشترك) : جمعت قناة البولغا، الغريم السابق لرونالدو، منذ سنوات هذا الرقم الذي لا يقارن بما حققه الدون منذ انطلاق قناته الأربعاء الماضي.
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