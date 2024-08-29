رونالدو يحلق وحيدا في يوتيوب متفوقا على عمالقة أوروبا

MENAFN - Amman Net) يحلق كريستيانو رونالدو، إحدى أيقونات الكرة العالمية، عاليا في عالم وسائل التواصل. فبعد أن بنى قاعدة جماهيرية ضخمة على إنستغرام وإكس وفيسبوك، حقق النجم البرتغالي ظهورا مذهلا على منصة يوتيوب محطما عددا من الأرقام القياسية.

وحققت قناة رونالدو نجاحا كبيرا، لتصبح الأسرع نموا في تاريخ المنصة، إذ اكتسبت مليون مشترك في 90 دقيقة الأولى فقط.

ولم يتوقف عداد قناة مهاجم النصر على يوتيوب عن الارتفاع الصاروخي بنحو 50 ألف مشترك كل دقيقة، وفي وقت نشر هذه المقالة اقترب عدد المشتركين من 50 مليونا.

ويقول رونالدو إن القناة لن تتناول قصصا من مسيرته الكروية فحسب، بل ستمنح متابعيه أيضا لمحة عن "عائلته، عافيته، تغذيته، إعداده، تعافيه، تعليمه، أعماله".

وتابع مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق "استمتع دائما بعلاقتي القوية مع المتابعين على وسائل التواصل، وستمنحني قناتي على يوتيوب مساحة أكبر لتعزيز العلاقة ومعرفة المزيد عني وعن عائلتي وآرائي حول العديد من الموضوعات المختلفة".

ولم تكن شعبية الدون على يوتيوب مفاجئة، نظرا لحضوره الواسع على وسائل التواصل مجتمعة، حيث يقترب عدد متابعيه من مليار متابع، لكن النجاح غير المسبوق لقناته الجديدة كان أبعد من توقعات أي شخص.

وبقناته الجديدة يتفوق رونالدو على العديد من قنوات يوتيوب الرئيسية المرتبطة بكرة القدم، بما في ذلك قناة الأرجنتيني ليونيل ميسي والعديد من عمالقة الأندية الأوروبية.







عدد متابعي مهاجم النصر السعودي يقترب من المليار

(غيتي)

من المثير للاهتمام أن قناة رونالدو الحديثة على يوتيوب تجاوزت سريعا قنوات أطلقت منذ سنوات مثل ميسي وأندية عريقة مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

مانشستر يونايتد (9.32 ملايين مشترك): أنشئت القناة في ديسمبر/كانون الأول 2017. ولديها حاليا أقل من ثلث عدد المشتركين في قناة رونالدو.







يبلغ عدد المشتركين في قناة مانشستر يونايتد على يوتيوب 9.3 ملايين مشترك (رويترز)

ليفربول (10.3 ملايين مشترك): كان "الريدز" من أوائل الفرق التي أنشأت قناة يوتيوب، في أكتوبر/تشرين الأول 2005، ورغم الأقدمية نجح رونالدو في تجاوز عدد مشتركي ليفربول بـ3 مرات.







ريال مدريد (15 مليون مشترك): نجح الريال، وهو أحد الأندية السابقة لرونالدو، في جمع المحبين منذ إنشاء قناته الخاصة على يوتيوب في أبريل/نيسان 2006. لكن الحضور الهائل للبرتغالي على يوتيوب مكنه من تجاوز عدد مشتركي الملكي في أقل من يومين.







أنشأ ريال مدريد قناته الخاصة على يوتيوب في أبريل/نيسان 2006 (غيتي )

برشلونة (17.9 مليون مشترك) : يعد "البرسا" المنافس الأكبر لرونالدو خلال معظم مسيرته المهنية الرائعة، ونجح في تحقيق هذا الرقم منذ إطلاق القناة في فبراير/شباط 2006، وهو أكبر عدد من المشتركين بين فرق كرة القدم في العالم. لكن قناة رونالدو حققت هذا الرقم في وقت قصير، إذ وصلت إلى 20 مليون مشترك في أقل من 24 ساعة.







برشلونة لديه أكبر

عدد من المشتركين بين فرق كرة القدم في العالم (رويترز)

ليونيل ميسي (2.68 مليون مشترك) : جمعت قناة البولغا، الغريم السابق لرونالدو، منذ سنوات هذا الرقم الذي لا يقارن بما حققه الدون منذ انطلاق قناته الأربعاء الماضي.